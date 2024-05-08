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Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД - РИА Новости, 08.05.2024
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20:32 08.05.2024 (обновлено: 21:26 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/britaniya-1944808468.html
Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД
Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД - РИА Новости, 08.05.2024
Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД
Москва даст жесткий и выверенный ответ на последние действия Лондона против РФ, Британия, объявив о высылке российского военного атташе и снятии... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:32
2024-05-08T21:26
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
в мире
лондон
москва
мария захарова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва даст жесткий и выверенный ответ на последние действия Лондона против РФ, Британия, объявив о высылке российского военного атташе и снятии дипломатического статуса с российской недвижимости, не предоставила фактов причастности РФ к злонамеренным действиям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной", - соответствующее заявление Захаровой было опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.По ее словам, Лондон решил воспользоваться "откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих нам объектов недвижимости под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы"."И всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов", - отметила она.Москва считает крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о причастности РФ к злонамеренным акциям, добавила она, отметив, что Лондон не привел доказательств.По ее словам, правительство Британии "не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации".Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами.Дипломатический статус снимается с российской недвижимости в графстве Сассекс, поместья Сикокс-Хаус, а также со зданий представительства военного атташе и торгпредства РФ в районе Хайгейт в Лондоне, которые, как утверждает Клеверли, якобы используется в разведывательных целях.Меры были объявлены в ответ "злонамеренную деятельность" России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении "операций по сбору разведданных в Великобритании". В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире, лондон, москва, мария захарова
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, В мире, Лондон, Москва, Мария Захарова
Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД

Россия жестко и выверенно ответит на последние действия властей Британии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва даст жесткий и выверенный ответ на последние действия Лондона против РФ, Британия, объявив о высылке российского военного атташе и снятии дипломатического статуса с российской недвижимости, не предоставила фактов причастности РФ к злонамеренным действиям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной", - соответствующее заявление Захаровой было опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
По ее словам, Лондон решил воспользоваться "откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих нам объектов недвижимости под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы".
"И всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов", - отметила она.
Москва считает крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о причастности РФ к злонамеренным акциям, добавила она, отметив, что Лондон не привел доказательств.
По ее словам, правительство Британии "не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации".
Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами.
Дипломатический статус снимается с российской недвижимости в графстве Сассекс, поместья Сикокс-Хаус, а также со зданий представительства военного атташе и торгпредства РФ в районе Хайгейт в Лондоне, которые, как утверждает Клеверли, якобы используется в разведывательных целях.
Меры были объявлены в ответ "злонамеренную деятельность" России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении "операций по сбору разведданных в Великобритании". В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Посольство в Лондоне: Британия полгода готовила антироссийскую кампанию
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияВ миреЛондонМоскваМария Захарова
 
 
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