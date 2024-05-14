https://ria.ru/20240514/signal-1945758628.html

СМИ: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина

СМИ: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина - РИА Новости, 14.05.2024

СМИ: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина

Европейское турне председателя КНР Си Цзиньпина накануне ожидаемого визита в Китай президента России Владимира Путина стало сигналом о том, что у Пекина... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:57

2024-05-14T03:57

2024-05-14T03:57

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китай

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си цзиньпин

владимир путин

эммануэль макрон

еврокомиссия

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Европейское турне председателя КНР Си Цзиньпина накануне ожидаемого визита в Китай президента России Владимира Путина стало сигналом о том, что у Пекина остаются близкие партнеры в Европе, несмотря на разногласия среди стран континента, говорится в материале CNN."Си Цзиньпин обнажил разногласия в Европе накануне ожидаемого визита Путина", — озаглавлена статья телеканала.Как говорится в материале, несмотря на "сложные вопросы" во Франции, касающиеся торговли и конфликта на Украине, европейское турне председателя КНР закончилось "ярким сигналом: у Китая, несмотря на трения со многими европейскими странами, по-прежнему есть фанаты на Старом континенте".Притягательную силу Китай наглядно продемонстрировал в Сербии и Венгрии: обе страны, которые получают крупные китайские инвестиции, во время визита Си Цзиньпина объявили о переходе отношений с Пекином на новый уровень, что стало символической победой для китайского лидера.При этом остальные европейские страны вряд ли окажут председателю КНР такой торжественный прием. Как отмечается, китайско-европейские отношения омрачены "длинным и постоянно пополняющимся списком экономических претензий и жалоб Евросоюза на Пекин", что может привести к полномасштабной торговой войне."А еще у Европы есть серьезные подозрения по поводу того, что Пекин вынашивает глобальные амбиции и стремится к усилению своего влияния. Особое недовольство у Европы вызывает поддержка Китаем России", — утверждается в статье.Как напоминает телеканал, во время первого за пять лет визита в Европу на Си Цзиньпина оказывали давление президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Оба наверняка будут очень пристально следить за встречей в верхах между Си и российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в ближайшее время", — полагает автор материала.На встрече с Макроном и фон дер Ляйен во Францию Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной.В конце апреля Путин сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка в Китай станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Визит будет носить статус государственного.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html

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в мире, китай, европа, франция, си цзиньпин, владимир путин, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, сербия