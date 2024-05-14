https://ria.ru/20240514/vstrecha-1945950798.html

Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества России и Китая будут обсуждаться на неформальной встрече президента России Владимира Путин и... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:34

2024-05-14T17:34

2024-05-14T19:43

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества России и Китая будут обсуждаться на неформальной встрече президента России Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках визита российского лидера в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - сказал Ушаков. По его словам, неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 16 мая вечером, участие в них примут некоторые члены российской и китайской делегаций. В частности, с российской стороны во встрече также будут участвовать сам Ушаков, возглавляющий МИД России Сергей Лавров, а также Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны РФ, и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.Ушаков отметил "близкие или полностью совпадающие позиции" Москвы и Пекина по большинству внешнеполитических проблем. Помощник президента в этом контексте напомнил о взвешенной позиции КНР по украинскому кризису.Он также заявил, что Россия ценит "мудрую и взвешенную позицию китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации "формулы мира" Зеленского". По его словам, китайская сторона постоянно подчеркивает в контактах, что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой - вообще не имеет смысла."Это все будет обсуждаться, в том числе обстоятельно Украина, в ходе вечерней двусторонней встречи", - заключил Ушаков.

https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html

https://ria.ru/20240514/peregovory-1945958549.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, инаугурация владимира путина — 2024, москва