https://ria.ru/20240517/minzdrav-1946718643.html

В местах подтопления в Омской области жители получают все виды медпомощи

В местах подтопления в Омской области жители получают все виды медпомощи - РИА Новости, 17.05.2024

В местах подтопления в Омской области жители получают все виды медпомощи

Жители Омской области в местах подтопления получают все виды медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:31

2024-05-17T16:31

2024-05-17T17:04

здоровье - общество

россия

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734876771_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_d4600282493f7bcdbd5687c29a270a80.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жители Омской области в местах подтопления получают все виды медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня "В зоне подтопления в настоящее время остаются три медицинских объекта, в то же время жителям оказываются все виды медицинской помощи – выездными бригадами, а также в соседних медучреждениях", - говорится в сообщении. Уточняется, что оказание медпомощи в регионах, затронутых паводками, координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20240517/omsk-1946716002.html

https://ria.ru/20240511/voda-1945252443.html

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024