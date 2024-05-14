https://ria.ru/20240514/manturov-1944152749.html

Биография Дениса Мантурова

Биография Дениса Мантурова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Дениса Мантурова

Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:16

2024-05-14T22:16

2024-05-14T22:16

справки

мурманск

денис мантуров

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Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "социология", в 1997 году – аспирантуру МГУ. С 2000 по 2002 год обучался в докторантуре Московского авиационного института (МАИ). В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (сейчас Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) по специальности "юриспруденция". В 2022 году окончил докторантуру РАНХиГС, доктор экономических наук. С 1998 по 2000 год – заместитель генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".В 2000-2001 годах Денис Мантуров занимал должность коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".С 2001 по 2003 год был заместителем председателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор).С 2003 по 2007 год – генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром".В сентябре 2007 года Мантуров был назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ, в мае 2008 года – заместителем министра промышленности и торговли РФ.Со 2 февраля 2012 года являлся исполняющим обязанности министра промышленности и торговли РФ. С 21 мая 2012 года – министр промышленности и торговли РФ. Переназначался на этот пост 18 мая 2018 года и 21 января 2020 года. 15 июля 2022 года назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром промышленности и торговли Российской Федерации. В качестве заместителя председателя правительства РФ курировал Уральский федеральный округ.Член совет при президенте РФ по науке и образованию, национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Член Национального антитеррористического комитета. Председатель Морской коллегии при правительстве Российской Федерации. Председатель наблюдательных советов госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос".Член советов директоров ПАО "Газпром" и "АвтоВАЗа". Председатель межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.Действительный государственный советник РФ 1 класса.Заслуженный экономист Российской Федерации (2019).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденом Дружбы (2008), орденом Почета (2009), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2013), III (2016) и II (2022) степеней, орденом Александра Невского (2018), орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2017), медалью Столыпина П.А. I степени (2018).Лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники (2010).Отмечен Почетной грамотой правительства Российской Федерации (2010).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, мурманск, денис мантуров