https://ria.ru/20240514/sostav-1945955553.html

Ушаков анонсировал состав делегации Путина во время визита в Китай

Ушаков анонсировал состав делегации Путина во время визита в Китай - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков анонсировал состав делегации Путина во время визита в Китай

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:40

2024-05-14T17:40

2024-05-14T17:40

китай

россия

пекин

владимир путин

юрий ушаков

игорь шувалов

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай. "Состав участвующих в расширенном составе (встречи глав РФ и КНР - ред.) - тут будут все те, кто присутствует в команде президента в Пекине и часть из них переедет в Харбин... Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров", - сказал Ушаков. Президент России 16-17 мая будет находиться с государственным визитом в КНР. Глава государства посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, и Харбин, где в том числе осмотрит выставку "Российско-Китайское ЭКСПО". По его словам, также во встрече примут участие, замглавы Администрации президента Орешкин, посол РФ в Китае - Игорь Моргулов. Кроме этого, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов, и.о. министра экономического развития Максим Решетников, и.о. министра финансов Антон Силуанов, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава РЖД Олег Белозеров, глава "Росатома" Евгений Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов. "Что касается бизнеса и общественных организаций и так далее - Титов, он является председателем российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Тимченко, председатель Российско-китайского делового совета. Представители бизнес-кругов - Греф, Дерипаска, Дмитриев, Костин, Куликов (Роснано), Михельсон, Репик, Сечин, Шохин, Шувалов. Такой состав", - сказал Ушаков. По его словам, в переговорах глав государств в узком составе примут участие также глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.

https://ria.ru/20240514/ushakov-1945950975.html

https://ria.ru/20240514/kitay-1945950638.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, владимир путин, юрий ушаков, игорь шувалов, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ржд