https://ria.ru/20240523/vertolet-1948018760.html

ВС Ирана опубликовали предварительные данные после крушения вертолета Раиси

ВС Ирана опубликовали предварительные данные после крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 23.05.2024

ВС Ирана опубликовали предварительные данные после крушения вертолета Раиси

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение после столкновения с возвышенностью, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление пресс-службы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:47

2024-05-23T22:47

2024-05-23T23:29

иран

крушение вертолета президента ирана

в мире

ибрахим раиси

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россия

хосейн амир абдоллахиан

казем джалали

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ТЕГАРАН, 23 мая — РИА Новости. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение после столкновения с возвышенностью, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление пресс-службы генштаба ВС исламской республики. "На компонентах разбившегося вертолета не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. <...> вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью", — говорится в сообщении.Уточняется, что пилот потерпевшего крушение воздушного судна находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа президента Ирана.Авиакатастрофа в ИранеВертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию для расследования крушения воздушного судна. Результаты представят Верховному лидеру республики и народу, уточнил посол страны в России Казем Джалали.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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иран, крушение вертолета президента ирана, в мире, ибрахим раиси, азербайджан, россия, хосейн амир абдоллахиан, казем джалали, ильхам алиев