https://ria.ru/20240510/voyna-1944991910.html

Британско-российская война. Лондон выбрал путь эскалации

Британско-российская война. Лондон выбрал путь эскалации - РИА Новости, 10.05.2024

Британско-российская война. Лондон выбрал путь эскалации

Великобритания переводит войну с Россией (пока еще дипломатическую) на совершенно новый уровень эскалации. На этой неделе правительство Риши Сунака, доживающее... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:00

2024-05-10T08:00

2024-05-10T08:03

аналитика

россия

лондон

санкции в отношении россии

джеймс клеверли

риши сунак

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1945025552_0:10:2089:1185_1920x0_80_0_0_e624d9bdd90ea43c845dc6543637f6de.jpg

Великобритания переводит войну с Россией (пока еще дипломатическую) на совершенно новый уровень эскалации. На этой неделе правительство Риши Сунака, доживающее свои дни, объявило о жестких мерах против российских дипломатов и нашей дипломатической собственности. Причем аргументы, предъявленные министром внутренних дел Британии Джеймсом Клеверли, заслуживают особого внимания.Министр громогласно с трибуны парламента провозгласил решение выслать военного атташе посольства России, поскольку тот является… "незадекларированным российским шпионом". Это не фигура речи, не вольная трактовка слов оговорившегося политика — это следует из официального заявления его ведомства.Дальше — больше! Затем глава британского МВД вообще решил поработать в качестве спичрайтера для российских властей, предложив и резонные объяснения своих провокационных шагов: "В ближайшие дни стоит ожидать от российского правительства обвинений в русофобии, конспирологических теориях и истерии". В общем-то, лучше и не скажешь. Других трактовок бездумных действий лондонских временщиков найти сложно.Даже некоторые британские комментаторы очень осторожно отреагировали на решение о высылке военного атташе. Так, обозреватель Sky News Доминик Вахорн заявил: "Возможно, русские нарушили правила игры. Но британскому правительству следовало бы долго и упорно подумать, прежде чем принимать такое решение. Это не обходится без затрат". Причем он прямо дал понять: "Всегда предполагается, что военные атташе играют определенную роль в сборе разведданных, и обычно принимающие страны относятся к этому терпимо".Действительно, должность любого военного атташе заключается в анализе материалов деликатного характера, а также в выработке рекомендаций своему правительству по этим вопросам. И как-то никто нигде до сих пор не требовал на этом основании "декларировать шпионскую деятельность" диппредставителей такого уровня. К тому же военные атташе используются и как официальный канал обмена данными для предотвращения рисков и непредвиденной эскалации военных разных стран. Так, Лондон и не скрывал, что высшие офицеры британской армии общались уже после начала СВО с атташе посольства России полковником Максимом Еловиком, чтобы "усилить управляемость рисками и эскалацией". Теперь сам же Лондон эти риски увеличивает, пойдя по пути именно эскалации наших отношений.Бывший военный атташе Британии в России Джон Форман (работал у нас с 2019 по 2022 год) указал на беспрецедентность шага своего правительства: "Я не могу припомнить, когда в последний раз Великобритания полностью разрывала военные отношения с Россией. В 1918 году?" Это, конечно, свидетельствует об уровне погруженности в предмет своей работы со стороны бывшего военного дипломата. Британия установила дипотношения с СССР лишь в 1924 году, затем на время разрывала их, и уж взаимной высылкой дипломатов отметились за это столетие не раз обе державы. Самая крупная высылка была даже не после "дела Скрипалей", а в 1971 году, когда Лондон по надуманным причинам выслал 105 советских дипломатов и чиновников, на что Москва, конечно, ответила зеркальными мерами.Но даже в тот период холодной войны Лондон не посягал на дипломатическое имущество СССР. Сейчас же Клеверли объявил, что лишает дипломатического статуса загородную резиденцию российского посольства Seacox Heath, расположенную в лесистой местности Южной Англии. Причем британская пресса откровенно лжет, когда заявляет, что этот особняк XVIII века был якобы подарен Советскому Союзу в 1946 году. На самом деле советская торговая миссия купила это здание на аукционе. Лондон пока еще не заявил о конфискации особняка. Но лишение его дипломатического статуса автоматически подразумевает попадание под санкции и арест.Нет никаких сомнений в том, что зеркальные меры последуют незамедлительно, о чем уже предупредило и наше внешнеполитическое ведомство. Причем нам уж точно есть чем ответить — например, в центре Москвы под официальную резиденцию посла Соединенного Королевства отведен шикарный особняк XIX века, который, по слухам, королева Елизавета II даже называла "самой красивой британской резиденцией в мире". Активисты давно уже призывают передать его под офис патриотических организаций России. И кому Лондон сделает хуже?Обращает на себя внимание и пояснение Клеверли о том, что выбрано в качестве повода для столь неадекватных мер. Во-первых, он вспомнил недавний пожар на складах в Восточном Лондоне. Как пояснило Посольство России в Британии, в данном случае "выдумана очередная шпионская история", которую наши дипломаты назвали "нелепым предлогом". Речь там, скорее, идет о бандитских разборках между гражданами Британии, в том числе выходцами с Украины.А во-вторых, глава лондонского МВД вспомнил о недавнем аресте действительно подозрительных граждан Болгарии — во всяком случае, найденные при них поддельные документы явно указывают на некую незаконную деятельность. Но пока что британские СМИ смогли найти лишь два косвенных указания на "русский след": соседи "шпионов" указывают, что те пили много спиртного (даже не водки, а виски!), а одна из подозреваемых с роковой внешностью носит имя Ваня. Видимо, британцы решили, что Ваня не может быть болгарской красавицей. И это — основание для высылки российского атташе!Очевидно, что переживающее глубочайший кризис правительство Риши Сунака после катастрофического поражения на муниципальных выборах пытается отвлечь внимание общественности на "обычных подозреваемых", виновных во всех бедах Британии, — на русских. И в кои-то веки министр внутренних дел королевства открыто обозначил, что им движет привычная для британских элит русофобия. Правда, цена эскалации в наше время может быть гораздо более высокой, чем была даже в годы холодной войны. Причем консерваторы отрезают будущему лейбористскому правительству (а никто не сомневается в итогах грядущих парламентских выборов) даже теоретические каналы для деэсклации новой британско-российской войны. Крайне недальновидный поступок!

https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

https://ria.ru/20240506/britaniya-1943996540.html

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

россия

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, россия, лондон, санкции в отношении россии, джеймс клеверли, риши сунак, великобритания