https://ria.ru/20231120/belyaev-1910084598.html

Сергей Беляев: Лондон прикрывает "фиговым листом" грабеж российских активов

Сергей Беляев: Лондон прикрывает "фиговым листом" грабеж российских активов - РИА Новости, 20.11.2023

Сергей Беляев: Лондон прикрывает "фиговым листом" грабеж российских активов

В России готовятся к тому, что в Финляндии возможны любые сценарии в связи с планами властей изымать принадлежащую россиянам недвижимость, хотя и надеются на... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:00

2023-11-20T09:00

2023-11-20T09:06

россия

великобритания

лондон

игорь конашенков

сергей беляев

нато

арктический совет

вооруженные силы украины

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В России готовятся к тому, что в Финляндии возможны любые сценарии в связи с планами властей изымать принадлежащую россиянам недвижимость, хотя и надеются на здравый смысл финского руководства, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В интервью РИА Новости он оценил шансы возобновить приграничное сотрудничество между Москвой и Хельсинки в нынешних условиях, а также рассказал о перспективах вернуть замороженные в Великобритании российские активы и о том, будет ли Россия ужесточать выдачу виз британским журналистам.— Как Россия рассматривает инициативу Финляндии о строительстве ограждения на границе между нашими странами? Сообщалось, что они начнут возводить его уже зимой 2024 года. Означает ли эта инициатива Хельсинки, что возобновление приграничного сотрудничества с Москвой отныне невозможно?— Финляндия после начала Россией специальной военной операции проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику, включая всемерную поддержку киевскому режиму, в том числе поставками вооружений, активно выступает за усиление санкционного давления на нашу страну. Пятого марта 2022 года Финляндия внесена в перечень недружественных России государств. Восемнадцатого мая 2022 года финскими властями была подана заявка на вступление во враждебный нашей стране военный блок НАТО, 4 апреля этого года оформлено полноправное членство в альянсе. В результате этого курса свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные и городов-побратимов (всего их насчитывалось около 150 пар). В сентябре 2022 года финские власти ввели дискриминационный запрет для граждан Российской Федерации на въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финских предприятий и так далее). С 10 июля эти меры были дополнительно ужесточены.Принимая во внимание такие конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Таким образом, в определенном смысле вы правы, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону. Что касается непосредственно строительства забора на российско-финляндской границе, то относимся к таким действиям спокойно. Выбирать, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности собственной границы, – суверенное дело каждого государства. Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим финским гражданам возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей.— Ранее в МИД России заявляли о том, что Россия не оставит без ответа планы Финляндии по принятию механизма "облегченного" изъятия у российских граждан принадлежащей им в этой стране недвижимости. О каком ответе идет речь? Как Москва будет реагировать на намерение стран Европы, например, Латвии, конфисковать российские автомобили и передавать их Украине? Что будет предпринимать в ответ Москва?— Что касается Финляндии, то, судя по заявлениям властей этой страны, возможные механизмы изъятия принадлежащей россиянам недвижимости пока только разрабатываются. Хотелось бы, конечно, верить в то, что благоразумие возобладает, и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь. В то же время при нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо – грабительскому отъему собственности россиян.Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера. Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств МИД России были даны рекомендации не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях.— Новый посол Великобритании в России Кейси приступил к своим обязанностям с ноября этого года. Можно ли ожидать позитивной повестки дня? Или на фоне антироссийской политики Лондона Москва планирует ужесточить правила уведомлений британских дипломатов о своих передвижениях по России?— Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю. Виной тому реализуемый на протяжении многих лет правительством консерваторов последовательный курс на нанесение трудно поправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества. Достаточно упомянуть британские инсинуации вокруг "дела Литвиненко" и провокацию с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как Закаев, и площадкой, на которой открытую подрывную деятельность ведут русофобы во главе с Ходорковским.Власти Великобритании продолжают курс на всестороннюю поддержку неонацистского режима в Киеве: осуществляются поставки продукции собственного ВПК, ведется подготовка украинских военных на территории Британских островов. Развернута масштабная информационно-пропагандистская кампания с попытками дискредитации России и изоляции нашей страны на международной арене. При поддержке Лондона ведется работа по сбору, дескать, доказательной базы с целью обвинения и предания суду россиян за "военные преступления" на Украине.Англичане не только продолжают наращивать санкционное давление на нашу страну, но и осуществляют практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом в последнее время в силу исчерпания российских "источников" для новых рестрикций Лондон все больше уделяет внимания преследованию "уклонистов" как внутри самой Великобритании, так и за рубежом, грозя им вторичными санкциями.В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится. Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в опубликованном правительством Великобритании в марте этого года обновленном комплексном внешнеполитическом обзоре Россия по-прежнему характеризуется как "наиболее острая угроза безопасности Великобритании".Со своей стороны продолжаем выверено и без ущерба для собственных интересов реагировать на недружественные выпады Лондона. Исходим из того, что все попытки британской стороны навязать свою волю, подвигнуть Россию к пересмотру безусловных приоритетов в области внешней политики и безопасности обречены на провал. Продолжим использовать дипломатические каналы для четкого доведения до англичан пагубности и бесперспективности антироссийского курса правительства Великобритании.Что же касается нового посла Великобритании в России Кейси, то он еще не приступил к своим обязанностям и планирует это сделать в конце ноября после вручения копий верительных грамот в МИД России. При этом будет уместно заметить, что политика на российском направлении формулируется, прежде всего, в Лондоне, а в обязанности посла входит ее претворение в жизнь.— Какие меры готовит российская сторона в ответ на политику Лондона в отношении невыдачи виз россиянам? Не намерена ли Москва включить в ответные меры действия в отношении британских журналистов, работающих в России?— В МИД России продолжают поступать жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями. При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан, что, как это неизменно подчеркивается, сейчас для Лондона является безусловным приоритетом.В этой связи заостренно ставим соответствующие вопросы перед британским посольством в Москве, требуем от британских чиновников не допускать ущемления прав российских граждан по политическим мотивам. Как вам, наверное, известно, принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, МИД России во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз до нормализации ситуации. Кроме того, англичане рассматривают визовое досье в качестве эффективного механизма давления, в том числе на неугодные российские СМИ, который позволяет в случае необходимости оперативно купировать освещение событий внутри Великобритании с невыгодного для властей ракурса.В этой связи в контактах с британским посольством в Москве и по линии российского посольства в Лондоне указываем на то, что любые недружественные шаги англичан в визовой сфере неизбежно получат зеркальный ответ. В равной степени это относится и к работающим в России представителями СМИ Великобритании, в отношении которых неоднократно применялись такие меры воздействия, как отзыв журналистских аккредитаций и запрет на въезд в нашу страну.— Остаются ли еще какие-то шансы вернуть арестованные российские активы в Великобритании, с учетом решения Лондона оставить активы замороженными, пока Москва не выплатит Украине компенсацию?— После начала специальной военной операции Лондон одним из первых пошел на введение односторонних ограничительных мер в отношении российских физических лиц и организаций, активизировал работу по аресту отечественных активов в британской юрисдикции. Тем не менее, несмотря на громкие заявления британских функционеров, нацеленные, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, уже очевидно, что Лондону спустя без малого два года так и не удалось выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные российские активы. Преградой тому – неизбежные губительные последствия для реноме Великобритании как одного из крупнейших международных финансовых центров.В этих условиях попытки западников, включая англичан, формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, как "фиговым листом", прикрывающим бессовестный грабеж. Руководство нашей страны уже неоднократно подчеркивало, что российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых ответных мер в той форме и объеме, в котором это будет сочтено необходимым, по нейтрализации соответствующих угроз Запада.— Периодически в СМИ появляется информация о гибели британских наемников в зоне СВО. Есть ли у российской стороны данные о количестве наемников из Великобритании, воюющих на стороне киевского режима? Обсуждает ли британская сторона с Россией вывоз тел погибших из зоны СВО, просит ли о содействии?— Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя". С начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США.Вместе с тем участие Лондона в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства. Таковых, к слову, уже более 30 тысяч человек. Британские военные инструкторы задействованы в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины непосредственно на территории этой страны, в том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны. Демарши на сей счет неоднократно делались посольству Великобритании в Москве. При этом подчеркивали, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине. Регулярно напоминаем англичанам, что, как неоднократно подчеркивал официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.— Россия уже вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Может ли Москва также прекратить свое членство в Арктическом совете?— Ситуация на Севере остается сложной. Недружественные действия бывших западных партнеров привели к развалу традиционной архитектуры деполитизированного многостороннего сотрудничества на Балтике и в Баренцевом регионе. Будущее Арктического совета (АС) с участием России будет зависеть от реальной готовности всех стран-членов организации к дальнейшему равноправному взаимодействию в высоких широтах. Норвежское председательство в Арктическом Совете декларирует намерение обеспечить постепенную "разморозку" деятельности Совета и его структур на недискриминационной основе. Посмотрим, как это будет реализовываться на практике. Российская Федерация в любом случае будет и далее стремиться к сохранению низкой напряженности в Заполярье, укреплять присутствие в этом стратегически важном для нас регионе в соответствии со своими национальными интересами.— Власти Эстонии в начале года заявляли о своем намерении сформировать режим прилежащей зоны в Финском заливе. Эксперты заявляли о том, что это может затруднить российское судоходство в этом районе. Насколько оправданы подобные опасения, и планирует ли Россия контактировать с ЕС по этому вопросу?— Практика установления государством прилежащей зоны является обычной для прибрежных стран. При этом установление прилежащей зоны в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству иностранных судов.

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https://ria.ru/20231117/sanktsii-1910068284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, лондон, игорь конашенков, сергей беляев, нато, арктический совет, вооруженные силы украины, интервью