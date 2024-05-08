Британия снимет дипстатус с некоторых российских объектов недвижимости
МВД: Британия снимет дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости РФ
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Власти Великобритании собираются отозвать дипстатус некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, заявил глава МВД королевства Джеймс Клеверли, выступая в палате общин.
"Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании", — сказал он на слушаниях.
Речь идет о недвижимости в графстве Сассекс, поместье Сикокс-Хаус, а также о зданиях представительства военного атташе и торгпредства в районе Хайгейт в Лондоне, которые, как утверждает Клеверли, используются в разведывательных целях.
Кроме того, Лондон вводит новые ограничения на выдачу россиянам дипломатических виз, в том числе речь идет о сокращении срока пребывания в королевстве, добавил глава МВД.
Власти Великобритании в последние дни сделали несколько громких заявлений, которые, по оценке Москвы, ведут к эскалации. Так, начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Он также полагает, что Украина намерена увеличить число таких атак. Кроме того, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные заявления беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и принятия мер.
Как заявил в ноябре 2023 года в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев, российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю. Причиной этого стал многолетний последовательный курс консерваторов на нанесение двустороннему сотрудничеству труднопоправимого ущерба. Дипломат напомнил о британских инсинуациях вокруг "дела Литвиненко" и провокацию с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для террористов и предоставил площадку для русофобов, подчеркнул Беляев.
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