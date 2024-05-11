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Диетолог предупредила об опасности монодиет - РИА Новости, 11.05.2024
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03:09 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/dietolog-1945193518.html
Диетолог предупредила об опасности монодиет
Диетолог предупредила об опасности монодиет - РИА Новости, 11.05.2024
Диетолог предупредила об опасности монодиет
Монодиеты, ограничивающие суточный рацион одним или двумя продуктами, а также интервальное голодание не рекомендуются в долгосрочной перспективе, питание должно РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T03:09
2024-05-11T03:09
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Монодиеты, ограничивающие суточный рацион одним или двумя продуктами, а также интервальное голодание не рекомендуются в долгосрочной перспективе, питание должно быть сбалансированным, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова. "Это не должны быть диеты с экстремально низким содержанием килокалорий - не менее 900 в день. Плюс монодиеты, конечно, здоровья не добавят, потому что они также не сбалансированы по всем питательным элементам. То есть они будут содержать что-то одно: либо это будет белковая диета, с отказом от углеводов, либо гречневая, это только углеводы, либо кефирная и так далее. Все монодиеты не рекомендуемы в долгосрочной перспективе", - отметила Волкова. При этом, как подчеркнула экперт, человек должен потреблять не ниже 900 калорий ежедневно - это позволит дольше сохранить организму здоровье и молодость. "Здоровый рацион должен содержать белки, жиры, углеводы и не быть экстремально низкокалорийным: не менее 900 калорий в день. Сейчас достаточно часто используются диеты с низким содержанием калорий. Если мы хотим, чтобы наш организм дольше оставался молодым и здоровым, мы должны потреблять не менее 900 калорий ежедневно", - уточнила врач. Волкова рекомендовала отказаться в долгосрочной перспективе от интервального голодания, так как такой тип питания приводит к застою желчи и последующей желчекаменной болезни. "Также интервальное голодание было упомянуто. Это тоже не рекомендуется в долгосрочной перспективе, потому что может стать причиной застоя в желчном пузыре. Длительные перерывы в приеме пищи приводит к неравномерному опорожнению пузыря. В дальнейшем, если питание не изменяется, нарушения желчевыделения прогрессируют и образуются камни", - добавила диетолог.
https://ria.ru/20240502/dietolog-1943389220.html
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Диетолог предупредила об опасности монодиет

Диетолог Волкова: монодиеты в долгосрочной перспективе не рекомендуются

© iStock.com / FascinadoraКефир
Кефир - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© iStock.com / Fascinadora
Кефир. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Монодиеты, ограничивающие суточный рацион одним или двумя продуктами, а также интервальное голодание не рекомендуются в долгосрочной перспективе, питание должно быть сбалансированным, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
"Это не должны быть диеты с экстремально низким содержанием килокалорий - не менее 900 в день. Плюс монодиеты, конечно, здоровья не добавят, потому что они также не сбалансированы по всем питательным элементам. То есть они будут содержать что-то одно: либо это будет белковая диета, с отказом от углеводов, либо гречневая, это только углеводы, либо кефирная и так далее. Все монодиеты не рекомендуемы в долгосрочной перспективе", - отметила Волкова.
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При этом, как подчеркнула экперт, человек должен потреблять не ниже 900 калорий ежедневно - это позволит дольше сохранить организму здоровье и молодость.
"Здоровый рацион должен содержать белки, жиры, углеводы и не быть экстремально низкокалорийным: не менее 900 калорий в день. Сейчас достаточно часто используются диеты с низким содержанием калорий. Если мы хотим, чтобы наш организм дольше оставался молодым и здоровым, мы должны потреблять не менее 900 калорий ежедневно", - уточнила врач.
Волкова рекомендовала отказаться в долгосрочной перспективе от интервального голодания, так как такой тип питания приводит к застою желчи и последующей желчекаменной болезни.
"Также интервальное голодание было упомянуто. Это тоже не рекомендуется в долгосрочной перспективе, потому что может стать причиной застоя в желчном пузыре. Длительные перерывы в приеме пищи приводит к неравномерному опорожнению пузыря. В дальнейшем, если питание не изменяется, нарушения желчевыделения прогрессируют и образуются камни", - добавила диетолог.
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