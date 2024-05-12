https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове

Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове - РИА Новости, 12.05.2024

Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове

Пока Госдума утверждает направленные на согласование кандидатуры членов кабмина, Владимир Путин приступил к консультациям с Совфедом. Президенту совместно с... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:44

2024-05-12T22:44

2024-05-12T23:49

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госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока Госдума утверждает направленные на согласование кандидатуры членов кабмина, Владимир Путин приступил к консультациям с Совфедом. Президенту совместно с верхней палатой предстоит определить состав силового блока правительства и главу МИД. Одна из главных интриг в условиях СВО — будущий министр обороны. На этот пост неожиданно для экспертов Путин предложил Андрея Белоусова.Внезапная заменаПока во главе Минобороны — в качестве исполняющего обязанности, так как правительство ушло в отставку в день инаугурации — Сергей Шойгу. Он на этой должности с 2012-го, а до этого руководил Министерством по чрезвычайным ситуациям. Все эти годы, согласно соцопросам, регулярно входил в число чиновников с высоким уровнем доверия.Три недели назад военное ведомство оказалось в центре общественного внимания, но не в связи с СВО. Задержали замминистра Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.Кремль не связывал это с главой Минобороны. Однако 12 мая Путин предложил поменять министра. Согласно списку, поступившему от президента в Совет Федерации, Шойгу — единственный из силового блока, кого решили не переназначать.Потомственный экономистЕсли Шойгу был среди самых узнаваемых министров, то Андрей Белоусов, работавший в экономическом блоке, на телеэкранах появлялся не столь часто.Но в большой политике бывший первый вице-премьер в правительстве Михаила Мишустина человек опытный.Потомственный экономист, его отец участвовал в разработке экономических реформ 1960-х. Доктор наук. На излете СССР — сотрудник Центрального экономико-математического института, Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. С 1990-х — в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.В 2006-м Белоусова назначили замминистра экономического развития и торговли, в 2008-м — директором департамента экономики и финансов аппарата правительства.В кабмине Дмитрия Медведева — управляющий от России в Европейском банке реконструкции и развития. А с 2013-го — помощник Путина по экономическим вопросам. Кроме того, в 2015-2018-м — председатель совета директоров "Роснефти".Методы кибернетикиПресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул: Андрей Белоусов — не просто гражданский чиновник, а состоявшийся успешный специалист. Если Совфед его утвердит, станет вторым после Анатолия Сердюкова министром обороны не из военных.Его знания и опыт пригодятся, поскольку, по словам Пескова, ведомство "должно быть абсолютно открыто для инноваций, внедрения всех передовых идей, создания условий по экономической конкурентоспособности"."Именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — подчеркнул пресс-секретарь.Речь об инновациях зашла неслучайно. По специальности, полученной в МГУ, Белоусов — "экономист-кибернетик". И очевидно, ставка сейчас не только на экономические заслуги претендента, но и на его способность "освежить" работу ведомства нестандартными методами.

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

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политика, россия, ссср, владимир путин, сергей шойгу, андрей белоусов, госдума рф, совет федерации рф, российская академия наук