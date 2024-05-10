Британско-российская война. Лондон выбрал путь эскалации
Великобритания переводит войну с Россией (пока еще дипломатическую) на совершенно новый уровень эскалации. На этой неделе правительство Риши Сунака, доживающее свои дни, объявило о жестких мерах против российских дипломатов и нашей дипломатической собственности. Причем аргументы, предъявленные министром внутренних дел Британии Джеймсом Клеверли, заслуживают особого внимания.
Министр громогласно с трибуны парламента провозгласил решение выслать военного атташе посольства России, поскольку тот является… "незадекларированным российским шпионом". Это не фигура речи, не вольная трактовка слов оговорившегося политика — это следует из официального заявления его ведомства.
Дальше — больше! Затем глава британского МВД вообще решил поработать в качестве спичрайтера для российских властей, предложив и резонные объяснения своих провокационных шагов: "В ближайшие дни стоит ожидать от российского правительства обвинений в русофобии, конспирологических теориях и истерии". В общем-то, лучше и не скажешь. Других трактовок бездумных действий лондонских временщиков найти сложно.
Даже некоторые британские комментаторы очень осторожно отреагировали на решение о высылке военного атташе. Так, обозреватель Sky News Доминик Вахорн заявил: "Возможно, русские нарушили правила игры. Но британскому правительству следовало бы долго и упорно подумать, прежде чем принимать такое решение. Это не обходится без затрат". Причем он прямо дал понять: "Всегда предполагается, что военные атташе играют определенную роль в сборе разведданных, и обычно принимающие страны относятся к этому терпимо".
Действительно, должность любого военного атташе заключается в анализе материалов деликатного характера, а также в выработке рекомендаций своему правительству по этим вопросам. И как-то никто нигде до сих пор не требовал на этом основании "декларировать шпионскую деятельность" диппредставителей такого уровня. К тому же военные атташе используются и как официальный канал обмена данными для предотвращения рисков и непредвиденной эскалации военных разных стран. Так, Лондон и не скрывал, что высшие офицеры британской армии общались уже после начала СВО с атташе посольства России полковником Максимом Еловиком, чтобы "усилить управляемость рисками и эскалацией". Теперь сам же Лондон эти риски увеличивает, пойдя по пути именно эскалации наших отношений.
Бывший военный атташе Британии в России Джон Форман (работал у нас с 2019 по 2022 год) указал на беспрецедентность шага своего правительства: "Я не могу припомнить, когда в последний раз Великобритания полностью разрывала военные отношения с Россией. В 1918 году?" Это, конечно, свидетельствует об уровне погруженности в предмет своей работы со стороны бывшего военного дипломата. Британия установила дипотношения с СССР лишь в 1924 году, затем на время разрывала их, и уж взаимной высылкой дипломатов отметились за это столетие не раз обе державы. Самая крупная высылка была даже не после "дела Скрипалей", а в 1971 году, когда Лондон по надуманным причинам выслал 105 советских дипломатов и чиновников, на что Москва, конечно, ответила зеркальными мерами.
Но даже в тот период холодной войны Лондон не посягал на дипломатическое имущество СССР. Сейчас же Клеверли объявил, что лишает дипломатического статуса загородную резиденцию российского посольства Seacox Heath, расположенную в лесистой местности Южной Англии. Причем британская пресса откровенно лжет, когда заявляет, что этот особняк XVIII века был якобы подарен Советскому Союзу в 1946 году. На самом деле советская торговая миссия купила это здание на аукционе. Лондон пока еще не заявил о конфискации особняка. Но лишение его дипломатического статуса автоматически подразумевает попадание под санкции и арест.
Нет никаких сомнений в том, что зеркальные меры последуют незамедлительно, о чем уже предупредило и наше внешнеполитическое ведомство. Причем нам уж точно есть чем ответить — например, в центре Москвы под официальную резиденцию посла Соединенного Королевства отведен шикарный особняк XIX века, который, по слухам, королева Елизавета II даже называла "самой красивой британской резиденцией в мире". Активисты давно уже призывают передать его под офис патриотических организаций России. И кому Лондон сделает хуже?
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Обращает на себя внимание и пояснение Клеверли о том, что выбрано в качестве повода для столь неадекватных мер. Во-первых, он вспомнил недавний пожар на складах в Восточном Лондоне. Как пояснило Посольство России в Британии, в данном случае "выдумана очередная шпионская история", которую наши дипломаты назвали "нелепым предлогом". Речь там, скорее, идет о бандитских разборках между гражданами Британии, в том числе выходцами с Украины.
А во-вторых, глава лондонского МВД вспомнил о недавнем аресте действительно подозрительных граждан Болгарии — во всяком случае, найденные при них поддельные документы явно указывают на некую незаконную деятельность. Но пока что британские СМИ смогли найти лишь два косвенных указания на "русский след": соседи "шпионов" указывают, что те пили много спиртного (даже не водки, а виски!), а одна из подозреваемых с роковой внешностью носит имя Ваня. Видимо, британцы решили, что Ваня не может быть болгарской красавицей. И это — основание для высылки российского атташе!
Очевидно, что переживающее глубочайший кризис правительство Риши Сунака после катастрофического поражения на муниципальных выборах пытается отвлечь внимание общественности на "обычных подозреваемых", виновных во всех бедах Британии, — на русских. И в кои-то веки министр внутренних дел королевства открыто обозначил, что им движет привычная для британских элит русофобия. Правда, цена эскалации в наше время может быть гораздо более высокой, чем была даже в годы холодной войны. Причем консерваторы отрезают будущему лейбористскому правительству (а никто не сомневается в итогах грядущих парламентских выборов) даже теоретические каналы для деэсклации новой британско-российской войны. Крайне недальновидный поступок!
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