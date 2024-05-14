https://ria.ru/20240514/belousov-1945951105.html
Белоусов и Шойгу примут участие во встрече Путина и Си Цзиньпина
Белоусов и Шойгу примут участие во встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов и Шойгу примут участие во встрече Путина и Си Цзиньпина
Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны РФ, и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:35
2024-05-14T17:35
2024-05-14T17:37
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владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны РФ, и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина во время визита президента РФ в Пекин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 16 мая вечером, участие в них примут некоторые члены российской и китайской делегаций. В частности, с российской стороны во встрече также будут участвовать сам Ушаков и возглавляющий МИД России Сергей Лавров. "Мы пригласили участвовать в этой программе, естественно, нового министра обороны Белоусова, который вместе с Лавровым и со мной будет участвовать в этой сверхузкой встрече вечером 16 мая. Также в продолжение своих контактов с китайскими коллегами мы включили в делегацию и секретаря Совета безопасности Шойгу, он должен быть в составе 1+4", - рассказал Ушаков журналистам. Он добавил, что эта встреча будет неформальной и полностью закрытой. Ранее президент России предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20240514/ushakov-1945951924.html
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россия, китай, андрей белоусов, сергей шойгу, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Белоусов и Шойгу примут участие во встрече Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: Белоусов и Шойгу примут участие во встрече Путина и Си Цзиньпина
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны РФ, и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина во время визита президента РФ в Пекин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 16 мая вечером, участие в них примут некоторые члены российской и китайской делегаций. В частности, с российской стороны во встрече также будут участвовать сам Ушаков и возглавляющий МИД России Сергей Лавров
.
"Мы пригласили участвовать в этой программе, естественно, нового министра обороны Белоусова, который вместе с Лавровым и со мной будет участвовать в этой сверхузкой встрече вечером 16 мая. Также в продолжение своих контактов с китайскими коллегами мы включили в делегацию и секретаря Совета безопасности Шойгу, он должен быть в составе 1+4", - рассказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что эта встреча будет неформальной и полностью закрытой.
Ранее президент России предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.