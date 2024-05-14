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Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
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17:34 14.05.2024 (обновлено: 19:43 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/vstrecha-1945950798.html
Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина
Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина
Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества России и Китая будут обсуждаться на неформальной встрече президента России Владимира Путин и... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:34
2024-05-14T19:43
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества России и Китая будут обсуждаться на неформальной встрече президента России Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках визита российского лидера в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - сказал Ушаков. По его словам, неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 16 мая вечером, участие в них примут некоторые члены российской и китайской делегаций. В частности, с российской стороны во встрече также будут участвовать сам Ушаков, возглавляющий МИД России Сергей Лавров, а также Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны РФ, и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.Ушаков отметил "близкие или полностью совпадающие позиции" Москвы и Пекина по большинству внешнеполитических проблем. Помощник президента в этом контексте напомнил о взвешенной позиции КНР по украинскому кризису.Он также заявил, что Россия ценит "мудрую и взвешенную позицию китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации "формулы мира" Зеленского". По его словам, китайская сторона постоянно подчеркивает в контактах, что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой - вообще не имеет смысла."Это все будет обсуждаться, в том числе обстоятельно Украина, в ходе вечерней двусторонней встречи", - заключил Ушаков.
https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html
https://ria.ru/20240514/peregovory-1945958549.html
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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, инаугурация владимира путина — 2024, москва
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Москва
Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят основные темы двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества России и Китая будут обсуждаться на неформальной встрече президента России Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках визита российского лидера в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - сказал Ушаков.
Визит президента России Путина в Китай
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По его словам, неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 16 мая вечером, участие в них примут некоторые члены российской и китайской делегаций. В частности, с российской стороны во встрече также будут участвовать сам Ушаков, возглавляющий МИД России Сергей Лавров, а также Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны РФ, и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Ушаков отметил "близкие или полностью совпадающие позиции" Москвы и Пекина по большинству внешнеполитических проблем. Помощник президента в этом контексте напомнил о взвешенной позиции КНР по украинскому кризису.
Он также заявил, что Россия ценит "мудрую и взвешенную позицию китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации "формулы мира" Зеленского". По его словам, китайская сторона постоянно подчеркивает в контактах, что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой - вообще не имеет смысла.
"Это все будет обсуждаться, в том числе обстоятельно Украина, в ходе вечерней двусторонней встречи", - заключил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Ушаков раскрыл программу переговоров Путина и Си Цзиньпина в узком составе
Вчера, 17:48
 
РоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинИнаугурация Владимира Путина — 2024Москва
 
 
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