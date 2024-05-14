https://ria.ru/20240514/chernyshenko-1944124267.html
Биография Дмитрия Чернышенко
Биография Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Чернышенко
Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:18
2024-05-14T22:18
2024-05-14T22:18
справки
саратов
дмитрий чернышенко
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Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове.Окончил Московский государственный технологический университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник". В 2005 году в Великобритании получил степень магистра делового администрирования (MBA) со специализацией "Получение права на проведение глобальных спортивных мероприятий".В 1989-1991 годах работал программистом в компании Copris&M. В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис".В 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет.С 1998 по 2002 год – гендиректор продюсерского центра ДТВ-МА – одного из крупнейших производителей рекламных роликов в СНГ.В 2002 году стал старшим вице-президентом Media Arts Group и возглавил агентство Sportima (спортивный маркетинг), которое вскоре стало партнером Росспорта по продвижению крупных соревнований. В 2005 году покинул группу, продал долю в бизнесе и возглавил заявочный комитет "Сочи 2014".В 2007-2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.В 2007-2014 годах занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой". В октябре 2014 года возглавил инвестиционную компанию Volga Group.В 2014-2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.В январе 2015 года возглавил АО "Газпром-Медиа Холдинг". С октября 2018 года также руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко указом президента назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.В должности вице-премьера курировал цифровую экономику, инновации, искусственный интеллект, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др. Являлся также куратором государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа. Обеспечивал координацию взаимодействия с органами власти федеральной территории "Сириус".26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, член Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Чернышенко награжден орденом Почета (2007), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), орденом Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, саратов, дмитрий чернышенко
Справки, Саратов, Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года
в Саратове.
Окончил Московский государственный технологический университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник".
В 2005 году в Великобритании получил степень
магистра делового администрирования (MBA) со специализацией "Получение права на проведение глобальных спортивных мероприятий".
В 1989-1991 годах работал программистом
в компании Copris&M.
В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис".
В 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет.
С 1998 по 2002 год – гендиректор продюсерского центра ДТВ-МА – одного из крупнейших производителей рекламных роликов в СНГ.
В 2002 году стал старшим вице-президентом Media Arts Group и возглавил агентство Sportima (спортивный маркетинг), которое вскоре стало партнером Росспорта по продвижению крупных соревнований. В 2005 году покинул группу, продал долю в бизнесе и возглавил заявочный комитет "Сочи 2014".
В 2007-2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи
.
В 2007-2014 годах занимал должность
заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".
В октябре 2014 года возглавил инвестиционную компанию Volga Group.
В 2014-2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.
В январе 2015 года возглавил
АО "Газпром-Медиа Холдинг".
С октября 2018 года также руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".
21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко указом президента назначен
заместителем председателя правительства Российской Федерации.
В должности вице-премьера курировал
цифровую экономику, инновации, искусственный интеллект, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др. Являлся также куратором государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа. Обеспечивал координацию взаимодействия с органами власти федеральной территории "Сириус".
26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил
Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить
оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.
Чернышенко награжден орденом Почета (2007
), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014
), орденом Дружбы (2019
), Благодарностью президента РФ (2018
), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021
) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников