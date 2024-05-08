Больше зелени! Простые рецепты самых вкусных овощных салатов
© iStock.com / fcafotodigitalТарелки с овощными салатами
© iStock.com / fcafotodigital
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Идеальное дополнение к долгим застольям в майские праздники — овощной салат. Шеф-повара известных ресторанов предлагают разнообразить стандартный набор "огурцы, помидоры, лук, зелень", добавив орехи, авокадо, креветки, грейпфруты, сыры, соусы.
Зеленый салат с креветками и хариссой от бренд-шефа ресторана Maroon Владимира Богожавца
© Фото : предоставлено рестораном "Maroon"Зеленый салат с креветками
© Фото : предоставлено рестораном "Maroon"
Зеленый салат с креветками
Ингредиенты:
Капуста кейл — 15 граммов;
Салат романо — 30 граммов;
Бобы эдамамэ — десять граммов;
Горошек зеленый стручковый (бланшированный) — 20 граммов;
Авокадо — 50 граммов;
Брокколи (бланшированная) — 50 граммов;
Заатар — два грамма;
Креветки — 100 граммов;
Масло растительное — шесть миллилитров;
Харисса — десять граммов.
Заправка для овощей:
Масло оливковое — 30 миллилитров;
Сок лимона — 20 миллилитров;
Черный свежемолотый перец — один грамм;
Сироп агавы — пять миллилитов;
Соль — два грамма.
Соль — два грамма.
Заправка для салата:
Тахинная паста — 30 граммов;
Сок апельсина — 30 миллилитров;
Виноградный соус — восемь миллилитров.
Способ приготовления:
Способ приготовления:
Приготовить заправку для овощей: оливковое масло смешать с соком лимона, сиропом агавы, солью и перцем.
Для заправки салата смешать тахинную пасту, апельсиновый сок и виноградный соус.
Креветки разрезать пополам, добавить хариссу. Обжарить на растительном масле по две минуты с каждой стороны.
Авокадо нарезать на слайсы. Добавить горошек, брокколи и листья салата, бобы эдамамэ и обжаренные креветки. Салат полить заправкой на основе тахинной пасты и посыпать заатаром.
Салат с авокадо от шеф-повара ресторана MO friends bar & dining Сергея Кузнецова
© Фото : предоставлено рестораном "MO friends bar & dining"Салат с авокадо
© Фото : предоставлено рестораном "MO friends bar & dining"
Салат с авокадо
Ингредиенты:
Авокадо — 110 граммов;
Крем бальзамический — десять граммов;
Масло оливковое — десять граммов;
Страчателла — 70 граммов;
Орехи микс — 40 граммов;
Кинза листья — пять граммов;
Базилик листья — три грамма;
Мята — два грамма;
Соус пондзу — десять граммов;
Соль — один грамм;
Перец — один грамм.
Способ приготовления:
Авокадо сбрызнуть маслом, посыпать солью, перцем и обжарить на гриле. Всю зелень смешать, заправить маслом и солью.
В центр тарелки выложить жареный авокадо, окружив его зеленью и полив соусом пондзу. Сверху — страчателла. Полить бальзамическим крем-соусом, посыпать миксом орехов.
Зеленый салат от шеф-повара кафе "Публика" Артема Сипугина
© Фото : предоставлено кафе "Публика"Зеленый салат
© Фото : предоставлено кафе "Публика"
Зеленый салат
Ингредиенты:
Салат лолло росса (красный салат латук) — 16 граммов;
Шпинат — десять граммов;
Салат романо — 16 граммов;
Киноа — 50 граммов;
Авокадо — 30 граммов;
Огурец — 50 граммов;
Соус медово-горчичный — 30 граммов.
Способ приготовления:
Промыть зелень, сварить киноа. Авокадо и огурец нарезать кубиками. Выложить на тарелку. Перед подачей салат заправить медово-горчичным соусом.
Зеленый салат от шеф-повара ресторана "Кафе Чайковский" Алексея Чигака
© Фото : предоставлено рестораном "Кафе Чайковский"Зеленый салат
© Фото : предоставлено рестораном "Кафе Чайковский"
Зеленый салат
Ингредиенты:
Салат айсберг — 30 граммов;
Салат романо — 20 граммов;
Соус — 60 граммов;
Огурцы — 25 граммов;
Морковь — десять граммов;
Сельдерей — 15 граммов;
Мак — два грамма;
Мед — 20 граммов;
Мед — 20 граммов;
Фреш лайма — десять граммов;
Масло кунжутное — десять миллилитров;
Соевый соус — десять миллилитров;
Оливковое масло — 13 миллилитров.
Способ приготовления:
Для соуса смешать мед, фреш лайма, масло кунжутное и оливковое, соевый соус.
Листья салата порвать на крупные куски. Свежую морковь, огурец и сельдерей нарезать тонкими слайсами. Листья салата заправить соусом, сверху при подаче декорировать овощами, посыпать семенами мака.
Зеленый салат от шеф-повара ресторана "Simach в Недальнем" Андрея Каплунова
© Фото : предоставлено рестораном "Simach в Недальнем"Зеленый салат
© Фото : предоставлено рестораном "Simach в Недальнем"
Зеленый салат
Ингредиенты:
Авокадо очищенное — 30 граммов;
Капуста брокколи — 50 граммов;
Яблоко Гренни Смит — 30 граммов;
Бобы эдамамэ очищенные — 20 граммов;
Салат чука — 30 граммов;
Микс-салат — 30 граммов;
Финики без косточки — 30 граммов;
Соус мисо — 40 миллилитров;
Семечки подсолнечные — пять граммов;
Семечки тыквенные — пять граммов.
Для соуса мисо:
Паста мисо светлая — 15 граммов;
Мицукан — 15 миллилитров;
Соевый соус — два миллилитра;
Чеснок запеченный — два грамма;
Сахар — два грамма;
Масло растительное — 20 миллилитров.
Способ приготовления:
Порезать очищенное авокадо крупными дольками, яблоко — соломкой, свежую брокколи бланшируем в небольшом количестве кипятка с солью. Добавляем эдамамэ, салат чуку и заправляем смесь мисо-соусом.
Для соуса запечь в духовке свежий чеснок до мягкости (около 15 минут), очистить, соединить в блендере с остальными ингредиентами и пробить до однородного состояния.
При подаче посыпать блюдо миксом салатных листьев, финиками, семенами подсолнечника и тыквы.
Зеленый салат с печеным виноградом от шеф-повара ресторана The Greeks Никиты Брехова
© Фото : предоставлено рестораном "The Greeks"Зеленый с печеным виноградом
© Фото : предоставлено рестораном "The Greeks"
Зеленый с печеным виноградом
Ингредиенты:
Микс зелени — 25 граммов;
Слайсы цукини — 30 граммов;
Слайсы огурца — 25 граммов;
Виноград жареный — 80 граммов;
Фисташки жареные — три грамма;
Заправка — 15 граммов.
Для заправки:
Гранатовый фреш — 100 граммов;
Оливковое масло — 30 миллилитров;
Мята — пять граммов.
Способ приготовления:
Жарить виноград на открытом огне, пока ягоды не взорвутся, а фисташки — в разогретой духовке при температуре 150 градусов в течение десяти минут. Пробить орехи в крупную крошку.
Микс зелени (петрушка, кинза, базилик, эстрагон, мята, мангольд) перемешать с заправкой и выложить на тарелку. Сверху — жареный виноград, слайсы цуккини и огурца, дробленые фисташки.
Зеленый салат с магаданскими креветками от шеф-повара ресторанного комплекса D.O.M. Ашера Комаева
© Фото : предоставлено ресторанном комплексе "D.O.M"Зеленый салат с магаданскими креветками
© Фото : предоставлено ресторанном комплексе "D.O.M"
Зеленый салат с магаданскими креветками
Ингредиенты:
Магаданские креветки очищенные — 70 граммов;
Салат романо — 15 граммов;
Салат фриссе — 15 граммов;
Шпинат — 15 граммов;
Кинза — два грамма;
Петрушка — два грамма;
Грецкие орехи — 20 граммов;
Миндаль — 20 граммов;
Грейпфрут — 15 граммов;
Соус из арахиса — 60 граммов;
Арахис — 50 граммов;
Растительное масло — 30 миллилитров;
Соль — по вкусу.
Способ приготовления:
На сутки замочить грецкие орехи и миндаль, затем очистить. Креветки отварить. Делаем микс-салат из романо, фриссе, шпината, добавляем кинзу и петрушку, заправляем оливковым маслом.
Для соуса из арахиса взбить в блендере арахис, растительное масло до однородной массы, посолить.
Выкладываем на микс-салат креветки, дольки грейпфрута и добавляем соус из арахиса.