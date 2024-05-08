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Врач рассказал, какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь
Врач рассказал, какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь - РИА Новости, 08.05.2024
Врач рассказал, какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь
Фастфуд, жареные и соленые продукты рекомендуется исключить в дни магнитных бурь, лучше включить в рацион овощи, зелень, фрукты, рыбу и морепродукты, нежирное... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:09
2024-05-08T02:09
2024-05-08T02:09
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Фастфуд, жареные и соленые продукты рекомендуется исключить в дни магнитных бурь, лучше включить в рацион овощи, зелень, фрукты, рыбу и морепродукты, нежирное мясо, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце 6 мая. Он добавил, что последствия для Земли от текущего взрыва будут понятны в течение нескольких часов. "Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов - это мучное, сладкое. Исключите алкоголь", - рассказал Тяжельников. По его словам, продукты лучше выбирать легкоусвояемые, с большим содержанием витаминов и необходимых микроэлементов. Это овощи, зелень, фрукты, рыба и морепродукты, нежирное мясо. "Гипертоникам следует заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы. Гипотоникам можно поддержать себя контрастным душем, природными тонизирующими средствами", - добавил врач.
https://ria.ru/20240507/shashlyk-1944275696.html
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общество, земля, андрей тяжельников, россия, здоровье - общество
Общество, Земля, Андрей Тяжельников, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказал, какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь
Врач Тяжельников: в дни магнитных бурь следует исключить жареное и соленое
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Фастфуд, жареные и соленые продукты рекомендуется исключить в дни магнитных бурь, лучше включить в рацион овощи, зелень, фрукты, рыбу и морепродукты, нежирное мясо, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце 6 мая. Он добавил, что последствия для Земли
от текущего взрыва будут понятны в течение нескольких часов.
"Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов - это мучное, сладкое. Исключите алкоголь", - рассказал Тяжельников.
По его словам, продукты лучше выбирать легкоусвояемые, с большим содержанием витаминов и необходимых микроэлементов. Это овощи, зелень, фрукты, рыба и морепродукты, нежирное мясо.
"Гипертоникам следует заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы. Гипотоникам можно поддержать себя контрастным душем, природными тонизирующими средствами", - добавил врач.