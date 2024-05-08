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Главный раввин России рассказал о разговорах с Путиным - РИА Новости, 08.05.2024
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Религия
 
18:01 08.05.2024 (обновлено: 18:06 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ravvin-1944760167.html
Главный раввин России рассказал о разговорах с Путиным
Главный раввин России рассказал о разговорах с Путиным - РИА Новости, 08.05.2024
Главный раввин России рассказал о разговорах с Путиным
Главный раввин России Берл Лазар заявил, что в его разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным нет секретов. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:01
2024-05-08T18:06
религия
израиль
россия
ближний восток
берл лазар
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар заявил, что в его разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным нет секретов. "У нас нет секретов. Прежде всего, ему очень интересно, что происходит сегодня внутри общины. Это и не только интересно: я поражаюсь иногда, как он вспоминает, что было в детстве, какое у него было отношение тогда к еврейской общине, как он сам увидел синагогу в Ленинграде", – сказал Лазар в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на встрече в преддверии своего 60-летия, которое он отметит 19 мая. Раввин добавил, что обсуждает с президентом положение в мире, в первую очередь на Ближнем Востоке, а также положение заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года. "Последняя встреча была по поводу положения сегодня в Израиле с заложниками. В том числе там до сих пор трое молодых ребят, у которых есть российское гражданство. И понятно, что Россия чувствует ответственность за них, и президент обещал, что он будет делать все возможное. К сожалению, пока нет результата, но я знаю, что он об этом думает и действует", – сказал Лазар. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
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израиль, россия, ближний восток, берл лазар, владимир путин, хамас, оон, религия
Религия, Израиль, Россия, Ближний Восток, Берл Лазар, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Религия
Главный раввин России рассказал о разговорах с Путиным

Главный раввин России Берл Лазар: в разговорах с Путиным у меня нет секретов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар во время встречи в преддверии своего 60-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 8 мая 2024
Главный раввин России Берл Лазар во время встречи в преддверии своего 60-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 8 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Главный раввин России Берл Лазар во время встречи в преддверии своего 60-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 8 мая 2024
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар заявил, что в его разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным нет секретов.
"У нас нет секретов. Прежде всего, ему очень интересно, что происходит сегодня внутри общины. Это и не только интересно: я поражаюсь иногда, как он вспоминает, что было в детстве, какое у него было отношение тогда к еврейской общине, как он сам увидел синагогу в Ленинграде", – сказал Лазар в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на встрече в преддверии своего 60-летия, которое он отметит 19 мая.
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Раввин добавил, что обсуждает с президентом положение в мире, в первую очередь на Ближнем Востоке, а также положение заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года.
"Последняя встреча была по поводу положения сегодня в Израиле с заложниками. В том числе там до сих пор трое молодых ребят, у которых есть российское гражданство. И понятно, что Россия чувствует ответственность за них, и президент обещал, что он будет делать все возможное. К сожалению, пока нет результата, но я знаю, что он об этом думает и действует", – сказал Лазар.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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