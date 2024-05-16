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Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение - РИА Новости, 16.05.2024
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14:39 16.05.2024 (обновлено: 20:41 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kitay-1946429849.html
Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение
Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение - РИА Новости, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после торжественного концерта по случаю 75-летия установления дипотношений между странами вечером РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:39
2024-05-16T20:41
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
в мире
юрий ушаков
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после торжественного концерта по случаю 75-летия установления дипотношений между странами вечером продолжили неформальное общение.Как передает РИА Новости, встреча проходит в правительственной резиденции Чжуннаньхай.Как рассказывал в преддверии визита Путина в КНР помощник президента Юрий Ушаков, сначала лидеры побеседуют один на один."Они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно", - отмечал он.После этого запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций. Как ожидается, с российской стороны во встрече будут участвовать сам Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу."Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - указывал Ушаков.
https://ria.ru/20240516/putin-1946400569.html
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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, юрий ушаков
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, В мире, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение

Путин и Си Цзиньпин продолжили неформальное общение в резиденции Чжуннаньхай

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального общения в правительственной резиденции "Чжуннаньхай"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального общения в правительственной резиденции Чжуннаньхай - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального общения в правительственной резиденции "Чжуннаньхай"
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после торжественного концерта по случаю 75-летия установления дипотношений между странами вечером продолжили неформальное общение.
Как передает РИА Новости, встреча проходит в правительственной резиденции Чжуннаньхай.
Как рассказывал в преддверии визита Путина в КНР помощник президента Юрий Ушаков, сначала лидеры побеседуют один на один.
"Они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно", - отмечал он.
После этого запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций. Как ожидается, с российской стороны во встрече будут участвовать сам Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - указывал Ушаков.
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