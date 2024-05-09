https://ria.ru/20240509/veterany-1944843821.html

На место уходящих ветеранов ВОВ встают воины СВО, заявил священник

На место уходящих ветеранов ВОВ встают воины СВО, заявил священник - РИА Новости, 09.05.2024

На место уходящих ветеранов ВОВ встают воины СВО, заявил священник

Поколение ветеранов Великой Отечественной войны истончается, люди уходят, на их место сейчас встают ветераны специальной военной операции, защищающие россиян "в РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T04:14

2024-05-09T04:14

2024-05-09T04:14

религия

максим первозванский

день победы — 2024

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поколение ветеранов Великой Отечественной войны истончается, люди уходят, на их место сейчас встают ветераны специальной военной операции, защищающие россиян "в войне, которая тоже идет за выживание народа, страны", заявил РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, выразив "человеческую и церковную" благодарность ветеранам. Он рассказал, что в День Победы всегда посещал Парк культуры имени Горького, где собирались ветераны Великой Отечественной войны. "Хорошо помню тридцатилетие Победы – тогда в Парке Горького были еще совсем не старые мужчины 50-60 лет максимум, кругом - знамена и штандарты дивизий. Потом эти знамена и штандарты превратились в знамена армий, потом фронтов… Поколение ветеранов истончалось на моих глазах, люди уходили и сейчас их остались единицы. На будущий год будем праздновать восьмидесятилетие Победы. То есть, если им в 45-м было условно 20 лет, то в 2025-м будет 100 – это уже долгожители. И на их место массово встают те люди, которые защищают нас сейчас, в этой войне", - сказал Первозванский. Он выразил "колоссальную благодарность" ветеранам Великой Отечественной и ветеранам специальной военной операции, "которая тоже идет за выживание нашего народа, страны". "Когда общаешься с вернувшимися, ранеными, приехавшими в отпуск, особенно понимаешь, что наше мирное небо, наша возможность просто жить обычной, простой мирной жизнью, она завоевывается тяжелейшими трудами, кровью, ранениями и смертями воинов СВО. Поэтому самая большая благодарность, какая только может быть - и человеческая, и церковная - к этим людям. Спасибо вам громадное", - заключил собеседник агентства. Ранее он рассказал РИА Новости, что в храмах Русской церкви 9 мая в этом году не будут поминать усопших воинов, в том числе ветеранов Великой Отечественной, так как праздник приходится на Светлую неделю, когда отмечают Пасху и не поминают усопших, а "все поминовения усопших воинов, в соответствии с богослужебными указаниями, будут перенесены на Радоницу (в этом году 14 мая)".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

максим первозванский, день победы — 2024, общество