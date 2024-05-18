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РЭЦ: логистические сервисы для экспортеров будут расширять - РИА Новости, 18.05.2024
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12:38 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/eksport-1946864689.html
РЭЦ: логистические сервисы для экспортеров будут расширять
РЭЦ: логистические сервисы для экспортеров будут расширять - РИА Новости, 18.05.2024
РЭЦ: логистические сервисы для экспортеров будут расширять
В 2024 году будут расширяться логистические сервисы, доступные российским экспортерам, а также маршруты доставок, рассказала генеральный директор Российского... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:38
2024-05-18T12:38
экономика
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В 2024 году будут расширяться логистические сервисы, доступные российским экспортерам, а также маршруты доставок, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Развитие логистики – стратегическое направление сотрудничества с нашими китайскими партнерами. Успешность экспортных проектов зависит от эффективного транспортного сопровождения, а расширение номенклатуры экспортных поставок и повышения конкурентоспособности товара в Китае требует создания специализированных логистических решений, отвечающих запросам российских экспортеров к стоимости, срокам и регулярности перевозок", – заявила Никишина в субботу на церемонии открытия конференции по сотрудничеству в области логистики и цепочек поставок в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине.Глава РЭЦ напомнила, что центр с ведущими логистами уже запустил ряд логистических решений для экспортеров, которые уже доказали свою эффективность. Так, в 2019 году заработал "Агроэкспресс" – совместный с ОАО "РЖД Логистика" сервис по доставке агропродукции за рубеж, в том числе в Китай.Совместно с транспортной группой FESCO был запущен "Рыбный шаттл" – специализированное решение по консолидации и поставке в Китай замороженной рыбной продукции из российских портов Дальнего Востока и Западной Арктики.Весной 2024 года РЭЦ и FESCO также запустили "Мясной шаттл", который позволяет на еженедельной основе выполнять прямую доставку в контейнерах замороженной мясной продукции непосредственно со складов производителей России."Китай и Россия, обладая обширными территориями и богатыми ресурсами, имеют уникальную возможность и большой потенциал для укрепления и расширения торговых связей. Отношения Китая и России в настоящее время являются образцом сотрудничества крупных государств в современном мире. Лидерами наших стран, президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином, определены стратегические приоритеты взаимодействия на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Поставлены задачи существенно увеличить масштабы двусторонней торговли, улучшить логистическую связанность, повысить уровень финансовой и промышленной кооперации, расширить сотрудничество в сфере энергетики и технологий", - подчеркнул важность обсуждения вопросов логистики на полях ЭКСПО зампредседателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев.На площадке российско-китайского ЭКСПО в Харбине проходят второй фестиваль-ярмарка товаров под брендом "Сделано в России" и многоотраслевая бизнес-миссия РЭЦ. Официальный партнер ярмарки – ведущий производитель игристых и тихих вин России "Абрау-Дюрсо".Кроме того, ярмарка "Сделано в России" работает на центральной пешеходной улице Харбина. Местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от 21 российской компании.
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РИА Новости
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экономика, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ: логистические сервисы для экспортеров будут расширять

РЭЦ: логистические сервисы для экспортеров будут расширять в 2024 году

© РИА Новости / Александр ГальперинГенеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В 2024 году будут расширяться логистические сервисы, доступные российским экспортерам, а также маршруты доставок, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Развитие логистики – стратегическое направление сотрудничества с нашими китайскими партнерами. Успешность экспортных проектов зависит от эффективного транспортного сопровождения, а расширение номенклатуры экспортных поставок и повышения конкурентоспособности товара в Китае требует создания специализированных логистических решений, отвечающих запросам российских экспортеров к стоимости, срокам и регулярности перевозок", – заявила Никишина в субботу на церемонии открытия конференции по сотрудничеству в области логистики и цепочек поставок в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
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Глава РЭЦ напомнила, что центр с ведущими логистами уже запустил ряд логистических решений для экспортеров, которые уже доказали свою эффективность. Так, в 2019 году заработал "Агроэкспресс" – совместный с ОАО "РЖД Логистика" сервис по доставке агропродукции за рубеж, в том числе в Китай.
Совместно с транспортной группой FESCO был запущен "Рыбный шаттл" – специализированное решение по консолидации и поставке в Китай замороженной рыбной продукции из российских портов Дальнего Востока и Западной Арктики.
Весной 2024 года РЭЦ и FESCO также запустили "Мясной шаттл", который позволяет на еженедельной основе выполнять прямую доставку в контейнерах замороженной мясной продукции непосредственно со складов производителей России.
"Китай и Россия, обладая обширными территориями и богатыми ресурсами, имеют уникальную возможность и большой потенциал для укрепления и расширения торговых связей. Отношения Китая и России в настоящее время являются образцом сотрудничества крупных государств в современном мире. Лидерами наших стран, президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином, определены стратегические приоритеты взаимодействия на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Поставлены задачи существенно увеличить масштабы двусторонней торговли, улучшить логистическую связанность, повысить уровень финансовой и промышленной кооперации, расширить сотрудничество в сфере энергетики и технологий", - подчеркнул важность обсуждения вопросов логистики на полях ЭКСПО зампредседателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев.
На площадке российско-китайского ЭКСПО в Харбине проходят второй фестиваль-ярмарка товаров под брендом "Сделано в России" и многоотраслевая бизнес-миссия РЭЦ. Официальный партнер ярмарки – ведущий производитель игристых и тихих вин России "Абрау-Дюрсо".
Кроме того, ярмарка "Сделано в России" работает на центральной пешеходной улице Харбина. Местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от 21 российской компании.
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