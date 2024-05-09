https://ria.ru/20240509/kreml-1944895919.html

Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль после парада Победы

Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль после парада Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль после парада Победы

Президент России Владимир Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль после парада Победы. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:25

2024-05-09T11:25

2024-05-09T11:34

общество

день победы — 2024

москва

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль после парада Победы.Парад Победы прошел на Красной площади. После завершения парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.По дороге они кратко пообщались.Затем они проследовали в Кремль.Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Ольга Фомченкова

общество, день победы — 2024, москва, владимир путин, россия