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Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове - РИА Новости, 12.05.2024
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22:44 12.05.2024 (обновлено: 23:49 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове - РИА Новости, 12.05.2024
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове
Пока Госдума утверждает направленные на согласование кандидатуры членов кабмина, Владимир Путин приступил к консультациям с Совфедом. Президенту совместно с... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:44
2024-05-12T23:49
политика
россия
ссср
владимир путин
сергей шойгу
андрей белоусов
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока Госдума утверждает направленные на согласование кандидатуры членов кабмина, Владимир Путин приступил к консультациям с Совфедом. Президенту совместно с верхней палатой предстоит определить состав силового блока правительства и главу МИД. Одна из главных интриг в условиях СВО — будущий министр обороны. На этот пост неожиданно для экспертов Путин предложил Андрея Белоусова.Внезапная заменаПока во главе Минобороны — в качестве исполняющего обязанности, так как правительство ушло в отставку в день инаугурации — Сергей Шойгу. Он на этой должности с 2012-го, а до этого руководил Министерством по чрезвычайным ситуациям. Все эти годы, согласно соцопросам, регулярно входил в число чиновников с высоким уровнем доверия.Три недели назад военное ведомство оказалось в центре общественного внимания, но не в связи с СВО. Задержали замминистра Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.Кремль не связывал это с главой Минобороны. Однако 12 мая Путин предложил поменять министра. Согласно списку, поступившему от президента в Совет Федерации, Шойгу — единственный из силового блока, кого решили не переназначать.Потомственный экономистЕсли Шойгу был среди самых узнаваемых министров, то Андрей Белоусов, работавший в экономическом блоке, на телеэкранах появлялся не столь часто.Но в большой политике бывший первый вице-премьер в правительстве Михаила Мишустина человек опытный.Потомственный экономист, его отец участвовал в разработке экономических реформ 1960-х. Доктор наук. На излете СССР — сотрудник Центрального экономико-математического института, Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. С 1990-х — в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.В 2006-м Белоусова назначили замминистра экономического развития и торговли, в 2008-м — директором департамента экономики и финансов аппарата правительства.В кабмине Дмитрия Медведева — управляющий от России в Европейском банке реконструкции и развития. А с 2013-го — помощник Путина по экономическим вопросам. Кроме того, в 2015-2018-м — председатель совета директоров "Роснефти".Методы кибернетикиПресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул: Андрей Белоусов — не просто гражданский чиновник, а состоявшийся успешный специалист. Если Совфед его утвердит, станет вторым после Анатолия Сердюкова министром обороны не из военных.Его знания и опыт пригодятся, поскольку, по словам Пескова, ведомство "должно быть абсолютно открыто для инноваций, внедрения всех передовых идей, создания условий по экономической конкурентоспособности"."Именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — подчеркнул пресс-секретарь.Речь об инновациях зашла неслучайно. По специальности, полученной в МГУ, Белоусов — "экономист-кибернетик". И очевидно, ставка сейчас не только на экономические заслуги претендента, но и на его способность "освежить" работу ведомства нестандартными методами.
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политика, россия, ссср, владимир путин, сергей шойгу, андрей белоусов, госдума рф, совет федерации рф, российская академия наук
Политика, Россия, СССР, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Российская академия наук

Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока Госдума утверждает направленные на согласование кандидатуры членов кабмина, Владимир Путин приступил к консультациям с Совфедом. Президенту совместно с верхней палатой предстоит определить состав силового блока правительства и главу МИД. Одна из главных интриг в условиях СВО — будущий министр обороны. На этот пост неожиданно для экспертов Путин предложил Андрея Белоусова.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
Вчера, 21:43

Внезапная замена

Пока во главе Минобороны — в качестве исполняющего обязанности, так как правительство ушло в отставку в день инаугурации — Сергей Шойгу. Он на этой должности с 2012-го, а до этого руководил Министерством по чрезвычайным ситуациям. Все эти годы, согласно соцопросам, регулярно входил в число чиновников с высоким уровнем доверия.
Три недели назад военное ведомство оказалось в центре общественного внимания, но не в связи с СВО. Задержали замминистра Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.
Кремль не связывал это с главой Минобороны. Однако 12 мая Путин предложил поменять министра. Согласно списку, поступившему от президента в Совет Федерации, Шойгу — единственный из силового блока, кого решили не переназначать.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков после парада в Москве
Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков после парада в Москв - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков после парада в Москве

Потомственный экономист

Если Шойгу был среди самых узнаваемых министров, то Андрей Белоусов, работавший в экономическом блоке, на телеэкранах появлялся не столь часто.
Но в большой политике бывший первый вице-премьер в правительстве Михаила Мишустина человек опытный.
Потомственный экономист, его отец участвовал в разработке экономических реформ 1960-х. Доктор наук. На излете СССР — сотрудник Центрального экономико-математического института, Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. С 1990-х — в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк30 октября 2013. Помощник президента РФ Андрей Белоусов во время проведения в Кремле заседания Совета по противодействию коррупции.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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30 октября 2013. Помощник президента РФ Андрей Белоусов во время проведения в Кремле заседания Совета по противодействию коррупции.
В 2006-м Белоусова назначили замминистра экономического развития и торговли, в 2008-м — директором департамента экономики и финансов аппарата правительства.
В кабмине Дмитрия Медведева — управляющий от России в Европейском банке реконструкции и развития. А с 2013-го — помощник Путина по экономическим вопросам. Кроме того, в 2015-2018-м — председатель совета директоров "Роснефти".

Методы кибернетики

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул: Андрей Белоусов — не просто гражданский чиновник, а состоявшийся успешный специалист. Если Совфед его утвердит, станет вторым после Анатолия Сердюкова министром обороны не из военных.
Его знания и опыт пригодятся, поскольку, по словам Пескова, ведомство "должно быть абсолютно открыто для инноваций, внедрения всех передовых идей, создания условий по экономической конкурентоспособности".
"Именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — подчеркнул пресс-секретарь.
Речь об инновациях зашла неслучайно. По специальности, полученной в МГУ, Белоусов — "экономист-кибернетик". И очевидно, ставка сейчас не только на экономические заслуги претендента, но и на его способность "освежить" работу ведомства нестандартными методами.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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11 мая, 21:41
 
ПолитикаРоссияСССРВладимир ПутинСергей ШойгуАндрей БелоусовГосдума РФСовет Федерации РФРоссийская академия наук
 
 
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