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В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 13.05.2024
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду
Ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду, уже доставлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, остальные пациенты, которых... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:13
2024-05-13T12:13
2024-05-13T12:18
здоровье - общество
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алексей кузнецов
михаил мурашко
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду, уже доставлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, остальные пациенты, которых решено было эвакуировать, будут доставлены в клиники в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "По поручению Михаила Мурашко, шестеро пострадавших во вчерашней атаке ВСУ в Белгороде направлены на лечение в Москву в ведущие федеральные и городские клиники. Ребенок с мамой уже получают лечение в РДКБ, остальные пациенты будут доставлены в клиники в ближайшее время", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что всего в результате ударов ВСУ по Белгородской области в воскресенье госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь 17 человек, 9 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Пыталь сообщила журналистам, что ребенок на лечение был доставлен вертолетом санитарной авиации в сопровождении врачей, состояние его при поступлении оценивается как тяжелое."На данный момент малыш находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы. В настоящий момент планируется полное лабораторное и инструментальное обследование пациента, консультации профильных специалистов, по результатам которых будет определена дальнейшая тактика лечения", - пояснила врач.
https://ria.ru/20240216/obschestvo-1927715536.html
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Здоровье - Общество, Белгород, Москва, Россия, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ по Белгороду
Кузнецов: ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгороду, доставлен в РДКБ