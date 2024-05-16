https://ria.ru/20240516/minzdrav-1946432571.html

Госдума ждет решения Минздрава по списку запрещенных для водителей веществ

Госдума ждет решения Минздрава по списку запрещенных для водителей веществ - РИА Новости, 16.05.2024

Госдума ждет решения Минздрава по списку запрещенных для водителей веществ

Необходим четкий перечень веществ, которые могут симулировать эффект опьянения, в Госдуме ожидают решения Минздрава и МВД по данному вопросу, заявил РИА Новости РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:51

2024-05-16T14:51

2024-05-16T15:09

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Необходим четкий перечень веществ, которые могут симулировать эффект опьянения, в Госдуме ожидают решения Минздрава и МВД по данному вопросу, заявил РИА Новости глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев, комментируя законопроект, который вводит запрет к употреблению водителями веществ, ухудшающих внимание, в составе лекарств. Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне 2023 года. Согласно инициативе, административная ответственность наступает, в том числе, если в организме водителя были обнаружены вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения. "Необходим очень четкий перечень веществ, которые могут симулировать эффект опьянения, ухудшают внимание и реакцию человека ... Сейчас мы ждем решения коллег из Минздрава и МВД, нам важно понимать все этапы развития этого законопроекта", - отметил Башанкаев. Как отмечается в пояснительной записке к проекту закону, он потребует переработки приказа Минздрава о порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и разработки проекта постановления правительства, утверждающего соответствующий перечень входящих в состав лекарственных препаратов веществ. "Второе. Как быть с допустимым уровнем этих веществ? Скажем, водитель в минимальной дозе принимает лекарство, которое содержит вещество из проблемного списка. И в этой дозе оно опьяняющий эффект не вызывает. Однако тест показывает, что вещество есть. Что дальше? Есть у нас точные приборы, которые способны определять нужные уровни показателей избирательно? И в состоянии ли мы оснастить ими все лаборатории, которые занимаются этими вопросами?", - сказал депутат. Башанкаев также отметил, что механизм освидетельствования водителя обязан быть прозрачным, чтобы избежать недоразумений при его применении. По его словам, все эти моменты должны быть максимально ясно обозначены в подзаконных актах. -0-

https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html

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