Рейтинг@Mail.ru
Как покрасить яйца на Пасху: с красителями и без в домашних условиях
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шашлык из говядины, баранины и свинины - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Рецепты
 
16:05 21.04.2025 (обновлено: 16:00 17.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/kak-pokrasit-yaytsa-k-paskhe/
Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы
Как покрасить яйца на Пасху: с красителями и без в домашних условиях
Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы
Как красиво покрасить яйца на Пасху в домашних условиях с помощью пищевых или натуральных красителей, как получить красивый нежный оттенок или насыщенные цвета... РИА Новости, 17.10.2025
2025-04-21T16:05:00+03:00
2025-10-17T16:00:00+03:00
религия
пасха
светлое христово воскресение. пасха
пасха. светлое христово воскресение
русская православная церковь
православие
традиции
религиозные праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003418558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_449c52241305b473d03173fb827ed668.jpg
https://ria.ru/religioznye-prazdniki/paskha/
https://ria.ru/20250421/paskha-1858675417.html
https://ria.ru/20250421/krashenki-1865349610.html
https://ria.ru/20250421/yaytsa-1865335811.html
https://ria.ru/20250421/krashenki-1856777187.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003418558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb27139d51d203cda0b91e3abb82af40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, пасха, светлое христово воскресение. пасха, пасха. светлое христово воскресение, русская православная церковь, православие, традиции, религиозные праздники, праздники
Религия, Пасха, Светлое Христово Воскресение. Пасха, Пасха. Светлое Христово Воскресение, Русская православная церковь, Православие, Традиции, Религиозные праздники, Праздники, Рецепты
Главная / Праздники / Православные праздники

Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКак покрасить яйца
Как покрасить яйца - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Как покрасить яйца
Оглавление
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Как красиво покрасить яйца на Пасху в домашних условиях с помощью пищевых или натуральных красителей, как получить красивый нежный оттенок или насыщенные цвета при окраске луковой шелухой, куркумой, каркаде, свеклой, классические и оригинальные идеи оформления пасхальных яиц в разных техниках – в материале РИА Новости.
Как покрасить яйца к Пасхе

Как покрасить пасхальные яйца

Разноцветные освященные яйца традиционно занимают особое место на пасхальном столе в день Светлого Христова Воскресения. Выбрать, чем покрасить яйца, какие цвета и их сочетания использовать, подобрать красители и необычные украшения, – эти приятные хлопоты предпраздничного ритуала всегда объединяют и детей, и взрослых. Перед тем, как красить яйца любым способом, их нужно проверить на свежесть и подготовить.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПодготовка к Пасхе в женском монастыре Всех Святых, в земле Русской просиявших, расположенном в поселке Атамановка Забайкальского края
Подготовка к Пасхе в женском монастыре Всех Святых, в земле Русской просиявших, расположенном в поселке Атамановка Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Подготовка к Пасхе в женском монастыре Всех Святых, в земле Русской просиявших, расположенном в поселке Атамановка Забайкальского края
"Окрашенное в один цвет, называется крашенка. Если на крашенке процарапать острым предметом узор, получится драпанка. Писанка и крапанка создаются с помощью растопленного воска. Украшая их красками и превращая в холст художника, получаем малеванку. Малеванку легко сделать акриловыми красками или гуашью с добавлением клея ПВА", — поясняет Екатерина Сафронова, художник, преподаватель детской школы искусств, специалист по арт-терапии, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!".

Подготовка к покраске

Для того, чтобы крашенки получились насыщенного и ровного оттенка, следует тщательно подготовить яйца. Ярче цвет будет смотреться на белой скорлупе, зато коричневая – более крепкая.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Православная Пасха 2025: история, традиции и дата праздника
21 апреля, 12:40
  • Перед варкой рекомендуется подержать их несколько часов при комнатной температуре, это убережет их от растрескивания.
  • Обязательно нужно вымыть будущие крашенки теплой водой с содой.
  • Варить вкрутую лучше в посуде с толстыми стенками, можно подсолить воду, медленно довести ее до кипения и оставить на небольшом огне во время варки.
  • При работе с красителями лучше надевать перчатки, а для погружения яиц в красящий раствор использовать специальный держатель или венчик.
  • Чтобы крашенки не портились при сушке, стоит заранее подготовить бумажные полотенца или сделать для них специальную подставку. В губки для посуды или куски пенопласта можно воткнуть несколько иголочек или английских булавок и выкладывать туда яйца для сушки.
© iStock.com / KarinaBostПокраска яиц с помощью куркумы
Покраска яиц с помощью куркумы - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / KarinaBost
Покраска яиц с помощью куркумы

Покраска с помощью красителей

Использование пищевых красителей – самый распространенный и быстрый способ. Окрашивать можно одним оттенком, делать простой или абстрактный рисунок, использовать множество цветов. Создавать оригинальный дизайн на крашенках можно и с помощью акварели, акриловых красок, а также красить в розовые оттенки с помощью марганцовки.

Пищевые красители

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент красителей: жидкие, порошковые, гелевые, в таблетках самых разнообразных оттенков: от пастельных и перламутровых до многоцветных пигментов. Сухие красители необходимо растворять в воде согласно инструкции, используя удобную посуду. А жидкие капать в воду, регулируя насыщенность раствора по своему желанию. Таким образом можно выкрасить сразу в несколько цветов, придать необычный градиент или эффект радужных оттенков.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
21 апреля, 15:58

Акрил и акварель

Для дизайна пасхалок акварельными или акриловыми красками следует выбирать вареные яйца без трещин, чтобы краски не попали вовнутрь. А для удобства росписи использовать специальные подставки для яиц и художественные кисти.

Марганцовка

В розовый цвет и его оттенки можно окрасить при помощи марганцовки. Для этого кристалл перманганата калия на кончике ножа нужно развести в небольшой емкости в кипяченой охлажденной воде. Поставить яйца на огонь, когда вода закипит – добавить соль, уксус и несколько капель марганцовки. Варить крашенки до готовности.
© iStock.com / Galina SandalovaПокраска яиц с помощью свеклы
Покраска яиц с помощью свеклы - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / Galina Sandalova
Покраска яиц с помощью свеклы

Покраска с помощью натуральных красителей

Оригинальные крашенки к Пасхе легко получить при помощи натуральных красителей. Покрасить яйца в домашних условиях без особых хлопот можно шелухой от лука, чаем каркаде или кофе, куркумой, паприкой, грецким орехом, шпинатом, капустой или рисом.

Вино

Чтобы получить пасхальные яйца с мерцающим эффектом, понадобится вино. Если красить яйца красным вином, то они приобретут ещё и приятный оттенок. Для окрашивания яиц винами более светлыми стоит использовать пищевые красители.
Инструкция (из расчета литр вина на десяток яиц):
  1. 1.
    Проверить целостность яиц – не допускать трещин, чтобы вино не попало под скорлупу.
  2. 2.
    Сложить яйца в кастрюлю и залить вином, дать покипеть примерно десять минут.
  3. 3.
    Оставить на несколько часов, можно на ночь.
  4. 4.
    Выложить на бумажные салфетки, не растирать, чтобы не пропал эффект винного мерцания.

Каркадэ

Ещё один экологичный натуральный краситель для пасхальных яиц – каркадэ. С помощью кисловатого на вкус чая из лепестков гибискуса можно покрасить яйца в голубые и сиреневые оттенки.
Инструкция:
  1. 1.
    В кастрюле сварить крепкий чай каркадэ. От количества лепестков будет зависеть интенсивность цвета.
  2. 2.
    Уложить яйца в кастрюлю с чаем и варить около десяти минут после закипания.
  3. 3.
    Выключить газ и дать постоять яйцам в кастрюле ещё около получаса. Яйца приобретут сиреневый оттенок.
  4. 4.
    Чтобы получить голубой цвет, нужно оставить яйца в каркадэ на ночь, добавив в кастрюлю уксус.
  5. 5.
    Если цвет получился слишком насыщенный, яйца можно промыть в прохладной воде.

Кофе

Чтобы покрасить яйца в коричневый или бежевый цвет, можно использовать молотый кофе.
Инструкция:
  1. 1.
    Засыпать кофе в воду, как для напитка повышенной крепости.
  2. 2.
    В ёмкость с кофе положить яйца, довести до кипения и варить до получения нужного оттенка.
  3. 3.
    Чем продолжительнее процесс варки, тем ярче и темнее будет цвет яиц, покрашенных кофе.

Луковая шелуха

Екатерина Лобачева, руководитель лаборатории атмосферы "Lab. Vibe" рассказала, как получить мраморные яйца, используя луковую шелуху.
Покрасить яйца в вине - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция
21 апреля, 16:06
Для окрашивания необходимы:
  • луковая шелуха от разного лука: красного, бордо и фиолетового;
  • марлевые или тканевые кусочки;
  • масло растительное.
Инструкция:
  1. 1.
    Яйца предварительно помыть и вытереть.
  2. 2.
    Луковую шелуху нарезать разными по размеру кусочками.
  3. 3.
    Перемешать ее и уложить на мокрые яйца (чтобы шелуха держалась).
  4. 4.
    Каждое обложенное разной по цвету шелухой яйцо завязать узлом в ткань.
  5. 5.
    Все узелки уложить в кастрюлю с водой, и варить яйца до готовности.
  6. 6.
    Дать крашенкам остыть в воде, затем раскрыть узелки, освободить яйца от шелухи.
  7. 7.
    Для закрепления цвета мраморных яиц смазать их капелькой растительного масла.
© iStock.com / NelliSyrПокраска яиц с помощью луковой шелухи
Покраска яиц с помощью луковой шелухи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / NelliSyr
Покраска яиц с помощью луковой шелухи

Свекла

Для окрашивания яиц в розовый или насыщенно бордовый цвет можно использовать свеклу. Для этого необходимо натереть корнеплод на терке, поместить в кастрюлю, залить водой и добавить уксус. Довести смесь до кипения, варить на медленном огне примерно 20 минут. Процедить полученный отвар и залить им сваренные вкрутую яйца. Оставить на несколько часов или на ночь, в зависимости о того, какой оттенок хочется получить.

Куркума и паприка

Для окрашивания с помощью специй, можно использовать куркуму или паприку. Золотистый оттенок получается, если подержать пасхалки в растворе с добавлением куркумы. На литр горячей воды требуется три столовых ложки специй, вареные яйца следует погрузить в полученный раствор и оставить на несколько часов. Есть вариант варить прямо в смеси с куркумой, добавлением уксуса и соли, раствор готовят из расчета 20 г порошка на литр воды.
С использованием паприки можно получить сочный оранжевый оттенок. Для этого в стакан воды необходимо всыпать четыре столовых ложки паприки и варить раствор в течение 30 минут. В готовый отвар поместить уже вареные яйца и оставить на некоторое время.
Яйца, окрашенные чаем каркаде - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета
21 апреля, 15:44

Рис

Для покраски яиц на Пасху при помощи рисовой крупы и красителей понадобятся:
  • пакеты полиэтиленовые;
  • рис;
  • пищевые красители (два оттенка).
Инструкция:
  1. 1.
    Высыпать рис в подготовленный пакет с рисовой крупой.
  2. 2.
    Добавить несколько капель красителя и перемешать, чтобы рис окрасился.
  3. 3.
    Положить вареное яйцо в пакет и засыпать его крашеным рисом, чтобы оно покрылось полностью.
  4. 4.
    Оставить так примерно на час. Можно добавить еще один цвет красителя для получения крапинок другого оттенка.
  5. 5.
    Добавить несколько капель более темного красителя в рис и после просушки яйца повторить окрашивание.
© iStock.com / Maryna IaroshenkoПокраска яиц с помощью риса
Покраска яиц с помощью риса - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / Maryna Iaroshenko
Покраска яиц с помощью риса

Дополнительные элементы декора

Для создания оригинального дизайна пасхальных яиц можно использовать различные узоры, рисунки, термонаклейки и декоративные элементы. Ольга Деккер, нутрициолог, член Национального общества диетологов, член Лиги здоровья нации поделилась идеей декора с использованием бусин, стразов и других элементов. Готовые пасхалки можно использовать для украшения стола или в качестве подарка для друзей и близких.
Материалы:
  • яйца;
  • красители (пищевые красители, марганцовка, натуральные красители);
  • бусины, стразы, пайетки и другие декоративные элементы;
  • клей для фиксации декора.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЖенщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи
Женщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Женщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи
Инструкция:
  1. 1.
    Подготовить яйца – вымыть и дать высохнуть.
  2. 2.
    Приготовить растворы по инструкции на упаковке. При использовании натуральных красителей это нужно сделать и разлить по емкостям.
  3. 3.
    Окрасить яйца в желаемые по насыщенности цвета и дать им высохнуть.
  4. 4.
    Выбрать бусины, стразы, пайетки и другие элементы декора, которыми можно украсить пасхалки.
  5. 5.
    Нанести клей для фиксации декора на поверхности яиц и аккуратно приклеить стразы/бусинки, создавая узоры или наклеивая хаотично.
  6. 6.
    Дать клею высохнуть, а затем осторожно поместить в корзину или другую емкость для хранения.
© iStock.com / RemainsПокраска яиц с помощью краски
Покраска яиц с помощью краски - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / Remains
Покраска яиц с помощью краски

С помощью макарон

Еще один способ, который точно заинтересует детей, это декор пасхальных яиц с помощью макарон. Подойдут макароны в форме звездочек, букв, цифр, животных. Перед тем как окрашивать яйца любым способом, следует зафиксировать на скорлупе макароны одного вида или всех сразу.
Если сделать узор из звездочек и покрасить яйца в синий, например, с помощью каркадэ, то получится эффект звездного неба.

Интересные идеи окрашивания

Можно попробовать воплотить в жизнь и новые оригинальные идеи преображения. Сделать “космические” яйца с помощью пищевых красителей и взбитых сливок, яркие полосатые крашенки с применением ниток, канцелярских резинок или резиночек для плетения браслетов. Екатерина Сафронова предлагает на крашенку нанести рисунок клеем ПВА и пока он не высох, посыпать блёстками. Излишки после высыхания стряхнуть постукиваниями по руке.
Существует также способ окрашивания с использованием воска или парафина. Это увлекательно и понравится детям. Для создания причудливых узоров на подготовленное яйцо капают воском с горящей свечи, после этого опускают в раствор с красителем на несколько минут, просушивают и снимают воск.

С помощью ниток

На готовые вареные яйца нужно плотно намотать несколько слоев ниток в разных направлениях. Развести красители согласно инструкции и опустить в раствор. Подержать их в краске заявленное на упаковке время, вытащить и промокнуть салфетками. Аккуратно обрезать ножницами нитки, получится узорчатый след на скорлупе. Натереть скорлупу любым постным маслом для блеска.
© iStock.com / TunaturaПокраска яиц с помощью засушенных листиков
Покраска яиц с помощью засушенных листиков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / Tunatura
Покраска яиц с помощью засушенных листиков

С помощью листиков и цветочков

Для любителей природных мотивов Екатерина Сафронова предлагает следующий вариант: прежде, чем сварить яйцо в красителе, приложить к нему засушенный цветок, растительный элемент, веточку укропа или петрушки (зафиксировать можно с помощью марли или капроновых следков/носков с резинкой). После окрашивания на поверхности остается живописный растительный узор.
Почему на Пасху красят яйца - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Почему на Пасху красят яйца: суть и история появления традиции
21 апреля, 16:03

С помощью скотча или изоленты

Скотч или изоленту можно нарезать на узкие полоски, геометрические фигуры или силуэты пасхальной тематики, наклеить их на яйца. Затем окрасить натуральными или синтетическими красителями. Дать обсохнуть и после этого удалить клейкую ленту.
© iStock.com / Svetlana KramyninaПокраска яиц в технике декупаж
Покраска яиц в технике декупаж - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / Svetlana Kramynina
Покраска яиц в технике декупаж

Покраска в технике декупаж

Вариант украшения яиц в технике декупаж предлагает Екатерина Лобачева. "Яйца отварить и остудить. Подготовить бумажные салфетки с необычными рисунками. Разделить их на слои (понадобится слой с рисунками). Взять сырое яйцо, отделить желток от белка. Белок нужен для наклеивания рисунков. Кисточкой смазать белком яйцо, наложить рисунок, разглаживая его сухой кистью и дать просохнуть", — советует эксперт.

С помощью картона

"С малышами можно “оживить” сваренные вкрутую яйца, превратив их в цыплят. Для этого понадобится немного желтого и красного картона и двухсторонний скотч. Из полоски желтого картона шириной 1,5 см сделать кольцо-подставку диаметром 4-5 см. Кольцо соединить скрепкой или скотчем. Из красного картона вырезать два крылышка, хохолок и хвостик. Из желтого картона вырезать клюв. Крепить все детали можно на скотч. Маркером дорисовать глаза и лапки. Можно пофантазировать и дорисовать различные детали", — комментирует Екатерина Сафронова.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЖенщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи
Женщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Женщина украшает пасхальные яйца наклейкой к празднику Святой Пасхи
Еще по темеВрач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергииСвященник рассказал, можно ли ходить на кладбище на Красную горку Патриарх Сербский Порфирий подарил Путину пасхальное яйцоПутин поздравил патриарха Сербского с ПасхойКак покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция
 
РецептыПраздникиПравославные праздникиРелигияПасхаСветлое Христово Воскресение. ПасхаПасха. Светлое Христово ВоскресениеРусская православная церковьПравославиеТрадицииРелигиозные праздникиПраздники
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала