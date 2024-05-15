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Член СПЧ заявил о преследовании наблюдателей, посетивших выборы в России - РИА Новости, 15.05.2024
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13:18 15.05.2024
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Член СПЧ заявил о преследовании наблюдателей, посетивших выборы в России
Член СПЧ заявил о преследовании наблюдателей, посетивших выборы в России - РИА Новости, 15.05.2024
Член СПЧ заявил о преследовании наблюдателей, посетивших выборы в России
Международные наблюдатели, посетившие выборы РФ, столкнулись с травлей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:18
2024-05-15T13:18
россия
александр брод
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международные наблюдатели, посетившие выборы РФ, столкнулись с травлей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "Мы возмущены той развернувшейся травлей международных экспертов и наблюдателей в разных странах, которые вернулись после наблюдения к себе домой. Это при том, что неоднократно на международных площадках звучали призывы приравнять международных наблюдателей к правозащитникам, создать благоприятные условия наблюдения за выборами", - сказал Брод в ходе круглого стола "О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления и информационных войн". "Мы видим, как на практике грубо перечеркнуто это благое пожелание, и считаем важным донести до международной общественности, что это абсолютно дикий, нецивилизованный, неправовой подход, когда начинается диффамация международных наблюдателей в СМИ, когда следуют попытки политического давления, нарушение трудовых прав", - добавил правозащитник. Кроме того, он призвал отразить в международных документах недопущение нарушений прав международных наблюдателей, которые посетили российские выборы. "Это абсолютно дикий, пещерный, расистский подход, когда наблюдатели терпят лишения из-за того, что посетили российские выборы и попытались разобраться в осуществлении этих процедур", - подчеркнул Брод.
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россия, александр брод, в мире
Россия, Александр Брод, В мире
Член СПЧ заявил о преследовании наблюдателей, посетивших выборы в России

Член СПЧ Брод: иностранные наблюдатели, посетившие выборы, столкнулись с травлей

© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международные наблюдатели, посетившие выборы РФ, столкнулись с травлей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
«
"Мы возмущены той развернувшейся травлей международных экспертов и наблюдателей в разных странах, которые вернулись после наблюдения к себе домой. Это при том, что неоднократно на международных площадках звучали призывы приравнять международных наблюдателей к правозащитникам, создать благоприятные условия наблюдения за выборами", - сказал Брод в ходе круглого стола "О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления и информационных войн".
"Мы видим, как на практике грубо перечеркнуто это благое пожелание, и считаем важным донести до международной общественности, что это абсолютно дикий, нецивилизованный, неправовой подход, когда начинается диффамация международных наблюдателей в СМИ, когда следуют попытки политического давления, нарушение трудовых прав", - добавил правозащитник.
Кроме того, он призвал отразить в международных документах недопущение нарушений прав международных наблюдателей, которые посетили российские выборы.
"Это абсолютно дикий, пещерный, расистский подход, когда наблюдатели терпят лишения из-за того, что посетили российские выборы и попытались разобраться в осуществлении этих процедур", - подчеркнул Брод.
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