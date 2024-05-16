https://ria.ru/20240516/kaledoniya-1946484784.html

Больница в Новой Каледонии отдала приоритет помощи жертвам погромов

Больница в Новой Каледонии отдала приоритет помощи жертвам погромов - РИА Новости, 16.05.2024

Больница в Новой Каледонии отдала приоритет помощи жертвам погромов

Больничный центр в столице Новой Каледонии Нумеа вынужден отменять плановые приемы, чтобы оказать помощь пострадавшим в ходе протестов сторонников независимости РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:16

2024-05-16T17:16

2024-05-16T18:16

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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Больничный центр в столице Новой Каледонии Нумеа вынужден отменять плановые приемы, чтобы оказать помощь пострадавшим в ходе протестов сторонников независимости острова от Франции. Как сообщается в публикации Центрального территориального госпиталя "Гастон Бурре" в Facebook*, "госпиталь просит отложить все плановые консультации и лечение, в том числе в дневных стационарах, чтобы отдать приоритет неотложной помощи". В опубликованном позже коммюнике больничный центр также попросил граждан воздержаться от звонков в медицинское учреждение. "Пожалуйста, не приезжайте в больницу за предоставлением лекарств. Список дежурных аптек будет разослан позже", - уточняют в учреждении. Ранее по итогам заседания совета безопасности премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что ситуация на заморской территории "остается напряженной". Атталь также сообщил, что число жертв беспорядков в Новой Каледонии возросло до пяти, еще один жандарм погиб по причине "случайно сработавшего оружия". Премьер напомнил, что Франция дополнительно направила на остров тысячу полицейских и жандармов и пообещал "жестко наказывать" мародеров и погромщиков. При этом Елисейский дворец был вынужден отменить предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном видеоконференцию с лидерами политических партий на острове. Причиной в офисе президента назвали "отказ депутатов говорить друг с другом". Накануне Франция объявила чрезвычайную ситуацию на острове. В понедельник мирная демонстрация в столице территории Нуамеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - представителями коренного народа канаки, которые опасаются, что останутся в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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