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Биография Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 14.05.2024
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22:18 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/chernyshenko-1944124267.html
Биография Дмитрия Чернышенко
Биография Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Чернышенко
Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:18
2024-05-14T22:18
справки
саратов
дмитрий чернышенко
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Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове.Окончил Московский государственный технологический университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник". В 2005 году в Великобритании получил степень магистра делового администрирования (MBA) со специализацией "Получение права на проведение глобальных спортивных мероприятий".В 1989-1991 годах работал программистом в компании Copris&amp;M. В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис".В 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет.С 1998 по 2002 год – гендиректор продюсерского центра ДТВ-МА – одного из крупнейших производителей рекламных роликов в СНГ.В 2002 году стал старшим вице-президентом Media Arts Group и возглавил агентство Sportima (спортивный маркетинг), которое вскоре стало партнером Росспорта по продвижению крупных соревнований. В 2005 году покинул группу, продал долю в бизнесе и возглавил заявочный комитет "Сочи 2014".В 2007-2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.В 2007-2014 годах занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой". В октябре 2014 года возглавил инвестиционную компанию Volga Group.В 2014-2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.В январе 2015 года возглавил АО "Газпром-Медиа Холдинг". С октября 2018 года также руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко указом президента назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.В должности вице-премьера курировал цифровую экономику, инновации, искусственный интеллект, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др. Являлся также куратором государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа. Обеспечивал координацию взаимодействия с органами власти федеральной территории "Сириус".26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, член Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Чернышенко награжден орденом Почета (2007), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), орденом Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, саратов, дмитрий чернышенко
Справки, Саратов, Дмитрий Чернышенко

Биография Дмитрия Чернышенко

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове.
Окончил Московский государственный технологический университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник".
В 2005 году в Великобритании получил степень магистра делового администрирования (MBA) со специализацией "Получение права на проведение глобальных спортивных мероприятий".
В 1989-1991 годах работал программистом в компании Copris&M.
В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис".
В 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет.
С 1998 по 2002 год – гендиректор продюсерского центра ДТВ-МА – одного из крупнейших производителей рекламных роликов в СНГ.
В 2002 году стал старшим вице-президентом Media Arts Group и возглавил агентство Sportima (спортивный маркетинг), которое вскоре стало партнером Росспорта по продвижению крупных соревнований. В 2005 году покинул группу, продал долю в бизнесе и возглавил заявочный комитет "Сочи 2014".
В 2007-2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
В 2007-2014 годах занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".
В октябре 2014 года возглавил инвестиционную компанию Volga Group.
В 2014-2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.
В январе 2015 года возглавил АО "Газпром-Медиа Холдинг".
С октября 2018 года также руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".
21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко указом президента назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.
В должности вице-премьера курировал цифровую экономику, инновации, искусственный интеллект, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др. Являлся также куратором государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа. Обеспечивал координацию взаимодействия с органами власти федеральной территории "Сириус".
26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.
Член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, член Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Чернышенко награжден орденом Почета (2007), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), орденом Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСаратовДмитрий Чернышенко
 
 
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