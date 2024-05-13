Рейтинг@Mail.ru
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 13.05.2024 (обновлено: 12:18 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kuznetsov-1945542578.html
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 13.05.2024
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду
Ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду, уже доставлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, остальные пациенты, которых... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:13
2024-05-13T12:18
здоровье - общество
белгород
москва
россия
алексей кузнецов
михаил мурашко
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду, уже доставлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, остальные пациенты, которых решено было эвакуировать, будут доставлены в клиники в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "По поручению Михаила Мурашко, шестеро пострадавших во вчерашней атаке ВСУ в Белгороде направлены на лечение в Москву в ведущие федеральные и городские клиники. Ребенок с мамой уже получают лечение в РДКБ, остальные пациенты будут доставлены в клиники в ближайшее время", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что всего в результате ударов ВСУ по Белгородской области в воскресенье госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь 17 человек, 9 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Пыталь сообщила журналистам, что ребенок на лечение был доставлен вертолетом санитарной авиации в сопровождении врачей, состояние его при поступлении оценивается как тяжелое."На данный момент малыш находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы. В настоящий момент планируется полное лабораторное и инструментальное обследование пациента, консультации профильных специалистов, по результатам которых будет определена дальнейшая тактика лечения", - пояснила врач.
https://ria.ru/20240216/obschestvo-1927715536.html
белгород
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, белгород, москва, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия
Здоровье - Общество, Белгород, Москва, Россия, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду

Кузнецов: ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду, доставлен в РДКБ

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду, уже доставлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, остальные пациенты, которых решено было эвакуировать, будут доставлены в клиники в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«
"По поручению Михаила Мурашко, шестеро пострадавших во вчерашней атаке ВСУ в Белгороде направлены на лечение в Москву в ведущие федеральные и городские клиники. Ребенок с мамой уже получают лечение в РДКБ, остальные пациенты будут доставлены в клиники в ближайшее время", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что всего в результате ударов ВСУ по Белгородской области в воскресенье госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь 17 человек, 9 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Бригада скорой помощи забирает раненных со школьного стадиона после ракетного удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
16 февраля, 08:57
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Пыталь сообщила журналистам, что ребенок на лечение был доставлен вертолетом санитарной авиации в сопровождении врачей, состояние его при поступлении оценивается как тяжелое.
"На данный момент малыш находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы. В настоящий момент планируется полное лабораторное и инструментальное обследование пациента, консультации профильных специалистов, по результатам которых будет определена дальнейшая тактика лечения", - пояснила врач.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Здоровье - ОбществоБелгородМоскваРоссияАлексей КузнецовМихаил МурашкоВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала