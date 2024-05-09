Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль после парада Победы
Путин и главы девяти иностранных государств прибыли в Кремль после парада Победы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль после парада Победы.
Парад Победы прошел на Красной площади. После завершения парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
По дороге они кратко пообщались.
Затем они проследовали в Кремль.
Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.