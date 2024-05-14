Ушаков раскрыл темы неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят основные темы двустороннего сотрудничества
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества России и Китая будут обсуждаться на неформальной встрече президента России Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках визита российского лидера в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - сказал Ушаков.
По его словам, неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 16 мая вечером, участие в них примут некоторые члены российской и китайской делегаций. В частности, с российской стороны во встрече также будут участвовать сам Ушаков, возглавляющий МИД России Сергей Лавров, а также Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны РФ, и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Он также заявил, что Россия ценит "мудрую и взвешенную позицию китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации "формулы мира" Зеленского". По его словам, китайская сторона постоянно подчеркивает в контактах, что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой - вообще не имеет смысла.
"Это все будет обсуждаться, в том числе обстоятельно Украина, в ходе вечерней двусторонней встречи", - заключил Ушаков.