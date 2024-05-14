СМИ: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина
CNN: турне Си Цзиньпина обнажило разногласия в ЕС в преддверии визита Путина
© AP Photo / Gonzalo FuentesПредседатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Европейское турне председателя КНР Си Цзиньпина накануне ожидаемого визита в Китай президента России Владимира Путина стало сигналом о том, что у Пекина остаются близкие партнеры в Европе, несмотря на разногласия среди стран континента, говорится в материале CNN.
"Си Цзиньпин обнажил разногласия в Европе накануне ожидаемого визита Путина", — озаглавлена статья телеканала.
При этом остальные европейские страны вряд ли окажут председателю КНР такой торжественный прием. Как отмечается, китайско-европейские отношения омрачены "длинным и постоянно пополняющимся списком экономических претензий и жалоб Евросоюза на Пекин", что может привести к полномасштабной торговой войне.
"А еще у Европы есть серьезные подозрения по поводу того, что Пекин вынашивает глобальные амбиции и стремится к усилению своего влияния. Особое недовольство у Европы вызывает поддержка Китаем России", — утверждается в статье.
Как напоминает телеканал, во время первого за пять лет визита в Европу на Си Цзиньпина оказывали давление президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Оба наверняка будут очень пристально следить за встречей в верхах между Си и российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в ближайшее время", — полагает автор материала.
На встрече с Макроном и фон дер Ляйен во Францию Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной.
В конце апреля Путин сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка в Китай станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Визит будет носить статус государственного.
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