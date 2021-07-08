Песто, лечо и аджика: простые рецепты заготовок из черемши на зиму

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заготовка черемши на зиму - это консервирование растения, которое по вкусу напоминает лук. О том, как быстро и просто приготовить черемшу, рецепты из листьев и луковиц - в материале РИА Новости.

Заготовка черемши на зиму

Черемша - это многолетнее растение рода Лук, которое используется в качестве ингредиента для различных блюд, а также в лекарственных целях. Так его применяли еще в Древней Греции. Сейчас продукт распространен на территории многих стран мира. В пищу употребляют стебель, листья и луковицу растения, которые по вкусу похожи на лук или чеснок. Их добавляют в салаты, горячие блюда, пироги. На зиму черемшу можно мариновать, сушить, делать из нее заготовки с добавлением имбиря, томатной пасты, готовить икру, лечо, песто и аджику. Растение укрепляет иммунитет, благотворно влияет на нервную систему, помогает снять напряжение и усталость. В его составе есть витамины В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, а также кальций, калий, железо, фтор, марганец, сера, селен, медь, йод, цинк. Также оно обладает бактерицидными, противоглистными, фунгицидными и противоцинготными свойствами. Черемша способна снизить уровень холестерина в крови, нормализовать кровяное давление и стимулировать сердечную деятельность. Но есть и противопоказания. Например, с осторожностью следует добавлять растение в рацион людям с заболеваниями печени

При заготовках на зиму в ней остается достаточное количество полезных веществ, потому что продукт не подвергается долгой тепловой обработке. Калорийность 100 г черемши составляет 34 ккал. Пищевая ценность:

— белки - 2,4 г;

белки - 2,4 г; — жиры - 0,1 г;

жиры - 0,1 г; — углеводы - 6,1 г;

Как подготовить черемшу

Черемшу можно выращивать на садовом участке, но чаще всего ее собирают в дикой природе. Считается, что свободно растущее растение вкуснее. Сбор зелени начинается в апреле-мае, луковицы же заготавливают осенью. Для консервации следует выбирать растения, на которых нет механических повреждений, темных пятен, сухих или испорченных жуками листьев. Лучше подходят для заготовки не слишком плотные и жесткие стебли. При сборе важно не перепутать черемшу с ландышем, который внешне на нее похож, но при этом ядовит.

Если у черемши есть цветочные стрелки, то от покупки следует отказаться. Перед приготовлением черемшу моют, в зависимости от рецепта нарезают, измельчают или добавляют в заготовки целые стебли.

Способы заготовки

Заморозка

При заморозке черемша хоть и подвергается термической обработке, но в ней все равно остаются полезные витамины и минералы, хотя их становится чуть меньше. Заморозка почти не влияет на вкусовые качества растения, поэтому можно сохранить стебли и листья на зиму практически в первозданном виде.

Заморозка черемши в пакете Для удобства при заморозке можно использовать целлофановые зип-пакеты. Кухня Русская Сложность Средне Приготовление 1 Черемшу тщательно промыть, оставить в проточной воде на 10 минут. 2 Разложить листья на сухом полотенце и накрыть другим таким же до полного высыхания. Замораживать можно только полностью просохшие растения. 3 Нарезать сырье мелкими кусочками. 4 После добавления в пакеты черемши нужно спустить из них воздух и слегка спрессовать. 5 Поместить в морозильную камеру.

Заморозка черемши в формочках для льда Такая заготовка подойдет для добавления в супы и другие горячие блюда. Приготовление 1 Промытую черемшу залить ледяной водой минут на 10. 2 Измельчить растение блендером до однородной массы. Можно предварительно нарезать. 3 Выложить пюре в формочки для льда, желательно, чтобы они были размером побольше. Хорошо уплотнить. 4 Поместить в морозилку, получившиеся кубики вытряхнуть из формочек и хранить в целлофановом пакете.

Сушка

Сушка позволяет сделать из черемши ароматную приправу, которую можно добавлять в супы, к тушеному мясу или овощам. Самый распространенный вариант - сушка на открытом воздухе.

Сушка на открытом воздухе Время приготовления: 2-3 дня Кухня Русская Сложность Средне Приготовление 1 Черемшу перебрать, тщательно промыть и высушить на бумажном полотенце. 2 Нарезать на небольшие кусочки. 3 Выложить растение тонким слоем на бумажное полотенце и оставить на открытом воздухе или на подоконнике до высыхания, но так, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.

Сушка черемши в духовке Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 4 ч. Приготовление 1 Черемшу перебрать, тщательно промыть и высушить на бумажном 2 Нарезать на небольшие кусочки. 3 Положить на противень, поставить в духовку при температуре 50° на 4 часа. 4 Убрать высушенный продукт в прохладное место, переложив в контейнеры или в пакеты.

Сушка черемши в микроволновке Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 10 мин. Приготовление 1 Промыть сырье и высушить на бумажных полотенцах. 2 Нарезать на небольшие кусочки. 3 На сложенном вдвое бумажном полотенце положить черемшу и микроволновку и прогревать 5-6 минут. 4 За это время нужно несколько раз перемешать листья, затем нагревать еще 1-1,5 минуты. 5 Вынуть из микроволновки, дать заготовке остыть, поместить в контейнер и хранить в темном месте.

Засолка

Черемшу засаливают несколькими способами. Можно готовить на зиму целые стебли, листья, смешивать растение с разнообразными овощами, томатной пастой, сыром, специями. Таким образом получается полноценная закуска или соус к блюдам.

Простой способ засолки Ингредиенты 1000 г черемша 2 ст. л. соль 1 л вода 1 ст. л. сахарный песок Приготовление 1 Черемшу тщательно промыть под проточной водой, удалить сухие листья, нижние части стеблей. 2 В кастрюле сварить маринад из воды, сахара и соли. Сахарный песок можно заменить медом. 3 Довести маринад до кипения, поварить 1-2 минуты и охладить. 4 В простерилизованную банку выложить черемшу и залить охлажденным маринадом. 5 Закатать банку, перевернуть ее вверх дном и поставить в темное место.

Засолка без уксуса Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1200 г черемша 0,1 л растительное масло 3 ст. л. томатная паста 1 ст. л. соль 1 ст. л. сахар Приготовление 1 В большую емкость добавить растительное масло и черемшу целиком, накрыть крышкой и подержать на огне 5 минут. 2 После этого перемешать. 3 К растению добавить сахар, соль и томатную пасту. Периодически помешивать до закипания. 4 Вынуть стебли черемши и разложить в поллитровые банки, предварительно простерилизованные. Залить сок из кастрюли. 5 Закатать банки, перевернуть и убрать в темное место.

Маринование

Маринованную черемшу подают как закуску к салатам и мясу. Она обладает насыщенным вкусом и ароматом. Часто употребляется в пищу в странах Азии, особенно в Южной Корее.

Простой рецепт Кухня Азиатская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1000 г черемша 1 л питьевая вода 50 г соль 50 г сахар 0,1 л столовый уксус 9-процентный Приготовление 1 Черемшу перебрать, удалить сухие листья, промыть. 2 Нарезать растение кусочками до 10 см в длину. 3 Положить черемшу в дуршлаг и обдать кипятком, а потом подержать под холодной водой. 4 Сварить маринад для заготовки из сахара, соли и воды. 5 Поварить 5 минут после закипания на медленном огне, в самом конце влить столовый уксус. 6 Положить черемшу в простерилизованные банки, залить жидкостью и закатать. 7 Перевернуть вверх дном и хранить в темном месте.

Маринованные луковицы черемши Время готовки 30 мин. Ингредиенты по вкусу луковицы черемши – по вкусу 1,5 ст. л. уксус столовый 50 г сахар 3 ст. л. соль 0,6 л вода 2 ст. л. перец горошком 3 ст. л. семена горчицы Приготовление 1 Тщательно промыть и высушить луковицы черемши. 2 Выложить их в простерилизованные банки. 3 Подготовить смесь для заливки из соли, сахара, уксуса, семян горчицы и перца. Довести до кипения. 4 Залить луковицы смесью и закупорить. 5 Перевернуть вверх дном и убрать в прохладное место.

Маринованная черемша с имбирем Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2000 г черемша 10 г имбирь 1,5 л вода 40 г соль 1 ст. л. уксус Приготовление 1 Черемшу промыть, удалить поврежденные участки. 2 Залить воду в кастрюлю, вскипятить, добавить соль, порезанный имбирь и черемшу, поварить несколько минут. 3 Содержимое кастрюли разлить по банкам, закатать и перевернуть вверх дном. 4 Хранить в темном, прохладном месте.

Консервирование черемши

На зиму из черемши можно сделать ароматный лечо, пикантную аджику и даже песто с добавлением сыра.

Простой рецепт Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2000 г черемша 1,5 л вода 40 г соль 1 ст. л. уксус 6-процентный Приготовление 1 Листья растения промыть, высушить. 2 В кастрюлю налить воды, добавить соль. Довести до кипения и поварить несколько минут черемшу. 3 Сразу переложить ее в банку, в рассол вылить уксус и залить его в емкость. 4 Закатать крышкой. Дополнительной стерилизации не требуется. 5 Хранить в темном, прохладном месте.

Заготовка черемши без стерилизации Время готовки 50 мин. Ингредиенты 2000 г черемша 4 л вода 120 г соль 2 ст. л. уксус Приготовление 1 Черемшу промыть, перебрать. 2 Залить в большую кастрюлю 4 литра воды, довести до кипения, добавить соль. 3 Добавить в кипящую жидкость черемшу, закрыть крышкой и снова довести до кипения. 4 Поместить черемшу в банки не очень плотно, залить жидкостью. 5 Налить уксус на дно чайной ложки и добавить столько в каждую банку. 6 Закатать и хранить в темном, прохладном месте.

Икра из черемши с томатной пастой Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1000 г черемша 200 г паста томатная 200 г масло растительное 2 ст. л. уксус 9-процентный 1 ст. л. соль 1 ст. л. сахар Приготовление 1 Промытую и просушенную черемшу провернуть через мясорубку. 2 Добавить томатную пасту, растительное масло и сахар, затем соль, хорошо перемешать. 3 Положить смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь. 4 Довести до кипения и поварить 1 минуту. 5 Влить уксус. 6 В простерилизованные банки добавить заготовку, закатать крышкой и убрать в темное место.

Аджика из черемши Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 50 мин. Ингредиенты 300 г черемша 2 ст. л. сыр пармезан по вкусу перец черный молотый – по вкусу 1 ст. л. соль 0,09 л масло оливковое Приготовление 1 Промыть и высушить черемшу. 2 Порезать астение мелкими кусочками, затем пропустить через мясорубку. 3 Натереть сыр и добавить к черемше. 4 В смесь добавить оливковое масло, посолить и поперчить. 5 Готовую аджику разложить в простерилизованные банки, закатать и убрать в прохладное место.

Песто из черемши Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 50 г лук зеленый 100 г сыр 0,07 л масло оливковое 70 г орехи грецкие по вкусу соль – по вкусу 200 г черемша Приготовление 1 Промыть и высушить черемшу и лук. Нарезать их на кусочки произвольной формы. 2 Грецкие орехи немного измельчить. 3 Все ингредиенты положить в блендер и хорошо измельчить. 4 Сыр нарезать кубиками небольшого размера, добавить к черемше с луком и снова измельчить. 5 Переложить песто в чистую емкость и закрыть крышкой, убрать в темное место. 6 Срок годности - 30 дней.

Лечо из черемши Время готовки 50 мин. Ингредиенты 2000 г черемша 500 г паста томатная 1 ст. л. масло растительное 1 ст. л. соль 200 г сахар 0,25 л вода 1 ст. л. уксус 7-процентный

Черемша с салом Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1000 г сало (соленое или несоленое) 300 г стебли черемши вместе с листочками 3 шт. зубчик чеснока по вкусу соль - по вкусу Приготовление 1 С сала срезать шкурку. 2 Нарезать его на небольшие куски и измельчить в блендере. 3 Черемшу промыть, высушить, затем нарезать и также измельчить в блендере. 4 Добавить массу, соль и чеснок к салу. Хорошо перемешать. 5 Черемшу плотно закрыть крышкой в чистой банке и хранить в темном прохладном месте.

Условия хранения и срок годности