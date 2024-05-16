https://ria.ru/20240516/kitay-1946305505.html

Эксперт рассказал, что обсудят во время визита Путина в Китай

Эксперт рассказал, что обсудят во время визита Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024

Эксперт рассказал, что обсудят во время визита Путина в Китай

Тему спецоперации обсудят во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай, но в экономическом контексте, и в большей степени визит будет посвящен... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T04:52

2024-05-16T04:52

2024-05-16T05:12

россия

китай

москва

владимир путин

андрей белоусов

сергей шойгу

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_d70dafd1bfd8e67b6b526a69f3e7b25b.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тему спецоперации обсудят во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай, но в экономическом контексте, и в большей степени визит будет посвящен экономике и глобальному видению ситуации в мире, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве первой зарубежной поездки после вступления в должность президента. Он посетит два китайских города – Пекин и Харбин. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече лидеров России и Китая во время этого визита. "Абсолютно точно, что обсудят и Украину, в том числе затронут военные вопросы, это станет частью общего обсуждения. Но здесь важно то, что многое во взаимодействии двух стран упирается в то, когда закончится горячая фаза СВО, поскольку этот вопрос может тормозить китайские компании в сотрудничестве с Россией. И в данном случае этот военный вопрос – в том числе и экономический", - сказал Маслов РИА Новости, комментируя информацию, что Китай посетят Белоусов и Шойгу. По его словам, особенно нужно подчеркнуть, что Белоусов уже известен китайской стороне, поскольку работал с ней в составе межправительственной комиссии. Помимо этой темы обсудят и другие, и важнейшими станут глобальные проблемы, а также экономическое и энергетическое взаимодействия, добавил он. "Это блок проблем, связанных с глобальным видением ситуации. Что Россия и Китай могут предложить миру совместно. Китай за последнее время опубликовал ряд документов, в том числе на государственном уровне, где обсуждается, что глобальное управление должно быть пересмотрено", - подчеркнул эксперт. По его словам, у Москвы и Пекина есть схожесть подходов в том, что касается многополярности и того, что мир должен быть десанкционен, а также не должно быть вмешательства во внутренние дела суверенных государств. "Второй момент - это экономические вопросы, например, банковские платежи и с поставками в Россию и из России. Здесь же и расширение номенклатуры торговли", - добавил Маслов. Что касается украинского конфликта, подчеркнул эксперт, визит не стоит увязывать с дипломатическими подвижками - в первую очередь из-за того, что позиция России по нему не менялась. "Российская позиция не менялась, и Путин в интервью Синьхуа это подтвердил. Москва готова к переговорам, эта позиция устраивает Пекин", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, москва, владимир путин, андрей белоусов, сергей шойгу, в мире