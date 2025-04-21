Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Как красиво покрасить яйца на Пасху в домашних условиях с помощью пищевых или натуральных красителей, как получить красивый нежный оттенок или насыщенные цвета при окраске луковой шелухой, куркумой, каркаде, свеклой, классические и оригинальные идеи оформления пасхальных яиц в разных техниках – в материале РИА Новости.
Как покрасить пасхальные яйца
Разноцветные освященные яйца традиционно занимают особое место на пасхальном столе в день Светлого Христова Воскресения. Выбрать, чем покрасить яйца, какие цвета и их сочетания использовать, подобрать красители и необычные украшения, – эти приятные хлопоты предпраздничного ритуала всегда объединяют и детей, и взрослых. Перед тем, как красить яйца любым способом, их нужно проверить на свежесть и подготовить.
"Окрашенное в один цвет, называется крашенка. Если на крашенке процарапать острым предметом узор, получится драпанка. Писанка и крапанка создаются с помощью растопленного воска. Украшая их красками и превращая в холст художника, получаем малеванку. Малеванку легко сделать акриловыми красками или гуашью с добавлением клея ПВА", — поясняет Екатерина Сафронова, художник, преподаватель детской школы искусств, специалист по арт-терапии, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!".
Подготовка к покраске
Для того, чтобы крашенки получились насыщенного и ровного оттенка, следует тщательно подготовить яйца. Ярче цвет будет смотреться на белой скорлупе, зато коричневая – более крепкая.
- Перед варкой рекомендуется подержать их несколько часов при комнатной температуре, это убережет их от растрескивания.
- Обязательно нужно вымыть будущие крашенки теплой водой с содой.
- Варить вкрутую лучше в посуде с толстыми стенками, можно подсолить воду, медленно довести ее до кипения и оставить на небольшом огне во время варки.
- При работе с красителями лучше надевать перчатки, а для погружения яиц в красящий раствор использовать специальный держатель или венчик.
- Чтобы крашенки не портились при сушке, стоит заранее подготовить бумажные полотенца или сделать для них специальную подставку. В губки для посуды или куски пенопласта можно воткнуть несколько иголочек или английских булавок и выкладывать туда яйца для сушки.
Покраска с помощью красителей
Использование пищевых красителей – самый распространенный и быстрый способ. Окрашивать можно одним оттенком, делать простой или абстрактный рисунок, использовать множество цветов. Создавать оригинальный дизайн на крашенках можно и с помощью акварели, акриловых красок, а также красить в розовые оттенки с помощью марганцовки.
Пищевые красители
Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент красителей: жидкие, порошковые, гелевые, в таблетках самых разнообразных оттенков: от пастельных и перламутровых до многоцветных пигментов. Сухие красители необходимо растворять в воде согласно инструкции, используя удобную посуду. А жидкие капать в воду, регулируя насыщенность раствора по своему желанию. Таким образом можно выкрасить сразу в несколько цветов, придать необычный градиент или эффект радужных оттенков.
Акрил и акварель
Для дизайна пасхалок акварельными или акриловыми красками следует выбирать вареные яйца без трещин, чтобы краски не попали вовнутрь. А для удобства росписи использовать специальные подставки для яиц и художественные кисти.
Марганцовка
В розовый цвет и его оттенки можно окрасить при помощи марганцовки. Для этого кристалл перманганата калия на кончике ножа нужно развести в небольшой емкости в кипяченой охлажденной воде. Поставить яйца на огонь, когда вода закипит – добавить соль, уксус и несколько капель марганцовки. Варить крашенки до готовности.
Покраска с помощью натуральных красителей
Оригинальные крашенки к Пасхе легко получить при помощи натуральных красителей. Покрасить яйца в домашних условиях без особых хлопот можно шелухой от лука, чаем каркаде или кофе, куркумой, паприкой, грецким орехом, шпинатом, капустой или рисом.
Вино
Чтобы получить пасхальные яйца с мерцающим эффектом, понадобится вино. Если красить яйца красным вином, то они приобретут ещё и приятный оттенок. Для окрашивания яиц винами более светлыми стоит использовать пищевые красители.
Инструкция (из расчета литр вина на десяток яиц):
- 1.Проверить целостность яиц – не допускать трещин, чтобы вино не попало под скорлупу.
- 2.Сложить яйца в кастрюлю и залить вином, дать покипеть примерно десять минут.
- 3.Оставить на несколько часов, можно на ночь.
- 4.Выложить на бумажные салфетки, не растирать, чтобы не пропал эффект винного мерцания.
Каркадэ
Ещё один экологичный натуральный краситель для пасхальных яиц – каркадэ. С помощью кисловатого на вкус чая из лепестков гибискуса можно покрасить яйца в голубые и сиреневые оттенки.
Инструкция:
- 1.В кастрюле сварить крепкий чай каркадэ. От количества лепестков будет зависеть интенсивность цвета.
- 2.Уложить яйца в кастрюлю с чаем и варить около десяти минут после закипания.
- 3.Выключить газ и дать постоять яйцам в кастрюле ещё около получаса. Яйца приобретут сиреневый оттенок.
- 4.Чтобы получить голубой цвет, нужно оставить яйца в каркадэ на ночь, добавив в кастрюлю уксус.
- 5.Если цвет получился слишком насыщенный, яйца можно промыть в прохладной воде.
Кофе
Чтобы покрасить яйца в коричневый или бежевый цвет, можно использовать молотый кофе.
Инструкция:
- 1.Засыпать кофе в воду, как для напитка повышенной крепости.
- 2.В ёмкость с кофе положить яйца, довести до кипения и варить до получения нужного оттенка.
- 3.Чем продолжительнее процесс варки, тем ярче и темнее будет цвет яиц, покрашенных кофе.
Луковая шелуха
Екатерина Лобачева, руководитель лаборатории атмосферы "Lab. Vibe" рассказала, как получить мраморные яйца, используя луковую шелуху.
Для окрашивания необходимы:
- луковая шелуха от разного лука: красного, бордо и фиолетового;
- марлевые или тканевые кусочки;
- масло растительное.
Инструкция:
- 1.Яйца предварительно помыть и вытереть.
- 2.Луковую шелуху нарезать разными по размеру кусочками.
- 3.Перемешать ее и уложить на мокрые яйца (чтобы шелуха держалась).
- 4.Каждое обложенное разной по цвету шелухой яйцо завязать узлом в ткань.
- 5.Все узелки уложить в кастрюлю с водой, и варить яйца до готовности.
- 6.Дать крашенкам остыть в воде, затем раскрыть узелки, освободить яйца от шелухи.
- 7.Для закрепления цвета мраморных яиц смазать их капелькой растительного масла.
Свекла
Для окрашивания яиц в розовый или насыщенно бордовый цвет можно использовать свеклу. Для этого необходимо натереть корнеплод на терке, поместить в кастрюлю, залить водой и добавить уксус. Довести смесь до кипения, варить на медленном огне примерно 20 минут. Процедить полученный отвар и залить им сваренные вкрутую яйца. Оставить на несколько часов или на ночь, в зависимости о того, какой оттенок хочется получить.
Куркума и паприка
Для окрашивания с помощью специй, можно использовать куркуму или паприку. Золотистый оттенок получается, если подержать пасхалки в растворе с добавлением куркумы. На литр горячей воды требуется три столовых ложки специй, вареные яйца следует погрузить в полученный раствор и оставить на несколько часов. Есть вариант варить прямо в смеси с куркумой, добавлением уксуса и соли, раствор готовят из расчета 20 г порошка на литр воды.
С использованием паприки можно получить сочный оранжевый оттенок. Для этого в стакан воды необходимо всыпать четыре столовых ложки паприки и варить раствор в течение 30 минут. В готовый отвар поместить уже вареные яйца и оставить на некоторое время.
Рис
Для покраски яиц на Пасху при помощи рисовой крупы и красителей понадобятся:
- пакеты полиэтиленовые;
- рис;
- пищевые красители (два оттенка).
Инструкция:
- 1.Высыпать рис в подготовленный пакет с рисовой крупой.
- 2.Добавить несколько капель красителя и перемешать, чтобы рис окрасился.
- 3.Положить вареное яйцо в пакет и засыпать его крашеным рисом, чтобы оно покрылось полностью.
- 4.Оставить так примерно на час. Можно добавить еще один цвет красителя для получения крапинок другого оттенка.
- 5.Добавить несколько капель более темного красителя в рис и после просушки яйца повторить окрашивание.
Дополнительные элементы декора
Для создания оригинального дизайна пасхальных яиц можно использовать различные узоры, рисунки, термонаклейки и декоративные элементы. Ольга Деккер, нутрициолог, член Национального общества диетологов, член Лиги здоровья нации поделилась идеей декора с использованием бусин, стразов и других элементов. Готовые пасхалки можно использовать для украшения стола или в качестве подарка для друзей и близких.
Материалы:
- яйца;
- красители (пищевые красители, марганцовка, натуральные красители);
- бусины, стразы, пайетки и другие декоративные элементы;
- клей для фиксации декора.
Инструкция:
- 1.Подготовить яйца – вымыть и дать высохнуть.
- 2.Приготовить растворы по инструкции на упаковке. При использовании натуральных красителей это нужно сделать и разлить по емкостям.
- 3.Окрасить яйца в желаемые по насыщенности цвета и дать им высохнуть.
- 4.Выбрать бусины, стразы, пайетки и другие элементы декора, которыми можно украсить пасхалки.
- 5.Нанести клей для фиксации декора на поверхности яиц и аккуратно приклеить стразы/бусинки, создавая узоры или наклеивая хаотично.
- 6.Дать клею высохнуть, а затем осторожно поместить в корзину или другую емкость для хранения.
С помощью макарон
Еще один способ, который точно заинтересует детей, это декор пасхальных яиц с помощью макарон. Подойдут макароны в форме звездочек, букв, цифр, животных. Перед тем как окрашивать яйца любым способом, следует зафиксировать на скорлупе макароны одного вида или всех сразу.
Если сделать узор из звездочек и покрасить яйца в синий, например, с помощью каркадэ, то получится эффект звездного неба.
Интересные идеи окрашивания
Можно попробовать воплотить в жизнь и новые оригинальные идеи преображения. Сделать “космические” яйца с помощью пищевых красителей и взбитых сливок, яркие полосатые крашенки с применением ниток, канцелярских резинок или резиночек для плетения браслетов. Екатерина Сафронова предлагает на крашенку нанести рисунок клеем ПВА и пока он не высох, посыпать блёстками. Излишки после высыхания стряхнуть постукиваниями по руке.
Существует также способ окрашивания с использованием воска или парафина. Это увлекательно и понравится детям. Для создания причудливых узоров на подготовленное яйцо капают воском с горящей свечи, после этого опускают в раствор с красителем на несколько минут, просушивают и снимают воск.
С помощью ниток
На готовые вареные яйца нужно плотно намотать несколько слоев ниток в разных направлениях. Развести красители согласно инструкции и опустить в раствор. Подержать их в краске заявленное на упаковке время, вытащить и промокнуть салфетками. Аккуратно обрезать ножницами нитки, получится узорчатый след на скорлупе. Натереть скорлупу любым постным маслом для блеска.
С помощью листиков и цветочков
Для любителей природных мотивов Екатерина Сафронова предлагает следующий вариант: прежде, чем сварить яйцо в красителе, приложить к нему засушенный цветок, растительный элемент, веточку укропа или петрушки (зафиксировать можно с помощью марли или капроновых следков/носков с резинкой). После окрашивания на поверхности остается живописный растительный узор.
С помощью скотча или изоленты
Скотч или изоленту можно нарезать на узкие полоски, геометрические фигуры или силуэты пасхальной тематики, наклеить их на яйца. Затем окрасить натуральными или синтетическими красителями. Дать обсохнуть и после этого удалить клейкую ленту.
Покраска в технике декупаж
Вариант украшения яиц в технике декупаж предлагает Екатерина Лобачева. "Яйца отварить и остудить. Подготовить бумажные салфетки с необычными рисунками. Разделить их на слои (понадобится слой с рисунками). Взять сырое яйцо, отделить желток от белка. Белок нужен для наклеивания рисунков. Кисточкой смазать белком яйцо, наложить рисунок, разглаживая его сухой кистью и дать просохнуть", — советует эксперт.
С помощью картона
"С малышами можно “оживить” сваренные вкрутую яйца, превратив их в цыплят. Для этого понадобится немного желтого и красного картона и двухсторонний скотч. Из полоски желтого картона шириной 1,5 см сделать кольцо-подставку диаметром 4-5 см. Кольцо соединить скрепкой или скотчем. Из красного картона вырезать два крылышка, хохолок и хвостик. Из желтого картона вырезать клюв. Крепить все детали можно на скотч. Маркером дорисовать глаза и лапки. Можно пофантазировать и дорисовать различные детали", — комментирует Екатерина Сафронова.
