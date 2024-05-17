https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946663647.html

В РПЦ прокомментировали снос часовни в Киеве

В РПЦ прокомментировали снос часовни в Киеве - РИА Новости, 17.05.2024

В РПЦ прокомментировали снос часовни в Киеве

Снос Владимиро-Ольгинской часовни в Киеве – это самоубийство собственной цивилизации и "грех, который не прощается", заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:35

2024-05-17T13:35

2024-05-17T13:35

религия

киев

украина

московский патриархат

служба безопасности украины

религия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Снос Владимиро-Ольгинской часовни в Киеве – это самоубийство собственной цивилизации и "грех, который не прощается", заявил РИА Новости представитель секретариата по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Кирилл (Перегудин).Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от нее участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая. Позже в монастырском Telegram-канале написали, что чудотворная икона иконы Божией Матери "Владимирская-Десятинная", хранящаяся в Десятинном монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), цела, а в снесенной часовне находился список с нее, однако остальные иконы были вывезены с обломками в грузовиках."То, что сейчас происходит в Киеве, где сегодня ночью в центре города была снесена часовня в честь крестителей Руси равноапостольных Владимира и Ольги рядом с местом, где находился первый каменный храм – Десятинная церковь в честь Божией Матери, построенный в конце X века князем Владимиром – это самоубийство собственной цивилизации. А самоубийство – единственный грех, который не прощается", - сказал иеромонах Кирилл.Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была построена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946561154.html

https://ria.ru/20240515/zakhvat-1946284544.html

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945250221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, московский патриархат, служба безопасности украины, религия