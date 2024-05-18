https://ria.ru/20240518/episkop-1946764096.html

Говорить о гонениях на международных площадках нет смысла, заявил епископ

Говорить о гонениях на международных площадках нет смысла, заявил епископ - РИА Новости, 18.05.2024

Говорить о гонениях на международных площадках нет смысла, заявил епископ

Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:45

2024-05-18T09:45

2024-05-18T12:10

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киев

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оон

религия

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был приписан снесенный Владимиро-Ольгинский храм на месте Десятинной церкви в Киеве, сказал в интервью РИА Новости, что мог бы выступить по поводу сноса храма на площадках международных организаций, но не видит в этом перспективы.“Понимаете, вероятность есть, но пользы нет никакой. Только хуже становится, потому что сегодняшние мировые площадки, где люди должны высказывать истину и правду, политизированы до предела. Не только ООН или Совет по правам человека, но и европейские, и американские – любые международные площадки. Там просто распределяют людей: справа он или слева?... Но если меня пригласят, – то, я, конечно, выступлю, где могу, потому что считаю, что молчанием предается Бог, поэтому надо всегда говорить о правде, об истине”, – сказал епископ РИА Новости в ответ на вопрос, есть ли возможность заявить о сносе храма в центре Киева на международных площадках.Епископ Гедеон выступал в Совете безопасности ООН, привлекая внимание к гонениям на православных верующих на Украине.Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве, освободив от него участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая.Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946561154.html

https://ria.ru/20240517/upts-1946723116.html

https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946663647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, россия, оон, религия