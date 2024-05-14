Ушаков анонсировал состав делегации Путина во время визита в Китай
Ушаков: Мантуров и Лавров войдут состав делегации Путина во время визита в КНР
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай.
«
"Состав участвующих в расширенном составе (встречи глав РФ и КНР - ред.) - тут будут все те, кто присутствует в команде президента в Пекине и часть из них переедет в Харбин... Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров", - сказал Ушаков.
Президент России 16-17 мая будет находиться с государственным визитом в КНР. Глава государства посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, и Харбин, где в том числе осмотрит выставку "Российско-Китайское ЭКСПО".
По его словам, также во встрече примут участие, замглавы Администрации президента Орешкин, посол РФ в Китае - Игорь Моргулов. Кроме этого, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов, и.о. министра экономического развития Максим Решетников, и.о. министра финансов Антон Силуанов, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава РЖД Олег Белозеров, глава "Росатома" Евгений Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов.
«
"Что касается бизнеса и общественных организаций и так далее - Титов, он является председателем российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Тимченко, председатель Российско-китайского делового совета. Представители бизнес-кругов - Греф, Дерипаска, Дмитриев, Костин, Куликов (Роснано), Михельсон, Репик, Сечин, Шохин, Шувалов. Такой состав", - сказал Ушаков.
По его словам, в переговорах глав государств в узком составе примут участие также глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.