В Госдуме раскритиковали санкции США против учебного центра МВД в Никарагуа
Пискарев: санкции США против УЦ МВД в Никарагуа помогают наркокартелям
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 16 май - РИА Новости. Вводя санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа, США выступают в качестве пособника наркокартелей, помогают расширению наркотрафика, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.
Ранее США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе включены учебный центр МВД РФ и две золотодобывающие компании, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
"США в данном случае выступают в качестве пособника наркокартелей и способствуют расширению наркотрафика, что логично вписывается в их навязываемую другим странам политику по легализации наркопотребления", - написал Пискарев.
Он сообщил, что основным направлением деятельности центра является подготовка наркополицейских для государств Центральной Америки и Карибского бассейна.
"Попытки американцев заблокировать работу российского центра необоснованно политизируют и торпедируют антинаркотическое полицейское сотрудничество. Практически они играют на руку наркомафии в Центральной Америке", - указал Пискарев.