Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть
Премьер Мицотакис разочарован решением Турции превратить монастырь Хора в мечеть
© AP Photo / Emrah GurelПосетители в монастыре Хора
© AP Photo / Emrah Gurel
Посетители в монастыре Хора. Архивное фото
АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью газете Milliyet, что разочарован решением турецких властей превратить византийский храм, монастырь Хора, в мечеть (Карие, в Стамбуле), по его словам, это противоречит совместным усилиям по укреплению взаимопонимания.
Мицотакис посетит Анкару 13 мая в ответ на визит президента Турции в Афины в декабре 2023 года. Ранее греческий премьер заявил, что превращение исторического византийского храма, монастыря в мечеть является оскорблением, и он поднимет этот вопрос на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Анкаре.
"Я очень разочарован недавним решением турецких властей превратить византийский монастырь в мечеть и предыдущим решением по Айя-София (всемирно известная мечеть в Стамбуле, до падения Византийской империи был самым большим храмом в христианском мире – ред.). Эти решения противоречат совместным усилиям по укреплению взаимопонимания", - сказал Мицотакис в интервью газете Milliyet.
Мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) после четырех лет в понедельник, 6 мая, была открыта для мусульманских богослужений, по видеосвязи участие в церемонии принял президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это первое за 79 лет богослужение в Карие.
Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века.
Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений.
После начала работы мечети в церкви ряд греческих политиков призвали Мицотакиса отменить визит в Турцию.