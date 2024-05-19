https://ria.ru/20240519/rozygrysh-1946963447.html

В Татарстане впервые пройдет розыгрыш семейных путевок в хадж

В Татарстане впервые пройдет розыгрыш семейных путевок в хадж - РИА Новости, 19.05.2024

В Татарстане впервые пройдет розыгрыш семейных путевок в хадж

Розыгрыш семейных путевок в хадж среди супружеских пар впервые пройдет на мусульманском фестивале "Изге Болгар жыены" в Татарстане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:04

2024-05-19T07:04

2024-05-19T07:04

религия

россия

болгар

саудовская аравия

рушан аббясов

россия — исламский мир: kazanforum 2024

общество

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Розыгрыш семейных путевок в хадж среди супружеских пар впервые пройдет на мусульманском фестивале "Изге Болгар жыены" в Татарстане, сообщили РИА Новости в оргкомитете. Фестиваль посвящен дню официального принятия ислама Волжской Булгарией и проходит в городе Болгар с участием религиозных лидеров России и других государств, а также многочисленными участниками и гостями. В рамках торжеств впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж в Саудовскую Аравию. По мнению организаторов, акция позволит сфокусировать внимание мусульман для популяризации семейных ценностей. "Ежегодно в Татарстане проводится "Изге Болгар жыены" как финальная часть международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum". Участники и гости этого крупнейшего мусульманского форума могут посетить древние земли булгар – предков современных татар. Для популяризации этого проекта организаторы среди семейных пар разыграют несколько путевок в хадж. Считаем, что это правильно, ведь идеи и традиции семьи необходимо популяризировать, вносить необычные форматы при проведения таких массовых мероприятий", - рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. Он отметил, что из года в год количество участников становится больше. "Это неудивительно, ведь столицу Татарстана посещают тысячи участников казанского форума и еще несколько десятков тысяч гостей, в том числе, прибывающих сюда туристов. Они познакомятся с традициями татар, их бытом, культурой, а также с историческим наследием", - пояснил Аббясов. Зампред ДУМ подчеркнул, что "Изге Болгар жыены" - это ощущение мусульманами сопричастности к собственной истории, духовному выбору предков, желание развивать ценности ислама. Муфтий также сообщил, что в рамках фестиваля пройдут коллективные молитвы, собрания духовных управлений мусульман, встречи религиозных деятелей с общественностью. "Все это сплачивает мусульманскую общину, поскольку встречи правоверных проходят в неформальной обстановке", - сказал Аббясов.

https://ria.ru/20240517/oman-1946785853.html

https://ria.ru/20240517/khalyal-1946682591.html

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россия, болгар, саудовская аравия, рушан аббясов, россия — исламский мир: kazanforum 2024, общество