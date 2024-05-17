https://ria.ru/20240517/voz-1946656801.html

ВОЗ заявила об усилении устойчивости бактерий к антибиотикам

ВОЗ заявила об усилении устойчивости бактерий к антибиотикам - РИА Новости, 17.05.2024

ВОЗ заявила об усилении устойчивости бактерий к антибиотикам

Устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году, что снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:18

2024-05-17T13:18

2024-05-17T13:18

воз

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. Устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году, что снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу достижения современной медицины, говорится в опубликованном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "С момента публикации первого списка приоритетных бактериальных патогенов в 2017 году угроза устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) усилилась, подорвав эффективность многих антибиотиков и поставив под угрозу многие достижения современной медицины", - приводятся в документе слова заместителя гендиректора ВОЗ по устойчивости к противомикробным препаратам Юкико Накатани. В отчете добавляется, что критически патогенные микроорганизмы, такие как грамотрицательные бактерии, устойчивые к антибиотикам, и микобактерии туберкулеза, устойчивые к антибиотику рифампицину, представляют серьезную глобальную угрозу из-за их высокой нагрузки и способности противостоять лечению и распространять устойчивость к другим бактериям. "Высокоприоритетные патогены, такие как сальмонелла и Шигелла, особенно распространены в странах с низким и средним уровнем дохода, а также синегнойная палочка и золотистый стафилококк создают серьезные проблемы в медицинских учреждениях", - уточняют в ВОЗ. В общей сложности опубликованный список включает 23 патогенных микроорганизма, устойчивых к лекарственным препаратам на разных уровнях. В апреле в заявлении организации говорилось, что более 75% пациентов, госпитализированных с COVID-19, получали антибиотики, в то время как только 8% нуждались в них, что могло усугубить распространение устойчивости к противомикробным препаратам.

https://ria.ru/20240429/voz-1943035015.html

https://ria.ru/20240212/pandemiya-1926888966.html

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воз, здоровье - общество