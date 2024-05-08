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Парад у дома: как чествуют героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2024
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19:40 08.05.2024 (обновлено: 21:43 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pozdravlenie-1944691885.html
Парад у дома: как чествуют героев Великой Отечественной войны
Парад у дома: как чествуют героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2024
Парад у дома: как чествуют героев Великой Отечественной войны
В преддверии Дня Победы волонтеры по всей стране поздравляют участников Великой Отечественной войны с главным праздником. Чествование ветеранов — в фотоленте... РИА Новости, 08.05.2024
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фото
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В преддверии Дня Победы волонтеры по всей стране поздравляют участников Великой Отечественной войны с главным праздником. Чествование ветеранов — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото
Фото

Парад у дома: как чествуют героев Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
В преддверии Дня Победы волонтеры по всей стране поздравляют участников Великой Отечественной войны с главным праздником. Чествование ветеранов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

© РИА Новости / Артем Кулекин
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1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) в годы Великой Отечественной служила прибористкой-наводчицей орудия в зенитном артиллерийском полку.

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) во время поздравления c наступающим Днем Победы в Новосибирске

Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) в годы Великой Отечественной служила прибористкой-наводчицей орудия в зенитном артиллерийском полку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Она также награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) во время поздравления c наступающим Днем Победы в Новосибирске

Она также награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов (справа) принял поздравления во время персонального парада в Севастополе.

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов принимает поздравления во время персонального парада во дворе своего дома в Севастополе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов (справа) принял поздравления во время персонального парада в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 20
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Волонтеры поздравили Веру Андреевну Губареву во дворе ее дома в Тирасполе.

Участники поздравления ветерана Великой Отечественной войны Веры Андреевны Губаревой во дворе ее дома в Тирасполе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Волонтеры поздравили Веру Андреевну Губареву во дворе ее дома в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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5 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВетеран труда Хусаинова Зайтуна Бургановна во время поздравления с наступающим Днем Победы на концерте в школе № 89 в Казани.
Ветеран труда Хусаинова Зайтуна Бургановна во время поздравления с наступающим Днем Победы на концерте в школе № 89 в Казани
Ветеран труда Хусаинова Зайтуна Бургановна во время поздравления с наступающим Днем Победы на концерте в школе № 89 в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 20
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Михаил Иванович Навроцкий участвовал в войне с Японией радистом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Навроцкий принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Михаил Иванович Навроцкий участвовал в войне с Японией радистом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".

© РИА Новости / Артем Кулекин
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7 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Участники персонального парада поздравили капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

Участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Участники персонального парада поздравили капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько принимал поздравления в своем доме.

Участник Великой Отечественной войны Семён Яковлевич Люлько

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько принимал поздравления в своем доме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники акции "Парад у дома ветерана" на Советской площади в Казани. Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
Участники акции Парад у дома ветерана на Советской площади в Казани
Участники акции "Парад у дома ветерана" на Советской площади в Казани. Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" общаются с жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома.

Участники общественного движения Волонтеры Победы общаются с бывшей жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" общаются с жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Красочное мероприятие организовали участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина.

Участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Красочное мероприятие организовали участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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12 из 20
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка. Имеет медали "За трудовую доблесть" и "Шахтерская слава", свидетельство "Лучший наставник молодежи".

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка

Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка. Имеет медали "За трудовую доблесть" и "Шахтерская слава", свидетельство "Лучший наставник молодежи".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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13 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участники акции "Парад у дома ветерана" дарят цветы ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани.

Участники акции Парад у дома ветерана дарят цветы ветерану ВОВ Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани

Участники акции "Парад у дома ветерана" дарят цветы ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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14 из 20
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Иннокентий Пантелеймонович Румянцев получил поздравления от волонтеров в своем доме в Петровском районе Донецка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За мужество" III степени, медалями "За Победу над Японией" и "Защитник Отчества".

Ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Пантелеймонович Румянцев в своем доме в Петровском районе Донецка

Иннокентий Пантелеймонович Румянцев получил поздравления от волонтеров в своем доме в Петровском районе Донецка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За мужество" III степени, медалями "За Победу над Японией" и "Защитник Отчества".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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15 из 20
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Вера Андреевна Губарева (справа) приняла поздравления во дворе своего дома в Тирасполе.

Ветеран Великой Отечественной войны Вера Андреевна Губарева принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Вера Андреевна Губарева (справа) приняла поздравления во дворе своего дома в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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16 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участники акции "Парад у дома ветерана" на улице Дубравной, где находится Дом ветеранов, в Казани.

Участники акции Парад у дома ветерана на улице Дубравная, где находится Дом ветеранов, в Казани

Участники акции "Парад у дома ветерана" на улице Дубравной, где находится Дом ветеранов, в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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17 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе порадовали представлением участники персонального парада.

Участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе порадовали представлением участники персонального парада.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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18 из 20
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днем Победы в Москве.

Участники общественного движения Волонтеры Победы и Единая Россия поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днём Победы в Москве

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днем Победы в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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19 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

Участники акции Парад у дома ветерана на Советской площади в Казани

Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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