https://ria.ru/20240517/agentstvo-1946798466.html
В ведение Голиковой передали агентство по делам национальностей
В ведение Голиковой передали агентство по делам национальностей - РИА Новости, 17.05.2024
В ведение Голиковой передали агентство по делам национальностей
Федеральное агентство по делам национальностей передано в ведение вице-премьера России Татьяны Голиковой, также она будет курировать здравоохранение,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:34
2024-05-17T21:34
2024-05-17T21:34
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей передано в ведение вице-премьера России Татьяны Голиковой, также она будет курировать здравоохранение, исследования в области генетики, сообщили в пресс-службе кабмина. "В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей. Также она продолжает курировать здравоохранение, научные исследования в области генетики и медицины, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, федеральный санитарно-эпидемиологического надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова, общество
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Общество
В ведение Голиковой передали агентство по делам национальностей
В ведение Голиковой передали Федеральное агентство по делам национальностей
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей передано в ведение вице-премьера России Татьяны Голиковой, также она будет курировать здравоохранение, исследования в области генетики, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей. Также она продолжает курировать здравоохранение, научные исследования в области генетики и медицины, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, федеральный санитарно-эпидемиологического надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.