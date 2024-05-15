https://ria.ru/20240515/ft-1946201835.html

Еврокомиссия попросила страны ЕС принять на лечение тысячи палестинцев

Еврокомиссия попросила страны ЕС принять на лечение тысячи палестинцев - РИА Новости, 15.05.2024

Еврокомиссия попросила страны ЕС принять на лечение тысячи палестинцев

Еврокомиссия направила странам-членам Евросоюза просьбу принять на лечение тысячи нуждающихся в лечении палестинцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:01

2024-05-15T17:01

2024-05-15T17:11

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еврокомиссия направила странам-членам Евросоюза просьбу принять на лечение тысячи нуждающихся в лечении палестинцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо. "ЕС стремится учредить систему, чтобы эвакуировать тысячи пациентов из раздираемого войной (сектора - ред.) Газа в свои страны-члены в ответ на призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) помочь застрявшим там палестинцам, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Европейская Комиссия написала национальным правительствам с просьбой вылечить тысячи серьезно больных пациентов, которые рискуют умереть, потому что система здравоохранения в (секторе - ред.) Газа перегружена", - пишет издание со ссылкой на письмо Еврокомиссии, оказавшееся в его распоряжении. Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила о том, что около девяти тысяч пациентов нуждаются в срочной эвакуации из сектора Газа, что в настоящее время невозможно, некоторые умирают во время ожидания. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/pomosch-1902816056.html

https://ria.ru/20231107/bolnitsy-1907883018.html

https://ria.ru/20240515/konflikt-1915630213.html

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в мире, здоровье - общество, израиль, россия, маргарет харрис, воз, хамас, евросоюз