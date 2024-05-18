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Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы

Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 18.05.2024

Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы

Правительство России утвердило план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, основные мероприятия пройдут в 2024-25 годах, РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:30

2024-05-18T11:30

2024-05-18T11:30

россия

владимир путин

михаил мишустин

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, основные мероприятия пройдут в 2024-25 годах, сообщается на сайте кабмина. Президент России Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы. "Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024–2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Распоряжение об утверждении плана таких мероприятий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается на сайте правительства. Планом предусмотрены и торжественные мероприятия при участии представителей иностранных государств, и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной. Особое внимание будет уделено увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны, рассказали в кабмине. "В частности, запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов", - отмечено в сообщении. Кроме того, в плане предусмотрены социально значимые проекты, творческие мероприятия и акции. Запланированы тематические выставочные, научные и просветительские инициативы, передвижные экспозиции, исторические фестивали, премьерные спектакли, концерты и гастроли ведущих творческих коллективов, посвящённые тематике Великой Отечественной войны. Мероприятия плана будут финансировать за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных источников, уточнили в кабмине.

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россия, владимир путин, михаил мишустин, великая отечественная война (1941-1945), общество