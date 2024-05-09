Рейтинг@Mail.ru
Парад Победы 2024 - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/parad2024-1944906673.html
Парад Победы 2024
Парад Победы 2024 - РИА Новости, 09.05.2024
Парад Победы 2024
РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:03
2024-05-09T15:03
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944912120_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_ee6a31caee10d09574fb502bb129f884.jpg
В Москве на Красной площади состоялся торжественный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые важные кадры — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944912120_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3010cde671c2a0e009b1d5d3d42b8270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

Парад Победы 2024

Читать ria.ru в
В Москве на Красной площади состоялся торжественный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые важные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне

Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.

Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.

Знаменная группа на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

Президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.

Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.

Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".

Бронеавтомобиль Тигр-М на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.

Военнослужащие – участники СВО на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

С ними после парада пообщался Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими - участниками СВО после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

С ними после парада пообщался Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Прошли парадные расчеты.

Парадные расчеты на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Прошли парадные расчеты.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.

Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.

Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков после парада в Москв

Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.

Парадный расчет военнослужащих-женщин перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала