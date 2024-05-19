https://ria.ru/20240519/khadzh-1946762413.html

Впервые на мусульманском фестивале разыграют путевки в хадж

Впервые на мусульманском фестивале разыграют путевки в хадж - РИА Новости, 19.05.2024

Впервые на мусульманском фестивале разыграют путевки в хадж

Традиционный фестиваль "Изге Болгар жыены" в г. Болгар (Республика Татарстан) с участием религиозных деятелей РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья впервые... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:15

2024-05-19T07:15

2024-05-19T07:15

религия

россия

болгар

республика татарстан (татарстан)

религия

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МОСКВА, 19 май – РИА Новости. Традиционный фестиваль "Изге Болгар жыены" в г. Болгар (Республика Татарстан) с участием религиозных деятелей РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж среди супружеских пар, сообщили РИА Новости в воскресенье в оргкомитете фестиваля.Торжественное мероприятие "Изге Болгар жыены" посвящено дню официального принятия ислама Волжской Булгарией и проходит с участием религиозных лидеров России и других государств, а также многочисленными участниками и гостями. В рамках торжеств впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж в Саудовскую Аравию. По мнению организаторов, акция позволит сфокусировать внимание мусульман для популяризации семейных ценностей."Ежегодно в Татарстане проводится "Изге Болгар жыены" как финальная часть Международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum". Участники и гости этого крупнейшего мусульманского форума могут посетить древние земли булгар – предков современных татар. Для популяризации этого проекта организаторы среди семейных пар разыграют несколько путевок в хадж. Считаем, что это правильно, ведь идеи и традиции семьи необходимо популяризировать, вносить необычные форматы при проведения таких массовых мероприятий", - рассказал РИА Новости зампред Духовных управления мусульман РФ Рушан Аббясов.Он отметил, что из года в год количество участников становится больше."Это неудивительно, ведь столицу Татарстана посещают тысячи участников казанского форума и еще несколько десятков тысяч гостей, в том числе, прибывающих сюда туристов. Они познакомятся с традициями татар, их бытом, культурой, а также с историческим наследием", - пояснил Аббясов.Зампред ДУМ РФ подчеркнул, что "Изге Болгар жыены"- это ощущение мусульманами сопричастности к собственной истории, духовному выбору предков и в желании дальше развивать ценности исламаМуфтий также сообщил, что в рамках "Изге Болгар жыены" пройдут коллективные молитвы, собрания духовных управлений мусульман, встречи религиозных деятелей с общественностью."Все это сплачивает мусульманскую общину, поскольку встречи правоверных проходят в неформальной обстановке", - сказал Аббясов.

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https://ria.ru/20240516/muftiy-1946497748.html

https://ria.ru/20240517/khalyal-1946682591.html

россия

болгар

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, болгар, республика татарстан (татарстан), религия