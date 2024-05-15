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"Устранят в три хода". Киев нацелился на самое ценное для украинцев

"Устранят в три хода". Киев нацелился на самое ценное для украинцев - РИА Новости, 15.05.2024

"Устранят в три хода". Киев нацелился на самое ценное для украинцев

Украинские власти — светские и духовные — взялись за искоренение Русского мира. От предложений нет отбоя. Но каждая инициатива грешит одним и тем же — не... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:04

киев

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти — светские и духовные — взялись за искоренение Русского мира. От предложений нет отбоя. Но каждая инициатива грешит одним и тем же — не учитывает последствия для самой страны.Устали ждатьГлавное оружие против "московских попов" задерживается. Законопроект № 8371 — о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) — до сих пор на доработке в Верховной раде.Некоторые депутаты бьют тревогу: медлить нельзя, упустим подходящий момент. При этом апеллируют к "гласу народа" — ссылаются на недавно опубликованные результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС): "63 процента считают, что эта Церковь (УПЦ. — Прим. ред.) должна быть полностью запрещена".О том же активно писали в некоторых СМИ. В связи с этим аппарат Рады опубликовал разъяснение: документ для рассмотрения во втором чтении готовит профильный комитет — по вопросам гуманитарной и информационной политики. После чего передает Главному юридическому управлению.То, в свою очередь, проводит собственную экспертизу. Юристы получили текст № 8371 лишь к вечеру 1 мая и все еще его анализируют. И уже затем, успокаивает аппарат, законопроект поступит на рассмотрение во втором чтении.Работы у правоведов и правда предостаточно — проштудировать без малого тысячу страниц. К тому же нельзя обойти стороной профессиональные замечания. Не так давно в Берлине и Риме прошли конференции, где ведущие европейские богословы высказались о катастрофических последствиях принятия документа.Пока украинские правоведы корпят над законопроектом № 8371, остальные — чиновники, политики, силовики и даже духовные лидеры — решили времени зря не тратить. Все спешат предложить свой план решения вопроса с УПЦ.Подсластили пилюлюНапример, депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда признал: открытыми гонениями власть стремится "избавиться от Русской церкви на собственной территории и свести всех православных в ПЦУ" (Православную церковь Украины — раскольническую организацию, созданную властями в 2018-м при содействии Константинопольского патриархата).Но "попытка давить законом" не удалась. "Государство не смогло адекватно объяснить мировому сообществу, чего оно <…> реально хочет. Как результат — голосов и воли для принятия (законопроекта. — Прим. ред.) не хватает", — заключил нардеп.И добавил: решить проблему можно в три шага. УПЦ должна, во-первых, публично "признать Россию агрессором". Во-вторых, заклеймить идеологию Русского мира как еретическую. И в-третьих, прекратить "любое каноническое, духовное или какое-то другое общение" с РПЦ до тех пор, пока та "не осудит войну"."Если Церковь не принимает этих условий, — констатирует нардеп, — то запрет ее деятельности будет воспринят мировым сообществом как оправданное действие".Но есть трудность: разорвав отношения с Московским патриархатом, УПЦ тут же уйдет в раскол. "Поэтому, чтобы подсластить пилюлю, государство должно обратиться к Вселенскому (Константинопольскому. — Прим. ред.) патриарху с просьбой предоставить УПЦ временный канонический статус", — пояснил политик.Эта мера, по его убеждению, позволит Украинской церкви спокойно дожить до долгожданного объединения с ПЦУ.Словом и деломК слову, там пошли удивительно схожим путем. Все точно так же: "пророссийскую идеологию" — осудить, а ее адептов чуть ли не предать анафеме. Если до этого ограничивались словесными выпадами, то теперь все официально.ПЦУ 11 мая провела в Киево-Печерской лавре "архиерейский собор", на котором объявила о "лжеучении Русского мира, основанном на началах этнофилетизма, манихейства и гностицизма". Какой именно смысл вложили в эти понятия, остается лишь гадать.Например, этнофилетизм — предпочтение национальных (этнических) интересов общецерковным. Под это определение, кстати, подпадает и организация самого Думенко. А уж манихейство, верование первых веков нашей эры, основанное на соединении религиозных традиций Востока, и гностицизм, возникший среди иудейских и раннехристианских сект, в контексте решений ПЦУ трудно поддаются анализу.Следом думенковцы постановили обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею — чтобы тот потребовал от главы РПЦ отречься от "лжеучения". Если это не поможет, предать его суду.Два года назад раскольники уже призывали судить патриарха Кирилла и просили лишить его престола. Но Фанар (район Стамбула, где располагается резиденция Константинопольского патриарха) на столь серьезный шаг не пошел.Охота началасьНаконец, свои методы борьбы есть и у украинских силовиков. Правда, их инструментарий не изобилует богословскими и юридическими тонкостями.Так, 1 мая СБУ пришла с обыском к митрополиту Запорожскому Луке (Коваленко). По мнению спецслужбы, он "публично выражал пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий", "размещал провокационные сообщения в личном телеграм-канале". И тем самым "расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора".Как уточнили в СБУ, вышеописанные факты подтвердила "специальная экспертиза". Иерарха отправили на два месяца под ночной домашний арест. Ранее силовики завели уголовное дело на наместника Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко).Ему инкриминировали "подрывную деятельность". "По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов сил обороны в Краматорском районе (подконтрольной Киеву части ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Сделал он это якобы во время литургии.Наместника арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога. Обращения святогорской братии с призывом освободить митрополита не возымели эффекта.По мнению украинского историка и политолога Константина Бондаренко, цель охоты на высшее руководство УПЦ — устранить "наиболее несговорчивых". А оставшиеся рано или поздно перейдут в "карманную ПЦУ".Однако желание разделаться с "промосковской" Церковью может аукнуться властям: храмы УПЦ посещает большинство украинцев, это самая крупная религиозная и общественная организация. Среди адептов немало и солдат ВСУ. Поэтому последствия для светского Киева, развязавшего репрессии, будут катастрофическими.

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

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киев, служба безопасности украины, верховная рада украины