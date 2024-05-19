https://ria.ru/20240519/kitay-1946952927.html

Западу показали незыблемость поддержки России со стороны КНР, пишет NYT

Западу показали незыблемость поддержки России со стороны КНР, пишет NYT - РИА Новости, 19.05.2024

Западу показали незыблемость поддержки России со стороны КНР, пишет NYT

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость поддержки РФ со стороны Китая, пишет газета... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T01:33

2024-05-19T01:33

2024-05-19T01:35

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость поддержки РФ со стороны Китая, пишет газета New York Times. "Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая Си Цзиньпин использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой", - отмечает издание. Газета обращает внимание на то, что западным лидерам не удастся найти ни одного признака разногласий между китайским и российским лидерами. Издание пишет, что ни "риск отдаления от Европы, ключевого торгового партнера", якобы необходимого китайской экономике, ни "угрозы американскими санкциями" в отношении банков КНР, "кажется, не удержали Си от объятий для Путина". По мнению аналитиков, китайский лидер считает, что потенциальные санкции - это "приемлемая цена для его стратегического партнерства с Россией", отмечает газета. Лидеры России и Китая в четверг встретились в Пекине в ходе визита Путина в КНР. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4. С российской стороны в этих неформальных переговорах участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.

https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946782723.html

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россия, китай, европа, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, в мире