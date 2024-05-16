https://ria.ru/20240516/zdorove-1946356876.html

Попова оценила ситуацию с распространением стрептококковой инфекции

Попова оценила ситуацию с распространением стрептококковой инфекции - РИА Новости, 16.05.2024

Попова оценила ситуацию с распространением стрептококковой инфекции

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с распространением стрептококковой инфекции, в России есть определённые изменения из-за неконтролируемого приёма... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:11

2024-05-16T11:11

2024-05-16T11:16

здоровье - общество

япония

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор контролирует ситуацию с распространением стрептококковой инфекции, в России есть определённые изменения из-за неконтролируемого приёма антибиотиков во время пандемии, но критического значения они не имеют, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. "Мы контролируем эту ситуацию с самого начала пандемии, мы предполагали, что неконтролируемое использование антибиотиков может осложниться и такой ситуацией. Мы видим определенные изменения в Российской Федерации - видим уже два года, но сегодня они критического значения не имеют", - сказала Попова, отвечая на вопрос о распространении стрептококка. "Мы контролируем ситуацию и пока рисков для россиян не выявлено", - подчеркнула глава Роспотребнадзора. Согласно официальной информации Национального института инфекционных заболеваний (NIID) Японии, в стране отмечается увеличение заболеваемости фарингитами, вызванными стрептококком группы А, пояснили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Японии с начала этого года фиксируется рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком. Так, по данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала этого года по 5 мая в Японии был зарегистрирован 801 случай заболевания, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение всего 2023 года был зафиксирован 941 случай так называемого "острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания", что являлось самым большим числом с начала подобных наблюдений.

https://ria.ru/20240515/vaktsinatsiya-1946112225.html

https://ria.ru/20240425/preparat-1942182856.html

япония

россия

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здоровье - общество, япония, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)