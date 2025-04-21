Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Как красиво покрасить яйца на Пасху в домашних условиях с помощью пищевых или натуральных красителей, как получить красивый нежный оттенок или насыщенные цвета при окраске луковой шелухой, куркумой, каркаде, свеклой, классические и оригинальные идеи оформления пасхальных яиц в разных техниках – в материале РИА Новости.

Как покрасить пасхальные яйца

Разноцветные освященные яйца традиционно занимают особое место на пасхальном столе в день Светлого Христова Воскресения. Выбрать, чем покрасить яйца, какие цвета и их сочетания использовать, подобрать красители и необычные украшения, – эти приятные хлопоты предпраздничного ритуала всегда объединяют и детей, и взрослых. Перед тем, как красить яйца любым способом, их нужно проверить на свежесть и подготовить.

"Окрашенное в один цвет, называется крашенка. Если на крашенке процарапать острым предметом узор, получится драпанка. Писанка и крапанка создаются с помощью растопленного воска. Украшая их красками и превращая в холст художника, получаем малеванку. Малеванку легко сделать акриловыми красками или гуашью с добавлением клея ПВА", — поясняет Екатерина Сафронова, художник, преподаватель детской школы искусств, специалист по арт-терапии, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!".

Подготовка к покраске

Для того, чтобы крашенки получились насыщенного и ровного оттенка, следует тщательно подготовить яйца. Ярче цвет будет смотреться на белой скорлупе, зато коричневая – более крепкая.

Перед варкой рекомендуется подержать их несколько часов при комнатной температуре, это убережет их от растрескивания.

Перед варкой рекомендуется подержать их несколько часов при комнатной температуре, это убережет их от растрескивания. Обязательно нужно вымыть будущие крашенки теплой водой с содой.

Обязательно нужно вымыть будущие крашенки теплой водой с содой. Варить вкрутую лучше в посуде с толстыми стенками, можно подсолить воду, медленно довести ее до кипения и оставить на небольшом огне во время варки.

Варить вкрутую лучше в посуде с толстыми стенками, можно подсолить воду, медленно довести ее до кипения и оставить на небольшом огне во время варки. При работе с красителями лучше надевать перчатки, а для погружения яиц в красящий раствор использовать специальный держатель или венчик.

При работе с красителями лучше надевать перчатки, а для погружения яиц в красящий раствор использовать специальный держатель или венчик. Чтобы крашенки не портились при сушке, стоит заранее подготовить бумажные полотенца или сделать для них специальную подставку. В губки для посуды или куски пенопласта можно воткнуть несколько иголочек или английских булавок и выкладывать туда яйца для сушки.

© iStock.com / KarinaBost Покраска яиц с помощью куркумы © iStock.com / KarinaBost Покраска яиц с помощью куркумы

Покраска с помощью красителей

Использование пищевых красителей – самый распространенный и быстрый способ. Окрашивать можно одним оттенком, делать простой или абстрактный рисунок, использовать множество цветов. Создавать оригинальный дизайн на крашенках можно и с помощью акварели, акриловых красок, а также красить в розовые оттенки с помощью марганцовки.

Пищевые красители

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент красителей: жидкие, порошковые, гелевые, в таблетках самых разнообразных оттенков: от пастельных и перламутровых до многоцветных пигментов. Сухие красители необходимо растворять в воде согласно инструкции, используя удобную посуду. А жидкие капать в воду, регулируя насыщенность раствора по своему желанию. Таким образом можно выкрасить сразу в несколько цветов, придать необычный градиент или эффект радужных оттенков.

Акрил и акварель

Для дизайна пасхалок акварельными или акриловыми красками следует выбирать вареные яйца без трещин, чтобы краски не попали вовнутрь. А для удобства росписи использовать специальные подставки для яиц и художественные кисти.

Марганцовка

В розовый цвет и его оттенки можно окрасить при помощи марганцовки. Для этого кристалл перманганата калия на кончике ножа нужно развести в небольшой емкости в кипяченой охлажденной воде. Поставить яйца на огонь, когда вода закипит – добавить соль, уксус и несколько капель марганцовки. Варить крашенки до готовности.

© iStock.com / Galina Sandalova Покраска яиц с помощью свеклы © iStock.com / Galina Sandalova Покраска яиц с помощью свеклы

Покраска с помощью натуральных красителей

Оригинальные крашенки к Пасхе легко получить при помощи натуральных красителей. Покрасить яйца в домашних условиях без особых хлопот можно шелухой от лука, чаем каркаде или кофе, куркумой, паприкой, грецким орехом, шпинатом, капустой или рисом.

Вино

Чтобы получить пасхальные яйца с мерцающим эффектом, понадобится вино. Если красить яйца красным вином, то они приобретут ещё и приятный оттенок. Для окрашивания яиц винами более светлыми стоит использовать пищевые красители.

Инструкция (из расчета литр вина на десяток яиц):

1. Проверить целостность яиц – не допускать трещин, чтобы вино не попало под скорлупу. 2. Сложить яйца в кастрюлю и залить вином, дать покипеть примерно десять минут. 3. Оставить на несколько часов, можно на ночь. 4. Выложить на бумажные салфетки, не растирать, чтобы не пропал эффект винного мерцания.

Каркадэ

Ещё один экологичный натуральный краситель для пасхальных яиц – каркадэ. С помощью кисловатого на вкус чая из лепестков гибискуса можно покрасить яйца в голубые и сиреневые оттенки.

Инструкция:

1. В кастрюле сварить крепкий чай каркадэ. От количества лепестков будет зависеть интенсивность цвета. 2. Уложить яйца в кастрюлю с чаем и варить около десяти минут после закипания. 3. Выключить газ и дать постоять яйцам в кастрюле ещё около получаса. Яйца приобретут сиреневый оттенок. 4. Чтобы получить голубой цвет, нужно оставить яйца в каркадэ на ночь, добавив в кастрюлю уксус. 5. Если цвет получился слишком насыщенный, яйца можно промыть в прохладной воде.

Кофе

Чтобы покрасить яйца в коричневый или бежевый цвет, можно использовать молотый кофе.

Инструкция:

1. Засыпать кофе в воду, как для напитка повышенной крепости. 2. В ёмкость с кофе положить яйца, довести до кипения и варить до получения нужного оттенка. 3. Чем продолжительнее процесс варки, тем ярче и темнее будет цвет яиц, покрашенных кофе.

Луковая шелуха

Екатерина Лобачева, руководитель лаборатории атмосферы "Lab. Vibe" рассказала, как получить мраморные яйца, используя луковую шелуху.

Для окрашивания необходимы:

луковая шелуха от разного лука: красного, бордо и фиолетового;

луковая шелуха от разного лука: красного, бордо и фиолетового; марлевые или тканевые кусочки;

марлевые или тканевые кусочки; масло растительное.

Инструкция:

1. Яйца предварительно помыть и вытереть. 2. Луковую шелуху нарезать разными по размеру кусочками. 3. Перемешать ее и уложить на мокрые яйца (чтобы шелуха держалась). 4. Каждое обложенное разной по цвету шелухой яйцо завязать узлом в ткань. 5. Все узелки уложить в кастрюлю с водой, и варить яйца до готовности. 6. Дать крашенкам остыть в воде, затем раскрыть узелки, освободить яйца от шелухи. 7. Для закрепления цвета мраморных яиц смазать их капелькой растительного масла.

© iStock.com / NelliSyr Покраска яиц с помощью луковой шелухи © iStock.com / NelliSyr Покраска яиц с помощью луковой шелухи

Свекла

Для окрашивания яиц в розовый или насыщенно бордовый цвет можно использовать свеклу. Для этого необходимо натереть корнеплод на терке, поместить в кастрюлю, залить водой и добавить уксус. Довести смесь до кипения, варить на медленном огне примерно 20 минут. Процедить полученный отвар и залить им сваренные вкрутую яйца. Оставить на несколько часов или на ночь, в зависимости о того, какой оттенок хочется получить.

Куркума и паприка

Для окрашивания с помощью специй, можно использовать куркуму или паприку. Золотистый оттенок получается, если подержать пасхалки в растворе с добавлением куркумы. На литр горячей воды требуется три столовых ложки специй, вареные яйца следует погрузить в полученный раствор и оставить на несколько часов. Есть вариант варить прямо в смеси с куркумой, добавлением уксуса и соли, раствор готовят из расчета 20 г порошка на литр воды.

С использованием паприки можно получить сочный оранжевый оттенок. Для этого в стакан воды необходимо всыпать четыре столовых ложки паприки и варить раствор в течение 30 минут. В готовый отвар поместить уже вареные яйца и оставить на некоторое время.

Рис

Для покраски яиц на Пасху при помощи рисовой крупы и красителей понадобятся:

пакеты полиэтиленовые;

пакеты полиэтиленовые; рис;

рис; пищевые красители (два оттенка).

Инструкция:

1. Высыпать рис в подготовленный пакет с рисовой крупой. 2. Добавить несколько капель красителя и перемешать, чтобы рис окрасился. 3. Положить вареное яйцо в пакет и засыпать его крашеным рисом, чтобы оно покрылось полностью. 4. Оставить так примерно на час. Можно добавить еще один цвет красителя для получения крапинок другого оттенка. 5. Добавить несколько капель более темного красителя в рис и после просушки яйца повторить окрашивание.

© iStock.com / Maryna Iaroshenko Покраска яиц с помощью риса © iStock.com / Maryna Iaroshenko Покраска яиц с помощью риса

Дополнительные элементы декора

Для создания оригинального дизайна пасхальных яиц можно использовать различные узоры, рисунки, термонаклейки и декоративные элементы. Ольга Деккер, нутрициолог, член Национального общества диетологов, член Лиги здоровья нации поделилась идеей декора с использованием бусин, стразов и других элементов. Готовые пасхалки можно использовать для украшения стола или в качестве подарка для друзей и близких.

Материалы:

яйца;

яйца; красители (пищевые красители, марганцовка, натуральные красители);

красители (пищевые красители, марганцовка, натуральные красители); бусины, стразы, пайетки и другие декоративные элементы;

бусины, стразы, пайетки и другие декоративные элементы; клей для фиксации декора.

Инструкция:

1. Подготовить яйца – вымыть и дать высохнуть. 2. Приготовить растворы по инструкции на упаковке. При использовании натуральных красителей это нужно сделать и разлить по емкостям. 3. Окрасить яйца в желаемые по насыщенности цвета и дать им высохнуть. 4. Выбрать бусины, стразы, пайетки и другие элементы декора, которыми можно украсить пасхалки. 5. Нанести клей для фиксации декора на поверхности яиц и аккуратно приклеить стразы/бусинки, создавая узоры или наклеивая хаотично. 6. Дать клею высохнуть, а затем осторожно поместить в корзину или другую емкость для хранения.

© iStock.com / Remains Покраска яиц с помощью краски © iStock.com / Remains Покраска яиц с помощью краски

С помощью макарон

Еще один способ, который точно заинтересует детей, это декор пасхальных яиц с помощью макарон. Подойдут макароны в форме звездочек, букв, цифр, животных. Перед тем как окрашивать яйца любым способом, следует зафиксировать на скорлупе макароны одного вида или всех сразу.

Если сделать узор из звездочек и покрасить яйца в синий, например, с помощью каркадэ, то получится эффект звездного неба.

Интересные идеи окрашивания

Можно попробовать воплотить в жизнь и новые оригинальные идеи преображения. Сделать “космические” яйца с помощью пищевых красителей и взбитых сливок, яркие полосатые крашенки с применением ниток, канцелярских резинок или резиночек для плетения браслетов. Екатерина Сафронова предлагает на крашенку нанести рисунок клеем ПВА и пока он не высох, посыпать блёстками. Излишки после высыхания стряхнуть постукиваниями по руке.

Существует также способ окрашивания с использованием воска или парафина. Это увлекательно и понравится детям. Для создания причудливых узоров на подготовленное яйцо капают воском с горящей свечи, после этого опускают в раствор с красителем на несколько минут, просушивают и снимают воск.

С помощью ниток

На готовые вареные яйца нужно плотно намотать несколько слоев ниток в разных направлениях. Развести красители согласно инструкции и опустить в раствор. Подержать их в краске заявленное на упаковке время, вытащить и промокнуть салфетками. Аккуратно обрезать ножницами нитки, получится узорчатый след на скорлупе. Натереть скорлупу любым постным маслом для блеска.

© iStock.com / Tunatura Покраска яиц с помощью засушенных листиков © iStock.com / Tunatura Покраска яиц с помощью засушенных листиков

С помощью листиков и цветочков

Для любителей природных мотивов Екатерина Сафронова предлагает следующий вариант: прежде, чем сварить яйцо в красителе, приложить к нему засушенный цветок, растительный элемент, веточку укропа или петрушки (зафиксировать можно с помощью марли или капроновых следков/носков с резинкой). После окрашивания на поверхности остается живописный растительный узор.

С помощью скотча или изоленты

Скотч или изоленту можно нарезать на узкие полоски, геометрические фигуры или силуэты пасхальной тематики, наклеить их на яйца. Затем окрасить натуральными или синтетическими красителями. Дать обсохнуть и после этого удалить клейкую ленту.

© iStock.com / Svetlana Kramynina Покраска яиц в технике декупаж © iStock.com / Svetlana Kramynina Покраска яиц в технике декупаж

Покраска в технике декупаж

Вариант украшения яиц в технике декупаж предлагает Екатерина Лобачева. "Яйца отварить и остудить. Подготовить бумажные салфетки с необычными рисунками. Разделить их на слои (понадобится слой с рисунками). Взять сырое яйцо, отделить желток от белка. Белок нужен для наклеивания рисунков. Кисточкой смазать белком яйцо, наложить рисунок, разглаживая его сухой кистью и дать просохнуть", — советует эксперт.

С помощью картона