https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html

В Молдавии возбудили дело против политиков, прилетевших со съезда в Москве

В Молдавии возбудили дело против политиков, прилетевших со съезда в Москве - РИА Новости, 15.05.2024

В Молдавии возбудили дело против политиков, прилетевших со съезда в Москве

Правоохранительные органы Молдавии возбудили дело о контрабанде против сограждан, прилетевших в Кишинев со съезда местных политиков в Москве, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:20

2024-05-15T13:20

2024-05-15T14:24

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КИШИНЕВ, 15 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии возбудили дело о контрабанде против сограждан, прилетевших в Кишинев со съезда местных политиков в Москве, сообщил генеральный инспекторат полиции МВД республики."Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды более 2,3 миллиона леев (примерно 130 тысяч долларов. — Прим. ред.), ввезенных в страну пассажирами, прибывшими из Москвы в конце апреля — начале мая", — говорится в заявлении.В генинспекторате полиции отметили, что подозревают 50 пассажиров."Их централизованно доставили в аэропорт на автобусах при вылете и при возвращении, когда они везли деньги. Эти люди выступали в роли курьеров, чтобы власти не узнали о происхождении и назначении денег", — указано в документе.Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ утверждает, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа — Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.Как подчеркивал оппозиционный молдавский политик Илан Шор, задержания в аэропорту Кишинева — это полный беспредел. Политик обвинил президента Майю Санду в попытке оказать давление на тех, у кого иная точка зрения.После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в международном аэропорту Кишинева. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим.

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, кишинев, москва, евгения гуцул, дмитрий константинов, евразийский экономический союз, майя санду, илан шор