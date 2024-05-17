https://ria.ru/20240517/upts-1946723116.html

В Киеве прихожане УПЦ собираются на месте разрушенной часовни

В Киеве прихожане УПЦ собираются на месте разрушенной часовни - РИА Новости, 17.05.2024

В Киеве прихожане УПЦ собираются на месте разрушенной часовни

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) несут цветы и молятся на месте разрушенной в ночь с четверга на пятницу Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:46

2024-05-17T16:46

2024-05-17T17:19

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) несут цветы и молятся на месте разрушенной в ночь с четверга на пятницу Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного мужского монастыря УПЦ. Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман выложил в своем Telegram-канале видео, на котором видно, что православные киевляне несут цветы на место разрушенной Владимиро-Ольгинской часовни и молятся вместе со священниками. Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, на которого на Украине заведено уголовное дело за "разжигание межрелигиозной розни", возложил цветы на месте разрушенной часовни и призвал киевлян "не потерявших совесть окончательно" последовать его примеру. Случившееся митрополит назвал трагедией, а на место трагедии принято приносить цветы. Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. В 2007-м на его месте была построена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ. В феврале 2023-го, на фоне усиления гонений на каноническую УПЦ со стороны украинских власей, прокуратура Киева и Национальный музей истории Украины признали культовое сооружение незаконной постройкой. И вскоре киевский Хозяйственный суд принял решение о ее сносе. Об этом сообщил тогдашний министр культуры Александр Ткаченко.По его словам, размещение часовни на земельном участке музея противоречило его целевому использованию и нарушало требования Земельного кодекса. Ткаченко также подчеркнул, что она находилась в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где было запрещено любое строительство.Защитники часовни пытались обжаловать решение, но безуспешно. Суд высшей инстанции оставил решение в силе. Снос был назначен на 7 мая. Однако позже его перенесли.

https://ria.ru/20240228/lavra-1929931004.html

https://ria.ru/20240516/upts-1946428534.html

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926848246.html

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украина, черкассы, феодосия, оон, ситуация вокруг упц