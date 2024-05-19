https://ria.ru/20240519/oftalmolog-1946957520.html
Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от ультрафиолета
Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от ультрафиолета - РИА Новости, 19.05.2024
Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от ультрафиолета
Некачественные солнечные очки могут привести к повреждениям сетчатки, так как отсутствие должной защиты пропустит ультрафиолет внутрь широкого и незащищенного... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T03:10
2024-05-19T03:10
2024-05-19T03:10
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Некачественные солнечные очки могут привести к повреждениям сетчатки, так как отсутствие должной защиты пропустит ультрафиолет внутрь широкого и незащищенного естественным путем зрачка, заявила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова. "Главное в солнцезащитных очках - это качественная защита от ультрафиолета. Если ее нет, очки будут пропускать ультрафиолетовые лучи внутрь глаза. И это гораздо хуже, чем вообще обходиться без солнцезащитных очков. При ярком свете - зрачок сужается тем самым препятствуя прохождению ультрафиолета. А в темных очках - зрачок широкий, и вредные лучи беспрепятственно проникают в глаз и вызывают повреждения сетчатки", - отметила Крестьянинова. По словам врача, самый идеальный вариант для солнцезащитных очков - это 100% блокировка ультрафиолетовых лучей. В этом случае солнцезащитные очки рекомендуется носить всем без исключений, потому что проще предотвратить негативные последствия для глаз, чем их вылечить. При покупке солнцезащитных очков, как добавила офтальмолог, необходимо убедиться в наличии маркировки UV400 (то есть защита от всего спектра ультрафиолетового излучения до 400 нанометров, что и означает 100% защиту). Степень светопропускания (затемнения) обозначается цифрами 0-4. Для жизни в центральной полосе России достаточно маркировки 1-2, для поездки на море или в горы-3-4. Цвет линз на защиту от ультрафиолета не влияет. Буква P (Polarized) на оправе означает, что очки поляризованы. Они "отсекают" яркие солнечные блики, что удобно при вождении автомобиля.
https://ria.ru/20240503/oftalmolog-1943594287.html
https://ria.ru/20240423/krestyaninova-1941659211.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество
Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от ультрафиолета
Офтальмолог: некачественные солнечные очки могут привести к повреждению сетчатки
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Некачественные солнечные очки могут привести к повреждениям сетчатки, так как отсутствие должной защиты пропустит ультрафиолет внутрь широкого и незащищенного естественным путем зрачка, заявила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.
"Главное в солнцезащитных очках - это качественная защита от ультрафиолета. Если ее нет, очки будут пропускать ультрафиолетовые лучи внутрь глаза. И это гораздо хуже, чем вообще обходиться без солнцезащитных очков. При ярком свете - зрачок сужается тем самым препятствуя прохождению ультрафиолета. А в темных очках - зрачок широкий, и вредные лучи беспрепятственно проникают в глаз и вызывают повреждения сетчатки", - отметила Крестьянинова.
По словам врача, самый идеальный вариант для солнцезащитных очков - это 100% блокировка ультрафиолетовых лучей. В этом случае солнцезащитные очки рекомендуется носить всем без исключений, потому что проще предотвратить негативные последствия для глаз, чем их вылечить.
При покупке солнцезащитных очков, как добавила офтальмолог, необходимо убедиться в наличии маркировки UV400 (то есть защита от всего спектра ультрафиолетового излучения до 400 нанометров, что и означает 100% защиту). Степень светопропускания (затемнения) обозначается цифрами 0-4. Для жизни в центральной полосе России
достаточно маркировки 1-2, для поездки на море или в горы-3-4. Цвет линз на защиту от ультрафиолета не влияет. Буква P (Polarized) на оправе означает, что очки поляризованы. Они "отсекают" яркие солнечные блики, что удобно при вождении автомобиля.