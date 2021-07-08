Песто, лечо и аджика: простые рецепты заготовок из черемши на зиму

Заморозка черемши в пакете
Для удобства при заморозке можно использовать целлофановые зип-пакеты. https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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Черемшу тщательно промыть, оставить в проточной воде на 10 минут.
Шаг 1
Разложить листья на сухом полотенце и накрыть другим таким же до полного высыхания. Замораживать можно только полностью просохшие растения.
Шаг 2
Нарезать сырье мелкими кусочками.
Шаг 3
После добавления в пакеты черемши нужно спустить из них воздух и слегка спрессовать.
Шаг 4
Поместить в морозильную камеру.
Шаг 5
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Заморозка черемши в формочках для льда
Такая заготовка подойдет для добавления в супы и другие горячие блюда. https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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Промытую черемшу залить ледяной водой минут на 10.
Шаг 1
Измельчить растение блендером до однородной массы. Можно предварительно нарезать.
Шаг 2
Выложить пюре в формочки для льда, желательно, чтобы они были размером побольше. Хорошо уплотнить.
Шаг 3
Поместить в морозилку, получившиеся кубики вытряхнуть из формочек и хранить в целлофановом пакете.
Шаг 4
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Сушка на открытом воздухе
Время приготовления: 2-3 дня https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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Черемшу перебрать, тщательно промыть и высушить на бумажном полотенце.
Шаг 1
Нарезать на небольшие кусочки.
Шаг 2
Выложить растение тонким слоем на бумажное полотенце и оставить на открытом воздухе или на подоконнике до высыхания, но так, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.
Шаг 3
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Сушка черемши в духовке
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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Черемшу перебрать, тщательно промыть и высушить на бумажном
Шаг 1
Нарезать на небольшие кусочки.
Шаг 2
Положить на противень, поставить в духовку при температуре 50° на 4 часа.
Шаг 3
Убрать высушенный продукт в прохладное место, переложив в контейнеры или в пакеты.
Шаг 4
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Сушка черемши в микроволновке
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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Промыть сырье и высушить на бумажных полотенцах.
Шаг 1
Нарезать на небольшие кусочки.
Шаг 2
На сложенном вдвое бумажном полотенце положить черемшу и микроволновку и прогревать 5-6 минут.
Шаг 3
За это время нужно несколько раз перемешать листья, затем нагревать еще 1-1,5 минуты.
Шаг 4
Вынуть из микроволновки, дать заготовке остыть, поместить в контейнер и хранить в темном месте.
Шаг 5
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Простой способ засолки
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша, 1000 г
соль, 2 ст. л.
вода , 1 л
сахарный песок, 1 ст. л.
Черемшу тщательно промыть под проточной водой, удалить сухие листья, нижние части стеблей.
Шаг 1
В кастрюле сварить маринад из воды, сахара и соли. Сахарный песок можно заменить медом.
Шаг 2
Довести маринад до кипения, поварить 1-2 минуты и охладить.
Шаг 3
В простерилизованную банку выложить черемшу и залить охлажденным маринадом.
Шаг 4
Закатать банку, перевернуть ее вверх дном и поставить в темное место.
Шаг 5
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Засолка без уксуса
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша, 1200 г
растительное масло, 0,1 л
томатная паста, 3 ст. л.
соль, 1 ст. л.
сахар, 1 ст. л.
В большую емкость добавить растительное масло и черемшу целиком, накрыть крышкой и подержать на огне 5 минут.
Шаг 1
После этого перемешать.
Шаг 2
К растению добавить сахар, соль и томатную пасту. Периодически помешивать до закипания.
Шаг 3
Вынуть стебли черемши и разложить в поллитровые банки, предварительно простерилизованные. Залить сок из кастрюли.
Шаг 4
Закатать банки, перевернуть и убрать в темное место.
Шаг 5
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Простой рецепт
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша , 1000 г
питьевая вода, 1 л
соль, 50 г
сахар, 50 г
столовый уксус 9-процентный , 0,1 л
Черемшу перебрать, удалить сухие листья, промыть.
Шаг 1
Нарезать растение кусочками до 10 см в длину.
Шаг 2
Положить черемшу в дуршлаг и обдать кипятком, а потом подержать под холодной водой.
Шаг 3
Сварить маринад для заготовки из сахара, соли и воды.
Шаг 4
Поварить 5 минут после закипания на медленном огне, в самом конце влить столовый уксус.
Шаг 5
Положить черемшу в простерилизованные банки, залить жидкостью и закатать.
Шаг 6
Перевернуть вверх дном и хранить в темном месте.
Шаг 7
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Маринованные луковицы черемши
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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луковицы черемши – по вкусу
уксус столовый , 1,5 ст. л.
сахар, 50 г
соль, 3 ст. л.
вода , 0,6 л
перец горошком, 2 ст. л.
семена горчицы , 3 ст. л.
Тщательно промыть и высушить луковицы черемши.
Шаг 1
Выложить их в простерилизованные банки.
Шаг 2
Подготовить смесь для заливки из соли, сахара, уксуса, семян горчицы и перца. Довести до кипения.
Шаг 3
Залить луковицы смесью и закупорить.
Шаг 4
Перевернуть вверх дном и убрать в прохладное место.
Шаг 5
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Маринованная черемша с имбирем
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша , 2000 г
имбирь, 10 г
вода, 1,5 л
соль, 40 г
уксус, 1 ст. л.
Черемшу промыть, удалить поврежденные участки.
Шаг 1
Залить воду в кастрюлю, вскипятить, добавить соль, порезанный имбирь и черемшу, поварить несколько минут.
Шаг 2
Содержимое кастрюли разлить по банкам, закатать и перевернуть вверх дном.
Шаг 3
Хранить в темном, прохладном месте.
Шаг 4
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Простой рецепт
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша, 2000 г
вода , 1,5 л
соль, 40 г
уксус 6-процентный, 1 ст. л.
Листья растения промыть, высушить.
Шаг 1
В кастрюлю налить воды, добавить соль. Довести до кипения и поварить несколько минут черемшу.
Шаг 2
Сразу переложить ее в банку, в рассол вылить уксус и залить его в емкость.
Шаг 3
Закатать крышкой. Дополнительной стерилизации не требуется.
Шаг 4
Хранить в темном, прохладном месте.
Шаг 5
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Заготовка черемши без стерилизации
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша, 2000 г
вода, 4 л
соль, 120 г
уксус, 2 ст. л.
Черемшу промыть, перебрать.
Шаг 1
Залить в большую кастрюлю 4 литра воды, довести до кипения, добавить соль.
Шаг 2
Добавить в кипящую жидкость черемшу, закрыть крышкой и снова довести до кипения.
Шаг 3
Поместить черемшу в банки не очень плотно, залить жидкостью.
Шаг 4
Налить уксус на дно чайной ложки и добавить столько в каждую банку.
Шаг 5
Закатать и хранить в темном, прохладном месте.
Шаг 6
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Икра из черемши с томатной пастой
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша , 1000 г
паста томатная , 200 г
масло растительное , 200 г
уксус 9-процентный , 2 ст. л.
соль, 1 ст. л.
сахар, 1 ст. л.
Промытую и просушенную черемшу провернуть через мясорубку.
Шаг 1
Добавить томатную пасту, растительное масло и сахар, затем соль, хорошо перемешать.
Шаг 2
Положить смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь.
Шаг 3
Довести до кипения и поварить 1 минуту.
Шаг 4
В простерилизованные банки добавить заготовку, закатать крышкой и убрать в темное место.
Шаг 6
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Аджика из черемши
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша, 300 г
сыр пармезан, 2 ст. л.
перец черный молотый – по вкусу
соль , 1 ст. л.
масло оливковое, 0,09 л
Промыть и высушить черемшу.
Шаг 1
Порезать астение мелкими кусочками, затем пропустить через мясорубку.
Шаг 2
Натереть сыр и добавить к черемше.
Шаг 3
В смесь добавить оливковое масло, посолить и поперчить.
Шаг 4
Готовую аджику разложить в простерилизованные банки, закатать и убрать в прохладное место.
Шаг 5
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Песто из черемши
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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лук зеленый, 50 г
сыр , 100 г
масло оливковое, 0,07 л
орехи грецкие, 70 г
соль – по вкусу
черемша , 200 г
Промыть и высушить черемшу и лук. Нарезать их на кусочки произвольной формы.
Шаг 1
Грецкие орехи немного измельчить.
Шаг 2
Все ингредиенты положить в блендер и хорошо измельчить.
Шаг 3
Сыр нарезать кубиками небольшого размера, добавить к черемше с луком и снова измельчить.
Шаг 4
Переложить песто в чистую емкость и закрыть крышкой, убрать в темное место.
Шаг 5
Срок годности - 30 дней.
Шаг 6
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Лечо из черемши
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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черемша , 2000 г
паста томатная , 500 г
масло растительное, 1 ст. л.
соль, 1 ст. л.
сахар, 200 г
вода , 0,25 л
уксус 7-процентный , 1 ст. л.
россия, витамины, еда, кулинария, растения, продукты
Черемша с салом
Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и... РИА Новости, 08.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740287577_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0719b87e15d015b792eafe168189859.jpg
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сало (соленое или несоленое), 1000 г
стебли черемши вместе с листочками, 300 г
зубчик чеснока, 3 шт.
соль - по вкусу
С сала срезать шкурку.
Шаг 1
Нарезать его на небольшие куски и измельчить в блендере.
Шаг 2
Черемшу промыть, высушить, затем нарезать и также измельчить в блендере.
Шаг 3
Добавить массу, соль и чеснок к салу. Хорошо перемешать.
Шаг 4
Черемшу плотно закрыть крышкой в чистой банке и хранить в темном прохладном месте.
Шаг 5
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Песто, лечо и аджика: простые рецепты заготовок из черемши на зиму
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и луковиц - в материале РИА Новости.
Заготовка черемши на зиму
Черемша - это многолетнее растение рода Лук, которое используется в качестве ингредиента для различных блюд, а также в лекарственных целях. Так его применяли еще в Древней Греции. Сейчас продукт распространен на территории многих стран мира. В пищу употребляют стебель, листья и луковицу растения, которые по вкусу похожи на лук или чеснок. Их добавляют в салаты, горячие блюда, пироги. На зиму черемшу можно мариновать, сушить, делать из нее заготовки с добавлением имбиря, томатной пасты, готовить икру, лечо, песто и аджику. Растение укрепляет иммунитет, благотворно влияет на нервную систему, помогает снять напряжение и усталость. В его составе есть витамины
В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, а также кальций, калий, железо, фтор, марганец, сера, селен, медь, йод, цинк. Также оно обладает бактерицидными, противоглистными, фунгицидными и противоцинготными свойствами. Черемша способна снизить уровень холестерина в крови, нормализовать кровяное давление и стимулировать сердечную деятельность. Но есть и противопоказания. Например, с осторожностью следует добавлять растение в рацион людям с заболеваниями печени
.
При заготовках на зиму в ней остается достаточное количество полезных веществ, потому что продукт не подвергается долгой тепловой обработке. Калорийность 100 г черемши составляет 34 ккал. Пищевая ценность:
—белки - 2,4 г;
—жиры - 0,1 г;
—углеводы - 6,1 г;
Как подготовить черемшу
Черемшу можно выращивать на садовом участке, но чаще всего ее собирают в дикой природе. Считается, что свободно растущее растение вкуснее. Сбор зелени начинается в апреле-мае, луковицы же заготавливают осенью. Для консервации следует выбирать растения, на которых нет механических повреждений, темных пятен, сухих или испорченных жуками листьев. Лучше подходят для заготовки не слишком плотные и жесткие стебли. При сборе важно не перепутать черемшу с ландышем, который внешне на нее похож, но при этом ядовит.
Если у черемши есть цветочные стрелки, то от покупки следует отказаться. Перед приготовлением черемшу моют, в зависимости от рецепта нарезают, измельчают или добавляют в заготовки целые стебли.
Способы заготовки
Заморозка
При заморозке черемша хоть и подвергается термической обработке, но в ней все равно остаются полезные витамины и минералы, хотя их становится чуть меньше. Заморозка почти не влияет на вкусовые качества растения, поэтому можно сохранить стебли и листья на зиму практически в первозданном виде.
Заморозка черемши в пакете
Для удобства при заморозке можно использовать целлофановые зип-пакеты.
Приготовление
1
Черемшу тщательно промыть, оставить в проточной воде на 10 минут.
2
Разложить листья на сухом полотенце и накрыть другим таким же до полного высыхания. Замораживать можно только полностью просохшие растения.
3
Нарезать сырье мелкими кусочками.
4
После добавления в пакеты черемши нужно спустить из них воздух и слегка спрессовать.
5
Поместить в морозильную камеру.
Заморозка черемши в формочках для льда
Такая заготовка подойдет для добавления в супы и другие горячие блюда.
Приготовление
1
Промытую черемшу залить ледяной водой минут на 10.
2
Измельчить растение блендером до однородной массы. Можно предварительно нарезать.
3
Выложить пюре в формочки для льда, желательно, чтобы они были размером побольше. Хорошо уплотнить.
4
Поместить в морозилку, получившиеся кубики вытряхнуть из формочек и хранить в целлофановом пакете.
Сушка
Сушка позволяет сделать из черемши ароматную приправу, которую можно добавлять в супы, к тушеному мясу или овощам. Самый распространенный вариант - сушка на открытом воздухе.
Сушка на открытом воздухе
Время приготовления: 2-3 дня
Приготовление
1
Черемшу перебрать, тщательно промыть и высушить на бумажном полотенце.
2
Нарезать на небольшие кусочки.
3
Выложить растение тонким слоем на бумажное полотенце и оставить на открытом воздухе или на подоконнике до высыхания, но так, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.
Сушка черемши в духовке
Приготовление
1
Черемшу перебрать, тщательно промыть и высушить на бумажном
2
Нарезать на небольшие кусочки.
3
Положить на противень, поставить в духовку при температуре 50° на 4 часа.
4
Убрать высушенный продукт в прохладное место, переложив в контейнеры или в пакеты.
Сушка черемши в микроволновке
Приготовление
1
Промыть сырье и высушить на бумажных полотенцах.
2
Нарезать на небольшие кусочки.
3
На сложенном вдвое бумажном полотенце положить черемшу и микроволновку и прогревать 5-6 минут.
4
За это время нужно несколько раз перемешать листья, затем нагревать еще 1-1,5 минуты.
5
Вынуть из микроволновки, дать заготовке остыть, поместить в контейнер и хранить в темном месте.
Засолка
Черемшу засаливают несколькими способами. Можно готовить на зиму целые стебли, листья, смешивать растение с разнообразными овощами, томатной пастой, сыром, специями. Таким образом получается полноценная закуска или соус к блюдам.
Простой способ засолки
Ингредиенты
Приготовление
1
Черемшу тщательно промыть под проточной водой, удалить сухие листья, нижние части стеблей.
2
В кастрюле сварить маринад из воды, сахара и соли. Сахарный песок можно заменить медом.
3
Довести маринад до кипения, поварить 1-2 минуты и охладить.
4
В простерилизованную банку выложить черемшу и залить охлажденным маринадом.
5
Закатать банку, перевернуть ее вверх дном и поставить в темное место.
Засолка без уксуса
Ингредиенты
Приготовление
1
В большую емкость добавить растительное масло и черемшу целиком, накрыть крышкой и подержать на огне 5 минут.
3
К растению добавить сахар, соль и томатную пасту. Периодически помешивать до закипания.
4
Вынуть стебли черемши и разложить в поллитровые банки, предварительно простерилизованные. Залить сок из кастрюли.
5
Закатать банки, перевернуть и убрать в темное место.
Маринование
Маринованную черемшу подают как закуску к салатам и мясу. Она обладает насыщенным вкусом и ароматом. Часто употребляется в пищу в странах Азии, особенно в Южной Корее.
Простой рецепт
Ингредиенты
0,1 л
столовый уксус 9-процентный
Приготовление
1
Черемшу перебрать, удалить сухие листья, промыть.
2
Нарезать растение кусочками до 10 см в длину.
3
Положить черемшу в дуршлаг и обдать кипятком, а потом подержать под холодной водой.
4
Сварить маринад для заготовки из сахара, соли и воды.
5
Поварить 5 минут после закипания на медленном огне, в самом конце влить столовый уксус.
6
Положить черемшу в простерилизованные банки, залить жидкостью и закатать.
7
Перевернуть вверх дном и хранить в темном месте.
Маринованные луковицы черемши
Ингредиенты
по вкусу
луковицы черемши – по вкусу
Приготовление
1
Тщательно промыть и высушить луковицы черемши.
2
Выложить их в простерилизованные банки.
3
Подготовить смесь для заливки из соли, сахара, уксуса, семян горчицы и перца. Довести до кипения.
4
Залить луковицы смесью и закупорить.
5
Перевернуть вверх дном и убрать в прохладное место.
Маринованная черемша с имбирем
Ингредиенты
Приготовление
1
Черемшу промыть, удалить поврежденные участки.
2
Залить воду в кастрюлю, вскипятить, добавить соль, порезанный имбирь и черемшу, поварить несколько минут.
3
Содержимое кастрюли разлить по банкам, закатать и перевернуть вверх дном.
4
Хранить в темном, прохладном месте.
Консервирование черемши
На зиму из черемши можно сделать ароматный лечо, пикантную аджику и даже песто с добавлением сыра.
Простой рецепт
Ингредиенты
1 ст. л.
уксус 6-процентный
Приготовление
1
Листья растения промыть, высушить.
2
В кастрюлю налить воды, добавить соль. Довести до кипения и поварить несколько минут черемшу.
3
Сразу переложить ее в банку, в рассол вылить уксус и залить его в емкость.
4
Закатать крышкой. Дополнительной стерилизации не требуется.
5
Хранить в темном, прохладном месте.
Заготовка черемши без стерилизации
Ингредиенты
Приготовление
1
Черемшу промыть, перебрать.
2
Залить в большую кастрюлю 4 литра воды, довести до кипения, добавить соль.
3
Добавить в кипящую жидкость черемшу, закрыть крышкой и снова довести до кипения.
4
Поместить черемшу в банки не очень плотно, залить жидкостью.
5
Налить уксус на дно чайной ложки и добавить столько в каждую банку.
6
Закатать и хранить в темном, прохладном месте.
Икра из черемши с томатной пастой
Ингредиенты
2 ст. л.
уксус 9-процентный
Приготовление
1
Промытую и просушенную черемшу провернуть через мясорубку.
2
Добавить томатную пасту, растительное масло и сахар, затем соль, хорошо перемешать.
3
Положить смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь.
4
Довести до кипения и поварить 1 минуту.
6
В простерилизованные банки добавить заготовку, закатать крышкой и убрать в темное место.
Аджика из черемши
Ингредиенты
по вкусу
перец черный молотый – по вкусу
Приготовление
1
Промыть и высушить черемшу.
2
Порезать астение мелкими кусочками, затем пропустить через мясорубку.
3
Натереть сыр и добавить к черемше.
4
В смесь добавить оливковое масло, посолить и поперчить.
5
Готовую аджику разложить в простерилизованные банки, закатать и убрать в прохладное место.
Песто из черемши
Ингредиенты
Приготовление
1
Промыть и высушить черемшу и лук. Нарезать их на кусочки произвольной формы.
2
Грецкие орехи немного измельчить.
3
Все ингредиенты положить в блендер и хорошо измельчить.
4
Сыр нарезать кубиками небольшого размера, добавить к черемше с луком и снова измельчить.
5
Переложить песто в чистую емкость и закрыть крышкой, убрать в темное место.
6
Срок годности - 30 дней.
Лечо из черемши
Ингредиенты
1 ст. л.
масло растительное
1 ст. л.
уксус 7-процентный
Черемша с салом
Ингредиенты
1000 г
сало (соленое или несоленое)
300 г
стебли черемши вместе с листочками
Приготовление
2
Нарезать его на небольшие куски и измельчить в блендере.
3
Черемшу промыть, высушить, затем нарезать и также измельчить в блендере.
4
Добавить массу, соль и чеснок к салу. Хорошо перемешать.
5
Черемшу плотно закрыть крышкой в чистой банке и хранить в темном прохладном месте.
Условия хранения и срок годности
Консервацию из черемши следует держать в темном и прохладном месте при температуре не выше +15°. В таком случае срок годности доходит до 2 лет. При этом должна быть высокая влажность - около 75%. Засоленный продукт простоит не больше года, а маринованный - 6 месяцев.