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Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение
Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение - РИА Новости, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после торжественного концерта по случаю 75-летия установления дипотношений между странами вечером РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:39
2024-05-16T14:39
2024-05-16T20:41
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после торжественного концерта по случаю 75-летия установления дипотношений между странами вечером продолжили неформальное общение.Как передает РИА Новости, встреча проходит в правительственной резиденции Чжуннаньхай.Как рассказывал в преддверии визита Путина в КНР помощник президента Юрий Ушаков, сначала лидеры побеседуют один на один."Они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно", - отмечал он.После этого запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций. Как ожидается, с российской стороны во встрече будут участвовать сам Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу."Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - указывал Ушаков.
https://ria.ru/20240516/putin-1946400569.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, юрий ушаков
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, В мире, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин вечером продолжили неформальное общение
Путин и Си Цзиньпин продолжили неформальное общение в резиденции Чжуннаньхай
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после торжественного концерта по случаю 75-летия установления дипотношений между странами вечером продолжили неформальное общение.
Как передает РИА Новости, встреча проходит в правительственной резиденции Чжуннаньхай.
Как рассказывал в преддверии визита Путина в КНР
помощник президента Юрий Ушаков
, сначала лидеры побеседуют один на один.
"Они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно", - отмечал он.
После этого запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций. Как ожидается, с российской стороны во встрече будут участвовать сам Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров
, министр обороны Андрей Белоусов
и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
.
"Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - указывал Ушаков.