Рейтинг@Mail.ru
Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:28 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/turtsiya-1945337139.html
Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть
Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть - РИА Новости, 12.05.2024
Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью газете Milliyet, что разочарован решением турецких властей превратить византийский храм, монастырь... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:28
2024-05-12T08:28
религия
стамбул
турция
анкара (провинция)
кириакос мицотакис
реджеп тайип эрдоган
юнеско
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614398_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d13462cd3cbfbbc8a1f4738c582f872.jpg
АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью газете Milliyet, что разочарован решением турецких властей превратить византийский храм, монастырь Хора, в мечеть (Карие, в Стамбуле), по его словам, это противоречит совместным усилиям по укреплению взаимопонимания. Мицотакис посетит Анкару 13 мая в ответ на визит президента Турции в Афины в декабре 2023 года. Ранее греческий премьер заявил, что превращение исторического византийского храма, монастыря в мечеть является оскорблением, и он поднимет этот вопрос на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Анкаре. "Я очень разочарован недавним решением турецких властей превратить византийский монастырь в мечеть и предыдущим решением по Айя-София (всемирно известная мечеть в Стамбуле, до падения Византийской империи был самым большим храмом в христианском мире – ред.). Эти решения противоречат совместным усилиям по укреплению взаимопонимания", - сказал Мицотакис в интервью газете Milliyet. Мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) после четырех лет в понедельник, 6 мая, была открыта для мусульманских богослужений, по видеосвязи участие в церемонии принял президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это первое за 79 лет богослужение в Карие. Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. После начала работы мечети в церкви ряд греческих политиков призвали Мицотакиса отменить визит в Турцию.
https://ria.ru/20240505/zaderzhanie-1943922883.html
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html
стамбул
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614398_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_b446034031c0a65e599c6c7ccd271128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, турция, анкара (провинция), кириакос мицотакис, реджеп тайип эрдоган, юнеско, в мире
Религия, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Кириакос Мицотакис, Реджеп Тайип Эрдоган, ЮНЕСКО, В мире
Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть

Премьер Мицотакис разочарован решением Турции превратить монастырь Хора в мечеть

© AP Photo / Emrah GurelПосетители в монастыре Хора
Посетители в монастыре Хора - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Посетители в монастыре Хора. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью газете Milliyet, что разочарован решением турецких властей превратить византийский храм, монастырь Хора, в мечеть (Карие, в Стамбуле), по его словам, это противоречит совместным усилиям по укреплению взаимопонимания.
Мицотакис посетит Анкару 13 мая в ответ на визит президента Турции в Афины в декабре 2023 года. Ранее греческий премьер заявил, что превращение исторического византийского храма, монастыря в мечеть является оскорблением, и он поднимет этот вопрос на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Анкаре.
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ
5 мая, 02:12
"Я очень разочарован недавним решением турецких властей превратить византийский монастырь в мечеть и предыдущим решением по Айя-София (всемирно известная мечеть в Стамбуле, до падения Византийской империи был самым большим храмом в христианском мире – ред.). Эти решения противоречат совместным усилиям по укреплению взаимопонимания", - сказал Мицотакис в интервью газете Milliyet.
Мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) после четырех лет в понедельник, 6 мая, была открыта для мусульманских богослужений, по видеосвязи участие в церемонии принял президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это первое за 79 лет богослужение в Карие.
Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века.
Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений.
После начала работы мечети в церкви ряд греческих политиков призвали Мицотакиса отменить визит в Турцию.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции
2 марта, 23:24
 
РелигияСтамбулТурцияАнкара (провинция)Кириакос МицотакисРеджеп Тайип ЭрдоганЮНЕСКОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала