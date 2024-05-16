https://ria.ru/20240516/kitay-1946305505.html
Эксперт рассказал, что обсудят во время визита Путина в Китай
Эксперт рассказал, что обсудят во время визита Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперт рассказал, что обсудят во время визита Путина в Китай
Тему спецоперации обсудят во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай, но в экономическом контексте, и в большей степени визит будет посвящен... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T04:52
2024-05-16T04:52
2024-05-16T05:12
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в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тему спецоперации обсудят во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай, но в экономическом контексте, и в большей степени визит будет посвящен экономике и глобальному видению ситуации в мире, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве первой зарубежной поездки после вступления в должность президента. Он посетит два китайских города – Пекин и Харбин. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече лидеров России и Китая во время этого визита. "Абсолютно точно, что обсудят и Украину, в том числе затронут военные вопросы, это станет частью общего обсуждения. Но здесь важно то, что многое во взаимодействии двух стран упирается в то, когда закончится горячая фаза СВО, поскольку этот вопрос может тормозить китайские компании в сотрудничестве с Россией. И в данном случае этот военный вопрос – в том числе и экономический", - сказал Маслов РИА Новости, комментируя информацию, что Китай посетят Белоусов и Шойгу. По его словам, особенно нужно подчеркнуть, что Белоусов уже известен китайской стороне, поскольку работал с ней в составе межправительственной комиссии. Помимо этой темы обсудят и другие, и важнейшими станут глобальные проблемы, а также экономическое и энергетическое взаимодействия, добавил он. "Это блок проблем, связанных с глобальным видением ситуации. Что Россия и Китай могут предложить миру совместно. Китай за последнее время опубликовал ряд документов, в том числе на государственном уровне, где обсуждается, что глобальное управление должно быть пересмотрено", - подчеркнул эксперт. По его словам, у Москвы и Пекина есть схожесть подходов в том, что касается многополярности и того, что мир должен быть десанкционен, а также не должно быть вмешательства во внутренние дела суверенных государств. "Второй момент - это экономические вопросы, например, банковские платежи и с поставками в Россию и из России. Здесь же и расширение номенклатуры торговли", - добавил Маслов. Что касается украинского конфликта, подчеркнул эксперт, визит не стоит увязывать с дипломатическими подвижками - в первую очередь из-за того, что позиция России по нему не менялась. "Российская позиция не менялась, и Путин в интервью Синьхуа это подтвердил. Москва готова к переговорам, эта позиция устраивает Пекин", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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россия, китай, москва, владимир путин, андрей белоусов, сергей шойгу, в мире
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, В мире
Эксперт рассказал, что обсудят во время визита Путина в Китай
Эксперт Маслов: тему спецоперации обсудят в Китае, но в экономическом контексте
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тему спецоперации обсудят во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай, но в экономическом контексте, и в большей степени визит будет посвящен экономике и глобальному видению ситуации в мире, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.
Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина
16-17 мая в качестве первой зарубежной поездки после вступления в должность президента. Он посетит два китайских города – Пекин и Харбин. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков
, министр обороны России Андрей Белоусов
и секретарь Совбеза Сергей Шойгу
примут участие в неформальной встрече лидеров России и Китая во время этого визита.
"Абсолютно точно, что обсудят и Украину, в том числе затронут военные вопросы, это станет частью общего обсуждения. Но здесь важно то, что многое во взаимодействии двух стран упирается в то, когда закончится горячая фаза СВО, поскольку этот вопрос может тормозить китайские компании в сотрудничестве с Россией. И в данном случае этот военный вопрос – в том числе и экономический", - сказал Маслов РИА Новости, комментируя информацию, что Китай посетят Белоусов и Шойгу.
По его словам, особенно нужно подчеркнуть, что Белоусов уже известен китайской стороне, поскольку работал с ней в составе межправительственной комиссии. Помимо этой темы обсудят и другие, и важнейшими станут глобальные проблемы, а также экономическое и энергетическое взаимодействия, добавил он.
"Это блок проблем, связанных с глобальным видением ситуации. Что Россия
и Китай могут предложить миру совместно. Китай за последнее время опубликовал ряд документов, в том числе на государственном уровне, где обсуждается, что глобальное управление должно быть пересмотрено", - подчеркнул эксперт.
По его словам, у Москвы
и Пекина
есть схожесть подходов в том, что касается многополярности и того, что мир должен быть десанкционен, а также не должно быть вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
"Второй момент - это экономические вопросы, например, банковские платежи и с поставками в Россию и из России. Здесь же и расширение номенклатуры торговли", - добавил Маслов.
Что касается украинского конфликта, подчеркнул эксперт, визит не стоит увязывать с дипломатическими подвижками - в первую очередь из-за того, что позиция России по нему не менялась.
"Российская позиция не менялась, и Путин в интервью Синьхуа это подтвердил. Москва готова к переговорам, эта позиция устраивает Пекин", - резюмировал эксперт.