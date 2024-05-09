https://ria.ru/20240509/parad-1944869198.html

Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль

Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль - РИА Новости, 09.05.2024

Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль

Приглашенные на парад лидеры иностранных государств приехали в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:38

2024-05-09T09:38

2024-05-09T10:30

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Приглашенные на парад лидеры иностранных государств приехали в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Первыми туда прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало. Чуть позже к ним присоединились президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.Глав государств встретил российский лидер Владимир Путин. Он поприветствовал гостей, и они все вместе направились на Красную площадь.После торжественного смотра войск гости вместе с Путиным примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Затем в Кремле состоится прием от имени президента России для глав делегаций, присутствующих на параде.Во второй половине дня у Путина запланированы переговоры с руководителями Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет на Красной площади в Москве. В нем примут участие около десяти тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, в мире, владимир путин, парад победы в 2024 году, день победы — 2024