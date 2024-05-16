https://ria.ru/20240516/kitay-1946429849.html

Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение

Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение - РИА Новости, 16.05.2024

Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после торжественного концерта по случаю 75-летия установления дипотношений между странами вечером РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:39

2024-05-16T14:39

2024-05-16T20:41

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

в мире

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946534361_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_ffb17474079ffbbe9f3b4369e52a1fe1.jpg

ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после торжественного концерта по случаю 75-летия установления дипотношений между странами вечером продолжили неформальное общение.Как передает РИА Новости, встреча проходит в правительственной резиденции Чжуннаньхай.Как рассказывал в преддверии визита Путина в КНР помощник президента Юрий Ушаков, сначала лидеры побеседуют один на один."Они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно", - отмечал он.После этого запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций. Как ожидается, с российской стороны во встрече будут участвовать сам Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу."Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - указывал Ушаков.

https://ria.ru/20240516/putin-1946400569.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, юрий ушаков