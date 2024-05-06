https://ria.ru/20240506/britaniya-1943996540.html

Правящая партия Британии терпит сокрушительное поражение

Правящая партия Британии терпит сокрушительное поражение - РИА Новости, 06.05.2024

Правящая партия Британии терпит сокрушительное поражение

Консервативная партия Британии потерпела самое сокрушительное поражение за последние сорок лет. Пока что речь идет о результатах местных выборов в Англии, но ни РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:00

2024-05-06T11:52

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Консервативная партия Британии потерпела самое сокрушительное поражение за последние сорок лет. Пока что речь идет о результатах местных выборов в Англии, но ни у кого нет ни малейшего сомнения в том, что в ближайшее время (скорее всего, осенью) та же судьба постигнет правящую партию и на всеобщем голосовании. Во всяком случае, после такого унизительного результата все требуют от премьер-министра страны Риши Сунака немедленного объявления даты проведения выборов парламента.В принципе, нынешний провальный итог был запрограммирован давно. Рейтинги консерваторов неуклонно падали, а популярность Сунака скатывалась до рекордных глубин. Но тори очень понадеялись на события в секторе Газа, которые (как и в случае с демократами США) выбивали значительную часть мусульманского электората Лейбористской партии. Именно на этом, например, строилась кампания на выборах мэра Лондона. Садик Хан, занимающий эту должность вот уже восемь лет, оказался под градом перекрестной критики со всех сторон, а его консервативная соперница Сюзан Холл прибегала к откровенной исламофобии во время своей агитации.Хотя опросы изначально показывали преимущество Хана, консерваторы до последнего надеялись на его поражение и тянули с признанием своего полного провала, заявляя о том, что в гонке на выборах мэра столицы кандидаты идут "ноздря в ноздрю". В ночь на воскресенье, когда были подведены итоги, оказалось, что Хан победил с еще лучшим результатом, чем он показывал три года назад.Еще одну надежду истеблишмент консерваторов связывал с прогнозировавшейся победой Энди Стрита, консервативного мэра метрополиса Уэст-Мидлендс (главный город этого региона — Бирмингем). Стрит являлся бессменным руководителем агломерации с момента введения этой должности в 2017 году и олицетворяет собой идеал умеренных тори — бизнес-менеджер, уравновешенный центрист, избегающий скандалов и не влезающий в большую политику.Опросы были вполне благосклонны к нему, поэтому рупор консерваторов газета The Times, будучи уверенной в победе Стрита, накануне объявления результатов даже опубликовала программную статью о том, что будущей идеологией партии тори должен быть выдержанный "стритизм". Но и здесь не срослось. Общая ненависть населения к Консервативной партии похоронила и этого идеологически аморфного мэра, который тоже проиграл лейбористу.Результаты локальных выборов подтверждают, что как бы Сунак ни тянул с объявлением общенационального голосования, Консервативную партию, правившую Британией последние 14 лет, уже в ближайшее время ждет тотальная аннигиляция. Причем нынешние итоги только усилили всеобщие призывы не тянуть с объявлением даты парламентских выборов. Ведь подтверждено, что страной рулит партия, которая уже совершенно не представляет избирателей.На этом фоне особенно показательным является поведение недавних премьеров, во многом и доведших тори до нынешнего состояния. Лорд Дэвид Кэмерон, неожиданно вернувшийся в политику, просто покинул страну на период голосования и объявления его итогов. С одной стороны, оно и понятно — он же возглавляет МИД. Но с другой, он ведь является знаковой фигурой среди консерваторов и мог бы внести вклад в агитацию, как это делали другие высокопоставленные деятели тори. Кэмерон же устроил показательный эпатажный вояж вокруг границ России, за пять рабочих дней посетив семь стран — Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Казахстан, Монголию и Украину.Даже видавшую виды британскую прессу поразил размах путешествия, для которого Кэмерон нанял за 42 миллиона фунтов частный авиалайнер с различными "излишествами" на борту. Такое впечатление, что лорд, понимая скоротечность своего пребывания на посту министра, напоследок решил погулять на широкую ногу за счет налогоплательщиков.Тем забавнее смотрится новость о том, что в завершение этого вояжа Кэмерон, если верить официальному сообщению британского посольства в Киеве, "начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве". Временщик, который завтра наверняка покинет свой пост, ведет переговоры о соглашении сроком на сто лет! Ну не смешно ли? Почему же не на тысячу? Гулять — так гулять!За Украину решил спрятаться на время и другой экс-премьер Британии Борис Джонсон. Выдавленный из политики за беспробудное пьянство и беспросветное вранье, он явно активизировался в последние недели. Команда Джонсона активно распускает слухи о возможности его возвращения в руководство тори и даже о союзе с представителем антиистеблишмента Найджелом Фараджем. Но официально эта же команда тоже пытается "спрятать" Джонсона за Украину, поясняя публике: "Приоритетом Бориса является кампания за победу Украины и прочный мир. Он сосредоточен на этом".И тем не менее в своей свежей колонке для газеты Daily Mail Джонсон ни словом не упомянул Украину, посвятив свой опус тому, как он с женой и детьми безуспешно пытались спасти… больного утенка. Его партия на грани уничтожения, а этот клоун пишет орнитологические заметки! Ясно, что это — своего рода аллюзия, намек на Риши Сунака. Джонсон подсказывает своей публике, что спасти эту "хромую утку" уже не получится, надо устроить ей торжественные похороны в саду и готовиться к выбору нового лидера партии, теперь уже оппозиционной. На кого намекает, тоже понятно — Джонсон всегда только себя и имеет в виду.Результаты провальных выборов и сопутствующие им дрязги наглядно демонстрируют непреодолимый кризис правящей британской верхушки. Тем увлекательнее наблюдать за попытками Лондона играть роль "мировой державы", бросающей вызов России. Окончательно запутавшись в домашних проблемах, британские временщики, как мы видим по примеру Кэмерона и Джонсона, просто используют Украину в качестве повода временно отстраниться от грязи Лондона. Странная, чисто английская замена: море крови вместо ушата грязи.

https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html

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в мире, украина, лондон, россия, садик хан, дэвид кэмерон, борис джонсон, аналитика