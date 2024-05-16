https://ria.ru/20240516/piskarev-1946425914.html

В Госдуме раскритиковали санкции США против учебного центра МВД в Никарагуа

В Госдуме раскритиковали санкции США против учебного центра МВД в Никарагуа - РИА Новости, 16.05.2024

В Госдуме раскритиковали санкции США против учебного центра МВД в Никарагуа

Вводя санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа, США выступают в качестве пособника наркокартелей, помогают расширению наркотрафика, заявил глава... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:28

2024-05-16T14:28

2024-05-16T14:37

здоровье - общество

сша

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никарагуа

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 16 май - РИА Новости. Вводя санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа, США выступают в качестве пособника наркокартелей, помогают расширению наркотрафика, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. Ранее США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе включены учебный центр МВД РФ и две золотодобывающие компании, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. "США в данном случае выступают в качестве пособника наркокартелей и способствуют расширению наркотрафика, что логично вписывается в их навязываемую другим странам политику по легализации наркопотребления", - написал Пискарев.Он сообщил, что основным направлением деятельности центра является подготовка наркополицейских для государств Центральной Америки и Карибского бассейна. "Попытки американцев заблокировать работу российского центра необоснованно политизируют и торпедируют антинаркотическое полицейское сотрудничество. Практически они играют на руку наркомафии в Центральной Америке", - указал Пискарев.

https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938945016.html

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здоровье - общество, сша, россия, никарагуа, василий пискарев, госдума рф