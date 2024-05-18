Рейтинг@Mail.ru
Говорить о гонениях на международных площадках нет смысла, заявил епископ - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:45 18.05.2024 (обновлено: 12:10 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/episkop-1946764096.html
Говорить о гонениях на международных площадках нет смысла, заявил епископ
Говорить о гонениях на международных площадках нет смысла, заявил епископ - РИА Новости, 18.05.2024
Говорить о гонениях на международных площадках нет смысла, заявил епископ
Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:45
2024-05-18T12:10
религия
украина
киев
россия
оон
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861969921_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_7d020ae0393b6d929ef527be66b89fa8.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был приписан снесенный Владимиро-Ольгинский храм на месте Десятинной церкви в Киеве, сказал в интервью РИА Новости, что мог бы выступить по поводу сноса храма на площадках международных организаций, но не видит в этом перспективы.“Понимаете, вероятность есть, но пользы нет никакой. Только хуже становится, потому что сегодняшние мировые площадки, где люди должны высказывать истину и правду, политизированы до предела. Не только ООН или Совет по правам человека, но и европейские, и американские – любые международные площадки. Там просто распределяют людей: справа он или слева?... Но если меня пригласят, – то, я, конечно, выступлю, где могу, потому что считаю, что молчанием предается Бог, поэтому надо всегда говорить о правде, об истине”, – сказал епископ РИА Новости в ответ на вопрос, есть ли возможность заявить о сносе храма в центре Киева на международных площадках.Епископ Гедеон выступал в Совете безопасности ООН, привлекая внимание к гонениям на православных верующих на Украине.Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве, освободив от него участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая.Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946561154.html
https://ria.ru/20240517/upts-1946723116.html
https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946663647.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861969921_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_7b1b63fcfab0a0d204691d21f4fe8a58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, оон, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, ООН, Религия
Говорить о гонениях на международных площадках нет смысла, заявил епископ

Епископ УПЦ: нет пользы говорить о гонениях на международных площадках

© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был приписан снесенный Владимиро-Ольгинский храм на месте Десятинной церкви в Киеве, сказал в интервью РИА Новости, что мог бы выступить по поводу сноса храма на площадках международных организаций, но не видит в этом перспективы.
“Понимаете, вероятность есть, но пользы нет никакой. Только хуже становится, потому что сегодняшние мировые площадки, где люди должны высказывать истину и правду, политизированы до предела. Не только ООН или Совет по правам человека, но и европейские, и американские – любые международные площадки. Там просто распределяют людей: справа он или слева?... Но если меня пригласят, – то, я, конечно, выступлю, где могу, потому что считаю, что молчанием предается Бог, поэтому надо всегда говорить о правде, об истине”, – сказал епископ РИА Новости в ответ на вопрос, есть ли возможность заявить о сносе храма в центре Киева на международных площадках.
Место сноса Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря в Киеве. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ
17 мая, 01:20
Епископ Гедеон выступал в Совете безопасности ООН, привлекая внимание к гонениям на православных верующих на Украине.
Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве, освободив от него участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая.
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ.
Прихожане УПЦ несут цветы и молятся на месте разрушенной Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Киеве прихожане УПЦ собираются на месте разрушенной часовни
17 мая, 16:46
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Читайте полный текст интервью >>
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В РПЦ прокомментировали снос часовни в Киеве
17 мая, 13:35
 
РелигияУкраинаКиевРоссияООНРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала