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Впервые на мусульманском фестивале разыграют путевки в хадж - РИА Новости, 19.05.2024
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Религия
 
07:15 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/khadzh-1946762413.html
Впервые на мусульманском фестивале разыграют путевки в хадж
Впервые на мусульманском фестивале разыграют путевки в хадж - РИА Новости, 19.05.2024
Впервые на мусульманском фестивале разыграют путевки в хадж
Традиционный фестиваль "Изге Болгар жыены" в г. Болгар (Республика Татарстан) с участием религиозных деятелей РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья впервые... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:15
2024-05-19T07:15
религия
россия
болгар
республика татарстан (татарстан)
религия
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МОСКВА, 19 май – РИА Новости. Традиционный фестиваль "Изге Болгар жыены" в г. Болгар (Республика Татарстан) с участием религиозных деятелей РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж среди супружеских пар, сообщили РИА Новости в воскресенье в оргкомитете фестиваля.Торжественное мероприятие "Изге Болгар жыены" посвящено дню официального принятия ислама Волжской Булгарией и проходит с участием религиозных лидеров России и других государств, а также многочисленными участниками и гостями. В рамках торжеств впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж в Саудовскую Аравию. По мнению организаторов, акция позволит сфокусировать внимание мусульман для популяризации семейных ценностей."Ежегодно в Татарстане проводится "Изге Болгар жыены" как финальная часть Международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum". Участники и гости этого крупнейшего мусульманского форума могут посетить древние земли булгар – предков современных татар. Для популяризации этого проекта организаторы среди семейных пар разыграют несколько путевок в хадж. Считаем, что это правильно, ведь идеи и традиции семьи необходимо популяризировать, вносить необычные форматы при проведения таких массовых мероприятий", - рассказал РИА Новости зампред Духовных управления мусульман РФ Рушан Аббясов.Он отметил, что из года в год количество участников становится больше."Это неудивительно, ведь столицу Татарстана посещают тысячи участников казанского форума и еще несколько десятков тысяч гостей, в том числе, прибывающих сюда туристов. Они познакомятся с традициями татар, их бытом, культурой, а также с историческим наследием", - пояснил Аббясов.Зампред ДУМ РФ подчеркнул, что "Изге Болгар жыены"- это ощущение мусульманами сопричастности к собственной истории, духовному выбору предков и в желании дальше развивать ценности исламаМуфтий также сообщил, что в рамках "Изге Болгар жыены" пройдут коллективные молитвы, собрания духовных управлений мусульман, встречи религиозных деятелей с общественностью."Все это сплачивает мусульманскую общину, поскольку встречи правоверных проходят в неформальной обстановке", - сказал Аббясов.
https://ria.ru/20240517/kurban-bayram-1800665351.html
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россия
болгар
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россия, болгар, республика татарстан (татарстан), религия
Религия, Россия, Болгар, Республика Татарстан (Татарстан), Религия
Впервые на мусульманском фестивале разыграют путевки в хадж

Впервые на мусульманском фестивале "Изге Болгар жыены" разыграют путевки в хадж

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПосетители на территории Белой мечети в городе Болгар
Посетители на территории Белой мечети в городе Болгар - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 19 май – РИА Новости. Традиционный фестиваль "Изге Болгар жыены" в г. Болгар (Республика Татарстан) с участием религиозных деятелей РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж среди супружеских пар, сообщили РИА Новости в воскресенье в оргкомитете фестиваля.
Торжественное мероприятие "Изге Болгар жыены" посвящено дню официального принятия ислама Волжской Булгарией и проходит с участием религиозных лидеров России и других государств, а также многочисленными участниками и гостями. В рамках торжеств впервые состоится розыгрыш семейных путевок в хадж в Саудовскую Аравию. По мнению организаторов, акция позволит сфокусировать внимание мусульман для популяризации семейных ценностей.
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"Ежегодно в Татарстане проводится "Изге Болгар жыены" как финальная часть Международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum". Участники и гости этого крупнейшего мусульманского форума могут посетить древние земли булгар – предков современных татар. Для популяризации этого проекта организаторы среди семейных пар разыграют несколько путевок в хадж. Считаем, что это правильно, ведь идеи и традиции семьи необходимо популяризировать, вносить необычные форматы при проведения таких массовых мероприятий", - рассказал РИА Новости зампред Духовных управления мусульман РФ Рушан Аббясов.
Он отметил, что из года в год количество участников становится больше.
"Это неудивительно, ведь столицу Татарстана посещают тысячи участников казанского форума и еще несколько десятков тысяч гостей, в том числе, прибывающих сюда туристов. Они познакомятся с традициями татар, их бытом, культурой, а также с историческим наследием", - пояснил Аббясов.
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Муфтий также сообщил, что в рамках "Изге Болгар жыены" пройдут коллективные молитвы, собрания духовных управлений мусульман, встречи религиозных деятелей с общественностью.
"Все это сплачивает мусульманскую общину, поскольку встречи правоверных проходят в неформальной обстановке", - сказал Аббясов.
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