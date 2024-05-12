https://ria.ru/20240512/turtsiya-1945337139.html

Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть

Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть - РИА Новости, 12.05.2024

Мицотакис разочарован решением Анкары превратить византийский храм в мечеть

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью газете Milliyet, что разочарован решением турецких властей превратить византийский храм, монастырь... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:28

2024-05-12T08:28

2024-05-12T08:28

религия

стамбул

турция

анкара (провинция)

кириакос мицотакис

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью газете Milliyet, что разочарован решением турецких властей превратить византийский храм, монастырь Хора, в мечеть (Карие, в Стамбуле), по его словам, это противоречит совместным усилиям по укреплению взаимопонимания. Мицотакис посетит Анкару 13 мая в ответ на визит президента Турции в Афины в декабре 2023 года. Ранее греческий премьер заявил, что превращение исторического византийского храма, монастыря в мечеть является оскорблением, и он поднимет этот вопрос на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Анкаре. "Я очень разочарован недавним решением турецких властей превратить византийский монастырь в мечеть и предыдущим решением по Айя-София (всемирно известная мечеть в Стамбуле, до падения Византийской империи был самым большим храмом в христианском мире – ред.). Эти решения противоречат совместным усилиям по укреплению взаимопонимания", - сказал Мицотакис в интервью газете Milliyet. Мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) после четырех лет в понедельник, 6 мая, была открыта для мусульманских богослужений, по видеосвязи участие в церемонии принял президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это первое за 79 лет богослужение в Карие. Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. После начала работы мечети в церкви ряд греческих политиков призвали Мицотакиса отменить визит в Турцию.

https://ria.ru/20240505/zaderzhanie-1943922883.html

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стамбул, турция, анкара (провинция), кириакос мицотакис, реджеп тайип эрдоган, юнеско, в мире