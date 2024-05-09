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Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль - РИА Новости, 09.05.2024
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09:38 09.05.2024 (обновлено: 10:30 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944869198.html
Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль
Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль - РИА Новости, 09.05.2024
Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль
Приглашенные на парад лидеры иностранных государств приехали в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:38
2024-05-09T10:30
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Приглашенные на парад лидеры иностранных государств приехали в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Первыми туда прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало. Чуть позже к ним присоединились президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.Глав государств встретил российский лидер Владимир Путин. Он поприветствовал гостей, и они все вместе направились на Красную площадь.После торжественного смотра войск гости вместе с Путиным примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Затем в Кремле состоится прием от имени президента России для глав делегаций, присутствующих на параде.Во второй половине дня у Путина запланированы переговоры с руководителями Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет на Красной площади в Москве. В нем примут участие около десяти тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, в мире, владимир путин, парад победы в 2024 году, день победы — 2024
Общество, В мире, Владимир Путин, Парад Победы в 2024 году, День Победы — 2024
Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль

Приглашенные на парад Победы лидеры иностранных государств съезжаются в Кремль

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Приглашенные на парад лидеры иностранных государств приехали в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Первыми туда прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало.
Чуть позже к ним присоединились президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
Глав государств встретил российский лидер Владимир Путин. Он поприветствовал гостей, и они все вместе направились на Красную площадь.
После торжественного смотра войск гости вместе с Путиным примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Затем в Кремле состоится прием от имени президента России для глав делегаций, присутствующих на параде.
Во второй половине дня у Путина запланированы переговоры с руководителями Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет на Красной площади в Москве. В нем примут участие около десяти тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
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Танки Т-72Б3М на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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