https://ria.ru/20240515/brod-1946118612.html

Член СПЧ заявил о преследовании наблюдателей, посетивших выборы в России

Член СПЧ заявил о преследовании наблюдателей, посетивших выборы в России - РИА Новости, 15.05.2024

Член СПЧ заявил о преследовании наблюдателей, посетивших выборы в России

Международные наблюдатели, посетившие выборы РФ, столкнулись с травлей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:18

2024-05-15T13:18

2024-05-15T13:18

россия

александр брод

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международные наблюдатели, посетившие выборы РФ, столкнулись с травлей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "Мы возмущены той развернувшейся травлей международных экспертов и наблюдателей в разных странах, которые вернулись после наблюдения к себе домой. Это при том, что неоднократно на международных площадках звучали призывы приравнять международных наблюдателей к правозащитникам, создать благоприятные условия наблюдения за выборами", - сказал Брод в ходе круглого стола "О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления и информационных войн". "Мы видим, как на практике грубо перечеркнуто это благое пожелание, и считаем важным донести до международной общественности, что это абсолютно дикий, нецивилизованный, неправовой подход, когда начинается диффамация международных наблюдателей в СМИ, когда следуют попытки политического давления, нарушение трудовых прав", - добавил правозащитник. Кроме того, он призвал отразить в международных документах недопущение нарушений прав международных наблюдателей, которые посетили российские выборы. "Это абсолютно дикий, пещерный, расистский подход, когда наблюдатели терпят лишения из-за того, что посетили российские выборы и попытались разобраться в осуществлении этих процедур", - подчеркнул Брод.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933709879.html

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россия, александр брод, в мире