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Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 18.05.2024
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11:30 18.05.2024
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Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы
Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 18.05.2024
Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы
Правительство России утвердило план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, основные мероприятия пройдут в 2024-25 годах, РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:30
2024-05-18T11:30
россия
владимир путин
михаил мишустин
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, основные мероприятия пройдут в 2024-25 годах, сообщается на сайте кабмина. Президент России Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы. "Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024–2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Распоряжение об утверждении плана таких мероприятий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается на сайте правительства. Планом предусмотрены и торжественные мероприятия при участии представителей иностранных государств, и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной. Особое внимание будет уделено увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны, рассказали в кабмине. "В частности, запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов", - отмечено в сообщении. Кроме того, в плане предусмотрены социально значимые проекты, творческие мероприятия и акции. Запланированы тематические выставочные, научные и просветительские инициативы, передвижные экспозиции, исторические фестивали, премьерные спектакли, концерты и гастроли ведущих творческих коллективов, посвящённые тематике Великой Отечественной войны. Мероприятия плана будут финансировать за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных источников, уточнили в кабмине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, михаил мишустин, великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы

Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПарадные расчеты на военном параде на Красной площади в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Парадные расчеты на военном параде на Красной площади в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Парадные расчеты на военном параде на Красной площади в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, основные мероприятия пройдут в 2024-25 годах, сообщается на сайте кабмина.
Президент России Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы.
Празднование Дня Победы в России: как прошла 79-ая годовщина
© РИА Новости / Алексей Даничев

В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.

 Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе

Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
2 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.

Участники автопробега в Краснодаре в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Брага

Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде

Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".

© РИА Новости / Кирилл Брага
4 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков

По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.

© РИА Новости / Михаил Голенков
5 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

Участница автопробега в Краснодаре в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
6 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.

Автопробег в Краснодаре в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
7 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид

Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.

Выставка военной техники на площади Тысячелетия в Казани во время празднования Дня Победы, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
8 из 15
© РИА Новости / Александр Сухов

Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади у памятника жертвам Фашизма в Мариуполе

Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

© РИА Новости / Александр Сухов
9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин

В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.

Шествие участников акции Бессмертный полк и праздничный митинг в День Победы в селе Сивохино Тасеевского района Красноярского края

В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
10 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский

В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.

Патриотический автопробег в Севастополе в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
11 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид

Участники военного парада на площади Тысячелетия в Казани.

Участники военного парада на площади Тысячелетия в Казани, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участники военного парада на площади Тысячелетия в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
12 из 15
© РИА Новости / Александр Сухов

Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади у памятника жертвам Фашизма в Мариуполе.

Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Сухов
13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.

Зрители на концерте в честь празднования Дня Победы на Поклонной горе

Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
14 из 15
© РИА Новости / РИА Новости

После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Участники празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне у мемориала Славы в сквере Героев в Луганске

После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

© РИА Новости / РИА Новости
15 из 15

В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 15

Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
2 из 15

Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
3 из 15

Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".

© РИА Новости / Кирилл Брага
4 из 15

По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.

© РИА Новости / Михаил Голенков
5 из 15

В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
6 из 15

Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
7 из 15

Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
8 из 15

Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

© РИА Новости / Александр Сухов
9 из 15

В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
10 из 15

В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
11 из 15

Участники военного парада на площади Тысячелетия в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
12 из 15

Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Сухов
13 из 15

Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
14 из 15

После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

© РИА Новости / РИА Новости
15 из 15
"Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024–2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Распоряжение об утверждении плана таких мероприятий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается на сайте правительства.
Планом предусмотрены и торжественные мероприятия при участии представителей иностранных государств, и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной. Особое внимание будет уделено увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны, рассказали в кабмине.
"В частности, запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов", - отмечено в сообщении.
Кроме того, в плане предусмотрены социально значимые проекты, творческие мероприятия и акции. Запланированы тематические выставочные, научные и просветительские инициативы, передвижные экспозиции, исторические фестивали, премьерные спектакли, концерты и гастроли ведущих творческих коллективов, посвящённые тематике Великой Отечественной войны.
Мероприятия плана будут финансировать за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных источников, уточнили в кабмине.
Парад Победы — 2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне

Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.

Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.

Знаменная группа на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 16
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

Президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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5 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.

Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.

Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".

Бронеавтомобиль Тигр-М на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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9 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.

Военнослужащие – участники СВО на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

С ними после парада пообщался Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими - участниками СВО после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

С ними после парада пообщался Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Прошли парадные расчеты.

Парадные расчеты на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Прошли парадные расчеты.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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13 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.

Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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14 из 16
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.

Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков после парада в Москв

Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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15 из 16
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.

Парадный расчет военнослужащих-женщин перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.

© РИА Новости / Александр Вильф
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16 из 16

В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 16

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 16

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 16

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
5 из 16

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 16

Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 16

Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 16

На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
9 из 16

Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 16

С ними после парада пообщался Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 16

Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 16

Прошли парадные расчеты.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 16

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
14 из 16

Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
15 из 16

А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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