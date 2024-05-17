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В местах подтопления в Омской области жители получают все виды медпомощи - РИА Новости, 17.05.2024
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16:31 17.05.2024 (обновлено: 17:04 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/minzdrav-1946718643.html
В местах подтопления в Омской области жители получают все виды медпомощи
В местах подтопления в Омской области жители получают все виды медпомощи - РИА Новости, 17.05.2024
В местах подтопления в Омской области жители получают все виды медпомощи
Жители Омской области в местах подтопления получают все виды медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:31
2024-05-17T17:04
здоровье - общество
россия
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жители Омской области в местах подтопления получают все виды медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня "В зоне подтопления в настоящее время остаются три медицинских объекта, в то же время жителям оказываются все виды медицинской помощи – выездными бригадами, а также в соседних медучреждениях", - говорится в сообщении. Уточняется, что оказание медпомощи в регионах, затронутых паводками, координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20240517/omsk-1946716002.html
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здоровье - общество, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Здоровье - Общество, Россия, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В местах подтопления в Омской области жители получают все виды медпомощи

Минздрав: жители Омской области в зоне подтопления получают все виды медпомощи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПациентка и выездной медик
Пациентка и выездной медик - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пациентка и выездной медик. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жители Омской области в местах подтопления получают все виды медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня
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"В зоне подтопления в настоящее время остаются три медицинских объекта, в то же время жителям оказываются все виды медицинской помощи – выездными бригадами, а также в соседних медучреждениях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оказание медпомощи в регионах, затронутых паводками, координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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