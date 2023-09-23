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Экс-префекта из Руанды обвинили в участии в геноциде 1994 года - РИА Новости, 23.09.2023
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15:56 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/ruanda-1898212839.html
Экс-префекта из Руанды обвинили в участии в геноциде 1994 года
Экс-префекта из Руанды обвинили в участии в геноциде 1994 года - РИА Новости, 23.09.2023
Экс-префекта из Руанды обвинили в участии в геноциде 1994 года
Бывший префект Руанды Пьер Кайондо привлечен в качестве обвиняемого по делу о геноциде народа тутси в 1994 году, передает в субботу агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:56
2023-09-23T15:56
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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Бывший префект Руанды Пьер Кайондо привлечен в качестве обвиняемого по делу о геноциде народа тутси в 1994 году, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. "Пьер Кайондо, бывший руандийский префект, подозреваемый в участии в геноциде 1994 года в стране, был привлечен в качестве обвиняемого во вторник в Париже и заключен под стражу", - пишет СМИ. Экс-префекту, который предположительно проживал в Гавре на севере Франции, предъявлены обвинения в геноциде, соучастии в геноциде, соучастии в преступлениях против человечности и сговоре с целью совершения этих преступлений. Отмечается, что расследование в его отношении велось во Франции с 2021 года после жалобы ассоциации жертв. По их показаниям, Кайондо "активно участвовал в организации уничтожения в (населенных пунктах – ред.) Руханго и Тамбве в префектуре Гитарама, так как позволял создавать группы ополченцев "интерахамве", поставлять оружие и участвовал в совещаниях". В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек - в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
https://ria.ru/20220907/genotsid-1815261034.html
https://ria.ru/20210527/frantsiya-1734410657.html
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в мире, руанда, франция, париж
В мире, Руанда, Франция, Париж
Экс-префекта из Руанды обвинили в участии в геноциде 1994 года

Экс-префекта из Руанды Пьера Кайондо обвинили в участии в геноциде 1994 года

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksРуанда
Руанда - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
Руанда. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Бывший префект Руанды Пьер Кайондо привлечен в качестве обвиняемого по делу о геноциде народа тутси в 1994 году, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.
"Пьер Кайондо, бывший руандийский префект, подозреваемый в участии в геноциде 1994 года в стране, был привлечен в качестве обвиняемого во вторник в Париже и заключен под стражу", - пишет СМИ.
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Экс-префекту, который предположительно проживал в Гавре на севере Франции, предъявлены обвинения в геноциде, соучастии в геноциде, соучастии в преступлениях против человечности и сговоре с целью совершения этих преступлений.
Отмечается, что расследование в его отношении велось во Франции с 2021 года после жалобы ассоциации жертв. По их показаниям, Кайондо "активно участвовал в организации уничтожения в (населенных пунктах – ред.) Руханго и Тамбве в префектуре Гитарама, так как позволял создавать группы ополченцев "интерахамве", поставлять оружие и участвовал в совещаниях".
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек - в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
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