https://ria.ru/20240515/transport-1946278949.html
Город Мурино в Ленобласти и Пулково хотят связать железнодорожным маршрутом
Город Мурино в Ленобласти и Пулково хотят связать железнодорожным маршрутом - РИА Новости, 15.05.2024
Город Мурино в Ленобласти и Пулково хотят связать железнодорожным маршрутом
Станцию "Девяткино" могут подключить к ветке маршрута Д-2 Токсово - Гатчина - Варшавская, которая сейчас проектируется, линия будет пересекать центр города и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:37
2024-05-15T21:37
2024-05-15T21:37
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
нева (река)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Станцию "Девяткино" могут подключить к ветке маршрута Д-2 Токсово - Гатчина - Варшавская, которая сейчас проектируется, линия будет пересекать центр города и свяжет город Мурино Всеволожского района Ленобласти с аэропортом "Пулково", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Администрация Ленобласти продолжает переговоры с ОАО "РЖД" о развитии транспортной инфраструктуры Всеволожского района и города Мурино, в частности", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что после рассмотрения вариантов улучшения транспортной доступности Мурино, приоритетным является подключение железнодорожной станции Девяткино к проектируемой ветке диаметрального маршрута Д-2 Токсово - Гатчина-Варшавская, проходящего через станцию Девяткино и пересекающего Неву, центр города и международный аэропорт "Пулково". "Совместно с администрацией Санкт-Петербурга и РЖД Ленинградская область продолжает переговоры по оптимизации сроков строительства и ввода в эксплуатацию обозначенного маршрута", - заключил Дрозденко.
https://ria.ru/20240503/lenoblast-1943654132.html
https://ria.ru/20240419/zhile-1941159822.html
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александр дрозденко, всеволожский район, нева (река), ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Всеволожский район, Нева (река), Ленинградская область