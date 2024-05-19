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В Татарстане впервые пройдет розыгрыш семейных путевок в хадж - РИА Новости, 19.05.2024
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Религия
 
07:04 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/rozygrysh-1946963447.html
В Татарстане впервые пройдет розыгрыш семейных путевок в хадж
В Татарстане впервые пройдет розыгрыш семейных путевок в хадж - РИА Новости, 19.05.2024
В Татарстане впервые пройдет розыгрыш семейных путевок в хадж
Розыгрыш семейных путевок в хадж среди супружеских пар впервые пройдет на мусульманском фестивале "Изге Болгар жыены" в Татарстане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:04
2024-05-19T07:04
религия
россия
болгар
саудовская аравия
рушан аббясов
россия — исламский мир: kazanforum 2024
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Розыгрыш семейных путевок в хадж среди супружеских пар впервые пройдет на мусульманском фестивале "Изге Болгар жыены" в Татарстане, сообщили РИА Новости в оргкомитете. Фестиваль посвящен дню официального принятия ислама Волжской Булгарией и проходит в городе Болгар с участием религиозных лидеров России и других государств, а также многочисленными участниками и гостями. В рамках торжеств впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж в Саудовскую Аравию. По мнению организаторов, акция позволит сфокусировать внимание мусульман для популяризации семейных ценностей. "Ежегодно в Татарстане проводится "Изге Болгар жыены" как финальная часть международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum". Участники и гости этого крупнейшего мусульманского форума могут посетить древние земли булгар – предков современных татар. Для популяризации этого проекта организаторы среди семейных пар разыграют несколько путевок в хадж. Считаем, что это правильно, ведь идеи и традиции семьи необходимо популяризировать, вносить необычные форматы при проведения таких массовых мероприятий", - рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. Он отметил, что из года в год количество участников становится больше. "Это неудивительно, ведь столицу Татарстана посещают тысячи участников казанского форума и еще несколько десятков тысяч гостей, в том числе, прибывающих сюда туристов. Они познакомятся с традициями татар, их бытом, культурой, а также с историческим наследием", - пояснил Аббясов. Зампред ДУМ подчеркнул, что "Изге Болгар жыены" - это ощущение мусульманами сопричастности к собственной истории, духовному выбору предков, желание развивать ценности ислама. Муфтий также сообщил, что в рамках фестиваля пройдут коллективные молитвы, собрания духовных управлений мусульман, встречи религиозных деятелей с общественностью. "Все это сплачивает мусульманскую общину, поскольку встречи правоверных проходят в неформальной обстановке", - сказал Аббясов.
https://ria.ru/20240517/oman-1946785853.html
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россия, болгар, саудовская аравия, рушан аббясов, россия — исламский мир: kazanforum 2024, общество
Религия, Россия, Болгар, Саудовская Аравия, Рушан Аббясов, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Общество
В Татарстане впервые пройдет розыгрыш семейных путевок в хадж

В Татарстане впервые пройдет розыгрыш путевок в хадж среди супружеских пар

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРабота форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Работа форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Розыгрыш семейных путевок в хадж среди супружеских пар впервые пройдет на мусульманском фестивале "Изге Болгар жыены" в Татарстане, сообщили РИА Новости в оргкомитете.
Фестиваль посвящен дню официального принятия ислама Волжской Булгарией и проходит в городе Болгар с участием религиозных лидеров России и других государств, а также многочисленными участниками и гостями. В рамках торжеств впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж в Саудовскую Аравию. По мнению организаторов, акция позволит сфокусировать внимание мусульман для популяризации семейных ценностей.
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"Ежегодно в Татарстане проводится "Изге Болгар жыены" как финальная часть международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum". Участники и гости этого крупнейшего мусульманского форума могут посетить древние земли булгар – предков современных татар. Для популяризации этого проекта организаторы среди семейных пар разыграют несколько путевок в хадж. Считаем, что это правильно, ведь идеи и традиции семьи необходимо популяризировать, вносить необычные форматы при проведения таких массовых мероприятий", - рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.
Он отметил, что из года в год количество участников становится больше. "Это неудивительно, ведь столицу Татарстана посещают тысячи участников казанского форума и еще несколько десятков тысяч гостей, в том числе, прибывающих сюда туристов. Они познакомятся с традициями татар, их бытом, культурой, а также с историческим наследием", - пояснил Аббясов.
Зампред ДУМ подчеркнул, что "Изге Болгар жыены" - это ощущение мусульманами сопричастности к собственной истории, духовному выбору предков, желание развивать ценности ислама. Муфтий также сообщил, что в рамках фестиваля пройдут коллективные молитвы, собрания духовных управлений мусульман, встречи религиозных деятелей с общественностью.
"Все это сплачивает мусульманскую общину, поскольку встречи правоверных проходят в неформальной обстановке", - сказал Аббясов.
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